Facundo le confiesa a Mar Contreras que no quiere que se vaya de La Casa de los Famosos 3 pese a que la nominó

Facundo le reveló a Mar Contreras las razones por las que no quiere que se vaya en la siguiente gala de eliminación. Crédito. Casa de los Famosos - marcontrerasof

Mar Contreras y Facundo han protagonizado varias pláticas dentro de La Casa de los Famosos México que han logrado acaparar la atención del público.

En un principio se pensó que los habitantes no tendrían una buena relación, pero con el paso de las semanas han sabido entender su sentido del humor, tanto que se han hecho algunas confesiones.

Recientemente, la actriz de ¿Qué le dijiste a Dios? le reveló al conductor y comediante que antes de ingresar al reality show tuvo un sueño relacionado con la competencia, pero no lo revelará hasta que sea eliminada.

“Tuve un sueño, que ni te lo voy a decir hasta que llegue el momento. Ya te lo había dicho; te dije ‘tuve un sueño, pero no te lo voy a decir hasta que salgamos’”, compartió.

Mar Contreras confiesa que tuvo un sueño relacionado con La Casa de los Famosos México 2025. (ViX)

Facundo no quiere que Mar Contreras sea eliminada en la siguiente gala de eliminación

Ante el comentario de su compañera, Facundo cuestionó si se trataba de que ambos llegaban a la final, pero Contreras volvió a sostener que no lo revelara todavía.

“No voy a decir nada, pero tuve un sueño muy cabrón, antes de esto, hace cuatro meses”, compartió.

Momentos después, ambos se sinceraron sobre las estrategias que tienen previo a la gala de eliminación, pues por primera vez, hay siete personas dentro de la placa, y nuevamente, la actriz y cantante está en riesgo de ser eliminada.

“¿Si querías que estuviera nominada?“, cuestionó Mar.

A lo que Facundo respondió: “Sí, obvio, pero con razones muy lógicas. Meter más gente a la placa. Yo dije ‘es la primera vez que voy a nominar a Mar, lo voy a hacer porque nadie de mi cuarto lo va a hacer más que yo’. Siento que es momento. No ibas a estar nominada a menos que yo te diera mis puntos”.

Facundo nominó con estrategia a Mar Contreras, pero no quiere que sea eliminada. (ViX)

Contreras se defendió de las declaraciones de su compañero, pero dejó entrever que le podía “salir el tiro por la culata”, por lo que Facundo aseguró que le gustaría verla regresar en la siguiente gala.

“La verdad sí me gustaría verte el domingo en la noche. Hay mucha gente que quiero que no esté antes que tú. Sí me gustaría verte el domingo, no eres alguien que desee que esté fuera de esta casa y lo sabes. La estrategia siempre va a superar”, sentenció.

Cabe señalar que los nominados de esta semana son Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aarón Mercury, Mariana Botas y Dalílah Polanco.