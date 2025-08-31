Estrenos imperdibles en septiembre, la lista de películas que no te puedes perder este mes en el cine

Septiembre llega con estrenos para todos los gustos y edades, perfectos para disfrutar en familia. Desde acción hasta romance y terror, la cartelera se renueva para acompañar las tardes y fines de semana. Historias que inspiran, emocionan y sorprenden en pantalla grande. (New Line Cinema)

Septiembre llega con una oferta de estrenos cinematográficos que buscan emocionar, entretener y sorprender a públicos de todas las edades.. Con los niños ya de regreso a clases y las fiestas patrias a la vuelta de la esquina, la cartelera se renueva con una diversidad de propuestas que son perfectas tanto para las tardes en familia como para disfrutar durante los fines de semana.

En este mes sobresalen películas que abarcan géneros variados como acción, drama, comedia, terror, romance y documental, ideales para relajarse después de una jornada escolar o para acompañar los momentos de descanso y celebración en estas fechas tan especiales.

Ya sea para dejarse llevar por la nostalgia, enfrentar viejos miedos o descubrir nuevas formas de amor y valentía, septiembre presenta una cartelera cinematográfica que invita a escapar de la rutina diaria y a sumergirse en el disfrute de historias que cobran vida en la pantalla grande, ofreciendo emociones y reflexiones para todos los gustos y edades.

Cuáles son las películas que se estrenan en septiembre

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un nuevo y aterrador caso relacionado con extrañas criaturas, que deberán resolver por última vez. ( Warner Bros.Picture Latinoamérica)

El conjuro 4: Últimos ritos

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Sinopsis: Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez.

Amores compartidos

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Sinopsis: Cuando Ashley le pide el divorcio, Carey acude a sus amigos, Julie y Paul, en busca de apoyo. Su secreto para ser felices es un matrimonio abierto, pero Carey cruza la línea y hace que todas sus relaciones se conviertan en un caos.

Leonora

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Sinopsis: Leonora Carrington, figura destacada del surrealismo, junto con Frida Kahlo, fue una de las pintoras más famosas de México. Compañera durante mucho tiempo de Max Ernst y amiga íntima de André Breton y Jean Miró, lucha continuamente con su imaginación visionaria, que a menudo desencadena graves crisis psicológicas.

Apocalipsis radioactivo

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Sinopsis: En una planta de reciclaje de Hong Kong, un incendio masivo destapa una crisis de radiación causada por el contrabando ilegal de basura. Un asesor gubernamental, un ejecutivo y los bomberos se embarcan en una misión de alto riesgo para mitigar el desastre.

El juicio del perro

En medio de la lucha contra el desprecio humano hacia los animales, un canino le enseñará a Avril a comprender y aceptar las complejidades de su propia humanidad. (Filmin)

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Sinopsis: Avril, una joven abogada especializada en la defensa de los animales, está dispuesta a todo para salvar a su cliente, un perro reincidente, de la pena capital. Entre la creencia en la justicia y las crecientes dificultades para soportar el desprecio de los humanos por los animales, es este perro quien ayudará a Avril a aceptar su complejidad humana.

Érase una vez en un ring

En un pequeño pueblo, un joven soñador encuentra en el boxeo una oportunidad para cambiar su vida. Con la guía de un entrenador experimentado y la fuerza de su perseverancia, deberá enfrentar desafíos dentro y fuera del ring para demostrar que con valentía y corazón se pueden vencer todos los obstáculos. (Arewa Producciones)

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Sinopsis: Ángel, un joven luchador, ve sus sueños destrozados al sufrir un infarto y tener que renunciar a su carrera. La depresión inunda su vida y no ve la salida. Su familia, amigos y la lucha libre le enseñarán que un luchador no solo vive arriba del ring.

Dreams

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Sinopsis: El romance florece entre una acaudalada dama de la alta sociedad y un joven bailarín de ballet mexicano. Creyendo que su amante le apoyará, él cruza la frontera para perseguir sus sueños en San Francisco. Pero cuando la ambición y el amor chocan con la dura realidad, él debe enfrentarse a la verdadera naturaleza de su relación.

Autos, mota y rocanrol

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Sinopsis: Justino y el Negro querían organizar unas carreras de coches y un pequeño concierto. Pero todo salió mal y terminaron haciendo el concierto más grande de la historia de México: el festival de Avándaro, descrito por la prensa como una asquerosa orgía hippie de encueramiento, mariguaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre y muerte suficiente para hundir el negocio y salir huyendo del país.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-Castillo Infinito

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Sinopsis: Tanjiro Kamado ha recorrido un largo y difícil camino desde que un demonio asesinó a su familia y su hermana Nezuko quedó atrapada bajo una terrible maldición. Ahora, acompañado de sus fieles compañeros Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, y con el respaldo de los poderosos Hashira, Tanjiro enfrenta su desafío más aterrador hasta el momento, decidido a proteger a sus seres queridos y encontrar una manera de salvar a Nezuko.

La hermanastra fea (The Ugly Stepsister)

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Sinopsis: La historia sigue a Elvira, quien lucha por destacar frente a su deslumbrantemente hermosa hermanastra en un reino donde la belleza se convierte en un negocio despiadado y competitivo. Para captar la atención del príncipe, Elvira no dudará en ir hasta el extremo, enfrentando todo tipo de obstáculos en su camino.

200% lobo

Un valiente caniche lucha por ganarse el respeto de su manada de hombres lobo. Pero cuando un deseo impulsivo lo convierte en hombre lobo y desplaza a un hada traviesa de la Tierra, deberá enfrentar grandes desafíos para restaurar el equilibrio y demostrar su verdadero valor. (One Media Español)

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Sinopsis: Un heroico caniche lucha por mantener el respeto de su manada de hombres lobo. Cuando un deseo caprichoso lo transforma en hombre lobo y despoja a un hada traviesa de la Tierra.

David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome

Fecha de estreno: 17 de septiembre

Sinopsis: Una película concierto del legendario guitarrista de Pink Floyd. Esta producción cinematográfica captura la actuación monumental de David Gilmour en el histórico Circo Máximo de Roma durante su gira Luck and Strange en 2024, su primera en casi una década.

El gran viaje tu vida

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Sinopsis: Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo común y, pronto, por un sorprendente giro del destino, se embarcan en un gran viaje atrevido y maravilloso, una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados, descubriendo cómo han llegado a donde están.

Animales Peligrosos

Zephyr, una surfista valiente y de espíritu libre, es capturada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. Mientras está atrapada en su barco, debe encontrar la manera de escapar antes de que él complete un peligroso ritual para alimentar a los tiburones. (Film Select Español)

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Sinopsis: Zephyr, una surfista inteligente y de espíritu libre, que es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. Cautiva en su barco, debe averiguar cómo escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación a los tiburones.

Him: El elegido

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Sinopsis: Cameron Cade es un quarterback en ciernes que ha dedicado su vida y su identidad al fútbol americano. En vísperas del campeonato anual de fútbol americano profesional, es atacado por un hincha desquiciado y sufre un traumatismo cerebral que podría poner fin a su carrera.

Justo cuando todo parece perdido, Cam recibe un salvavidas cuando su héroe, Isaiah White, un legendario quarterback ocho veces campeón y megaestrella cultural, se ofrece a entrenarlo en el aislado complejo que Isaiah comparte con su esposa, Elsie White.

Cazadores del fin del mundo

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Sinopsis: Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

Devils Stay

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Sinopsis: Tras la trágica y repentina pérdida de su hija después de un exorcismo, un reputado cirujano cardíaco se niega a afrontar la realidad de que ha muerto, a pesar de las declaraciones de los médicos forenses e incluso del sacerdote que llevó a cabo la expulsión.

Pero cuando comienzan los ritos funerarios, los dolientes empiezan a presenciar cambios desconcertantes en el cuerpo de la niña, lo que lleva incluso al sacerdote a preguntarse si algo mucho más siniestro -un mal más antiguo que el propio catolicismo- puede estar cerniéndose de nuevo sobre todos ellos.

Batman Azteca: Choque de imperios

Batman Azteca llega para combinar leyendas ancestrales con la lucha contra el crimen, mostrando a un héroe que defiende su tierra y su gente con valentía y honor. Una historia que reimagina al icónico héroe en un contexto lleno de cultura y misterio. (Warner Bros Pictures Latinoamérica)

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Sinopsis: En la época del Imperio Azteca, Yohualli Coatl, un joven azteca, experimenta una tragedia cuando su padre y líder de la aldea, Toltecatzin, es asesinado por los conquistadores españoles. Yohualli escapa a Tenochtitlán para advertir al rey Moctezuma y a su sumo sacerdote, Yoka, del peligro inminente.

Andrea Bocelli: Because I Believe

Fecha de estreno: 20 de septiembre

Sinopsis: Documental que sigue a Andrea Bocelli no sólo entre bastidores, sino también más allá del escenario y en su vida privada con su familia y amigos íntimos.

Una batalla tras otra

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Sinopsis: Versión moderna de la novela ‘Vineland’, de Thomas Pynchon, escrita en 1990, sobre los movimientos radicales de los años sesenta.

Los extraños: Capítulo 2

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Sinopsis: De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.

La casa de muñecas de Gabby: La película

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Sinopsis: Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

Tu sangre

Una joven descubre que su familia guarda un oscuro secreto relacionado con una antigua maldición que corre por sus venas. A medida que se enfrenta a peligros sobrenaturales y traiciones, deberá tomar decisiones difíciles para proteger a quienes ama y romper el ciclo que amenaza con destruirlos. (Pelipsio)

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Sinopsis: Se trata de una niña llamada Sofía que tiene 14 años y está perdida. Su madre desapareció en el internado donde trabaja y su padre acaba intenta suicidarse en extrañas circunstancias. Junto a él, una tabla de ouija, la cual es utilizada en una sesión espiritista aterradora y el fantasma de su madre le dijo que la buscara.

El último viaje

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Sinopsis: Mientras el Doctor Federico atiende a la gente con la que compartió la vida, hoy septuagenarios y con enfermedades degenerativas, los intenta convencer de que terminen su vida con dignidad, como cientos de pacientes a los que él ha ayudado a morir. No todos lo entienden, ni comparten sus postulados, pero sí tendrán que acompañar a uno de ellos en sus últimos días.

Ne Zha 2

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Sinopsis: Ne Zha, un niño demonio criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, en una batalla épica para proteger a sus clanes. Después, sus cuerpos se tambalean al borde de la destrucción y debe embarcarse en una peligrosa búsqueda para obtener un elixir que restaure el cuerpo de Ao Bing.

Durante este viaje para matar demonios, Ne Zha descubre una conspiración que desencadenará una guerra devastadora entre el bien y el mal, y deberá desafiar a fuerzas traicioneras para proteger lo que más aprecia

Con una cartelera tan variada, algunos boletos ya pueden comprarse en preventa en las principales cadenas de cine.