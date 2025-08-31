Estrenos imperdibles en septiembre, la lista de películas que no te puedes perder este mes en el cine

Septiembre llega con una oferta de estrenos cinematográficos que buscan emocionar, entretener y sorprender a públicos de todas las edades.. Con los niños ya de regreso a clases y las fiestas patrias a la vuelta de la esquina, la cartelera se renueva con una diversidad de propuestas que son perfectas tanto para las tardes en familia como para disfrutar durante los fines de semana.
En este mes sobresalen películas que abarcan géneros variados como acción, drama, comedia, terror, romance y documental, ideales para relajarse después de una jornada escolar o para acompañar los momentos de descanso y celebración en estas fechas tan especiales.
Ya sea para dejarse llevar por la nostalgia, enfrentar viejos miedos o descubrir nuevas formas de amor y valentía, septiembre presenta una cartelera cinematográfica que invita a escapar de la rutina diaria y a sumergirse en el disfrute de historias que cobran vida en la pantalla grande, ofreciendo emociones y reflexiones para todos los gustos y edades.
Cuáles son las películas que se estrenan en septiembre
El conjuro 4: Últimos ritos
Fecha de estreno: 4 de septiembre
Sinopsis: Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez.
Amores compartidos
Fecha de estreno: 4 de septiembre
Sinopsis: Cuando Ashley le pide el divorcio, Carey acude a sus amigos, Julie y Paul, en busca de apoyo. Su secreto para ser felices es un matrimonio abierto, pero Carey cruza la línea y hace que todas sus relaciones se conviertan en un caos.
Leonora
Fecha de estreno: 4 de septiembre
Sinopsis: Leonora Carrington, figura destacada del surrealismo, junto con Frida Kahlo, fue una de las pintoras más famosas de México. Compañera durante mucho tiempo de Max Ernst y amiga íntima de André Breton y Jean Miró, lucha continuamente con su imaginación visionaria, que a menudo desencadena graves crisis psicológicas.
Apocalipsis radioactivo
Fecha de estreno: 4 de septiembre
Sinopsis: En una planta de reciclaje de Hong Kong, un incendio masivo destapa una crisis de radiación causada por el contrabando ilegal de basura. Un asesor gubernamental, un ejecutivo y los bomberos se embarcan en una misión de alto riesgo para mitigar el desastre.
El juicio del perro
Fecha de estreno: 4 de septiembre
Sinopsis: Avril, una joven abogada especializada en la defensa de los animales, está dispuesta a todo para salvar a su cliente, un perro reincidente, de la pena capital. Entre la creencia en la justicia y las crecientes dificultades para soportar el desprecio de los humanos por los animales, es este perro quien ayudará a Avril a aceptar su complejidad humana.
Érase una vez en un ring
Fecha de estreno: 4 de septiembre
Sinopsis: Ángel, un joven luchador, ve sus sueños destrozados al sufrir un infarto y tener que renunciar a su carrera. La depresión inunda su vida y no ve la salida. Su familia, amigos y la lucha libre le enseñarán que un luchador no solo vive arriba del ring.
Dreams
Fecha de estreno: 11 de septiembre
Sinopsis: El romance florece entre una acaudalada dama de la alta sociedad y un joven bailarín de ballet mexicano. Creyendo que su amante le apoyará, él cruza la frontera para perseguir sus sueños en San Francisco. Pero cuando la ambición y el amor chocan con la dura realidad, él debe enfrentarse a la verdadera naturaleza de su relación.
Autos, mota y rocanrol
Fecha de estreno: 11 de septiembre
Sinopsis: Justino y el Negro querían organizar unas carreras de coches y un pequeño concierto. Pero todo salió mal y terminaron haciendo el concierto más grande de la historia de México: el festival de Avándaro, descrito por la prensa como una asquerosa orgía hippie de encueramiento, mariguaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre y muerte suficiente para hundir el negocio y salir huyendo del país.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-Castillo Infinito
Fecha de estreno: 11 de septiembre
Sinopsis: Tanjiro Kamado ha recorrido un largo y difícil camino desde que un demonio asesinó a su familia y su hermana Nezuko quedó atrapada bajo una terrible maldición. Ahora, acompañado de sus fieles compañeros Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, y con el respaldo de los poderosos Hashira, Tanjiro enfrenta su desafío más aterrador hasta el momento, decidido a proteger a sus seres queridos y encontrar una manera de salvar a Nezuko.
La hermanastra fea (The Ugly Stepsister)
Fecha de estreno: 11 de septiembre
Sinopsis: La historia sigue a Elvira, quien lucha por destacar frente a su deslumbrantemente hermosa hermanastra en un reino donde la belleza se convierte en un negocio despiadado y competitivo. Para captar la atención del príncipe, Elvira no dudará en ir hasta el extremo, enfrentando todo tipo de obstáculos en su camino.
200% lobo
Fecha de estreno: 11 de septiembre
Sinopsis: Un heroico caniche lucha por mantener el respeto de su manada de hombres lobo. Cuando un deseo caprichoso lo transforma en hombre lobo y despoja a un hada traviesa de la Tierra.
David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome
Fecha de estreno: 17 de septiembre
Sinopsis: Una película concierto del legendario guitarrista de Pink Floyd. Esta producción cinematográfica captura la actuación monumental de David Gilmour en el histórico Circo Máximo de Roma durante su gira Luck and Strange en 2024, su primera en casi una década.
El gran viaje tu vida
Fecha de estreno: 18 de septiembre
Sinopsis: Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo común y, pronto, por un sorprendente giro del destino, se embarcan en un gran viaje atrevido y maravilloso, una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados, descubriendo cómo han llegado a donde están.
Animales Peligrosos
Fecha de estreno: 18 de septiembre
Sinopsis: Zephyr, una surfista inteligente y de espíritu libre, que es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. Cautiva en su barco, debe averiguar cómo escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación a los tiburones.
Him: El elegido
Fecha de estreno: 18 de septiembre
Sinopsis: Cameron Cade es un quarterback en ciernes que ha dedicado su vida y su identidad al fútbol americano. En vísperas del campeonato anual de fútbol americano profesional, es atacado por un hincha desquiciado y sufre un traumatismo cerebral que podría poner fin a su carrera.
Justo cuando todo parece perdido, Cam recibe un salvavidas cuando su héroe, Isaiah White, un legendario quarterback ocho veces campeón y megaestrella cultural, se ofrece a entrenarlo en el aislado complejo que Isaiah comparte con su esposa, Elsie White.
Cazadores del fin del mundo
Fecha de estreno: 18 de septiembre
Sinopsis: Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.
Devils Stay
Fecha de estreno: 18 de septiembre
Sinopsis: Tras la trágica y repentina pérdida de su hija después de un exorcismo, un reputado cirujano cardíaco se niega a afrontar la realidad de que ha muerto, a pesar de las declaraciones de los médicos forenses e incluso del sacerdote que llevó a cabo la expulsión.
Pero cuando comienzan los ritos funerarios, los dolientes empiezan a presenciar cambios desconcertantes en el cuerpo de la niña, lo que lleva incluso al sacerdote a preguntarse si algo mucho más siniestro -un mal más antiguo que el propio catolicismo- puede estar cerniéndose de nuevo sobre todos ellos.
Batman Azteca: Choque de imperios
Fecha de estreno: 18 de septiembre
Sinopsis: En la época del Imperio Azteca, Yohualli Coatl, un joven azteca, experimenta una tragedia cuando su padre y líder de la aldea, Toltecatzin, es asesinado por los conquistadores españoles. Yohualli escapa a Tenochtitlán para advertir al rey Moctezuma y a su sumo sacerdote, Yoka, del peligro inminente.
Andrea Bocelli: Because I Believe
Fecha de estreno: 20 de septiembre
Sinopsis: Documental que sigue a Andrea Bocelli no sólo entre bastidores, sino también más allá del escenario y en su vida privada con su familia y amigos íntimos.
Una batalla tras otra
Fecha de estreno: 25 de septiembre
Sinopsis: Versión moderna de la novela ‘Vineland’, de Thomas Pynchon, escrita en 1990, sobre los movimientos radicales de los años sesenta.
Los extraños: Capítulo 2
Fecha de estreno: 25 de septiembre
Sinopsis: De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.
La casa de muñecas de Gabby: La película
Fecha de estreno: 25 de septiembre
Sinopsis: Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.
Tu sangre
Fecha de estreno: 25 de septiembre
Sinopsis: Se trata de una niña llamada Sofía que tiene 14 años y está perdida. Su madre desapareció en el internado donde trabaja y su padre acaba intenta suicidarse en extrañas circunstancias. Junto a él, una tabla de ouija, la cual es utilizada en una sesión espiritista aterradora y el fantasma de su madre le dijo que la buscara.
El último viaje
Fecha de estreno: 25 de septiembre
Sinopsis: Mientras el Doctor Federico atiende a la gente con la que compartió la vida, hoy septuagenarios y con enfermedades degenerativas, los intenta convencer de que terminen su vida con dignidad, como cientos de pacientes a los que él ha ayudado a morir. No todos lo entienden, ni comparten sus postulados, pero sí tendrán que acompañar a uno de ellos en sus últimos días.
Ne Zha 2
Fecha de estreno: 25 de septiembre
Sinopsis: Ne Zha, un niño demonio criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, en una batalla épica para proteger a sus clanes. Después, sus cuerpos se tambalean al borde de la destrucción y debe embarcarse en una peligrosa búsqueda para obtener un elixir que restaure el cuerpo de Ao Bing.
Durante este viaje para matar demonios, Ne Zha descubre una conspiración que desencadenará una guerra devastadora entre el bien y el mal, y deberá desafiar a fuerzas traicioneras para proteger lo que más aprecia
Con una cartelera tan variada, algunos boletos ya pueden comprarse en preventa en las principales cadenas de cine.