México

Río Roma enloquece al Teatro Metropólitan: fan besa a José Luis durante su concierto en CDMX

La primera noche de su gira incluyó ovaciones, lágrimas y un momento singular cuando una seguidora subió al escenario y besó al vocalista, desatando la locura de los asistentes

Por Luis Angel H Mora

Río Roma encanta al Teatro
Río Roma encanta al Teatro Metropólitan. (Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA)

El inicio del Bendito Desamor Tour de Río Roma en el Teatro Metropólitan reunió a cientos de sus fans que acompañaron con intensidad cada canción y regalaron un ambiente de euforia, lágrimas y momentos virales a lo largo de toda la noche.

El concierto, realizado este sábado 30 de agosto en la Ciudad de México, marcó el arranque de la gira más reciente del dúo conformado por José Luis Roma y Raúl Roma.

Desde los primeros minutos, el público hizo sentir su cariño y anticipación. Tras el conteo de bienvenida en el icónico teatro, Río Roma apareció en escena para abrir con un medley que incluyó los temas “Gracias un millón”, “Te quiero mucho, mucho” y “Penthouse”.

Los gritos -sobre todo femeninos- de gran intensidad no se hicieron esperar y la energía creció aún más durante el tema “Contigo”, donde la audiencia continuó coreando cada palabra.

Río Roma dio inicio a
Río Roma dio inicio a su tour en el Teatro Metropólitan. (Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA)

Uno de los momentos destacados fue la interpretación de la versión renovada de “Por eso te amo”, precedida por un anuncio dedicado a la “chica romántica”, personaje recurrente de la velada.

En la siguiente etapa, sentados en el tradicional sillón plateado de su escenografía, los hermanos abordaron un medley de canciones de desamor: “Deberías estar aquí”, “Barco de papel”, “Así me decías” y “Me arrepiento”.

El aura natural del Teatro Metropólitan y el formato acústico permitió al dúo conectar de forma más cercana con sus fans cuando cantaron fragmentos de éxitos como “Día de suerte”, “Todo cambió”, “Te dejo en libertad”, “Perdón, perdón” y “Amigos no”. La selección de temas en este bloque trajo mucha nostalgia y momentos de conexión genuina entre Río Roma y sus fans más acérrimos.

El segmento llamado por ellos como Amar Otra Vez dio paso a un repertorio de canciones centradas en el amor más cálido y romántico. Temas como “Al fin te encontré”, “Persona correcta”, “Hoy es un buen día” y “Tan solo un minuto” despertaron reacciones emotivas en todo el recinto.

Río Roma regresó a la
Río Roma regresó a la Ciudad de México. (Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA)

Precisamente ese ambiente ideal, cálido y romántico dio paso a un momento que desató risas, reacciones y seguramente los celos de varias fanáticas.

Todo sucedió cuando Río Roma subió a una fan enamorada al escenario y pasó algo inesperado. La chica de nombre Tania aprovechó el momento con sus ídolos y le “robo” un beso en la boca a José Luis Roma, desatando los gritos del público.

Luego de un cambio de vestuario e interludios dedicados al concepto de Bendito desamor, llegaron “Sabes lo que pasa”, “La última carta”, “Todavía no te olvido”, “Fantasma” y “No lo beses”, piezas que mantuvieron la intensidad de la noche.

Concierto de Río Roma en
Concierto de Río Roma en Ciudad de México. (Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA)

El show sorprendió al incorporar un set de regional mexicano con éxitos propios y covers de clásicos del género, como “Caballero”, “Mi mayor anhelo”, así como “El color de tus ojos” de Banda MS, “Ya es muy tarde” de La Arrolladora Banda El Limón, “Te hubieras ido antes” de Julión Álvarez y “Fuerte no soy” de Intocable.

En la recta final, el repertorio incluyó sencillos destacados del catálogo de Río Roma: “Primera cita”, “Que vuelvas”, “Caminar de tu mano”, “Te adiviné”, “Me cambiaste la vida”, “Persona favorita” y “Alegría de mi vida”. Quizás, el set más potente de toda la noche. Un momento en donde el público entregó toda la energía posible a los artistas.

El inicio del Bendito Desamor Tour deja en claro dos cosas: el vínculo de Río Roma con el público mexicano no se ha roto y el romanticismo aún está vivo en aquellos dispuestos a desgarrar la garganta para expresarlo.

