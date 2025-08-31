México

Eduardo Verástegui llama “payaso” a Fernández Noroña al celebrar el fin de su ciclo como presidente del Senado

El productor y activista criticó al legislador por exponer una fotografía personal de la periodista Azucena Uresti

Por Víctor Cisneros

Guardar
Verástegui comenzó sus críticas contra
Verástegui comenzó sus críticas contra el legislador por exponer en X una fotografía personal de la periodista Azucena Uresti. (@gfnoronaoficial, @eduardoverastegui, Instagram)

La polémica en torno a la casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, escaló a un nuevo nivel tras la intervención del productor y político de derecha Eduardo Verástegui, quien no solo cuestionó al legislador morenista, sino que también celebró el fin de su etapa al frente de la Cámara Alta.

El conflicto comenzó cuando una investigación periodística reveló el valor de la residencia del senador en Morelos. Las críticas fueron inmediatas, y Noroña respondió señalando a la periodista Azucena Uresti, a quien acusó de habitar en un lujoso departamento en la Ciudad de México. “Aquí ⁦Azucena Uresti en el gimnasio del edificio de Reforma 77, donde dice que no vive en un departamento de 13 millones de pesos. Que con sus cuentas y a crédito, deben haber pagado 100 millones”, escribió el político en X, acompañando su mensaje con una fotografía de la comunicadora.

El choque escaló cuando Fernández
El choque escaló cuando Fernández Noroña publicó en X —antes Twitter— una imagen de Uresti en un gimnasio. (Foto: Captura de pantalla, X)

El intento de defensa encendió aún más la controversia, ya que fue considerado por críticos como un ataque directo hacia una periodista desde una posición de poder. Uno de los más duros en reaccionar fue Eduardo Verástegui, quien escribió: “Fíjense lo cínico y arrogante que puede llegar a ser. Está exponiendo a una periodista. Y ojo, no importa quién sea la periodista; lo grave es que él, desde una posición de poder, lo hace mintiendo y de manera autoritaria”.

En otro mensaje, el productor también exigió que el senador aclarara el origen de los recursos para la compra de su propiedad en Tepoztlán: “Es él quien tiene que aclarar de dónde sacó el dinero para comprar una casa de 12 millones de pesos. No olvidemos que hace apenas unos años decía que no podía viajar en asiento premium por respeto a la austeridad republicana. Hoy, bueno… ya sabemos cómo viaja el señor. ¡CORRUPTO!”.

Posteriormente, Verástegui celebró la conclusión de Noroña como presidente del Senado con un mensaje que se volvió viral: “Por fin podremos dejar de llamarle Presidente del Senado a @fernandeznorona y empezar a decirle únicamente, payaso”.

Verástegui celebró la conclusión de
Verástegui celebró la conclusión de Noroña como presidente del Senado con un mensaje que se volvió viral. (Captura de pantalla, X)

Una rivalidad con historia

La confrontación entre ambos no es nueva. En enero, Verástegui ya había lanzado críticas contra el legislador morenista, a quien calificó como “un merolico soberbio y prepotente”. En una publicación en X, el excantante de pop aseguró: “El comunista de Fernández Noroña va a terminar en la cárcel. Esta persona, que no se baña y que disfruta ir de vacaciones a Estados Unidos, un país que critica constantemente, es un fiel admirador de Maduro. Un merolico soberbio y prepotente cuyas ideas representan un verdadero cáncer para México”.

El también actor ha mostrado un abierto respaldo a líderes de derecha en el continente. El pasado 20 de enero acompañó al expresidente estadounidense Donald Trump en la celebración posterior a su investidura, donde también estuvieron presentes figuras como Javier Milei, presidente de Argentina; el empresario Carlos Slim; el exembajador Christopher Landau; el próximo embajador Ron Johnson; y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato
CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Temas Relacionados

Gerardo Fernández NoroñaEduardo VerásteguiPolíticaSenadomexico-noticias

Más Noticias

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, fue reclutado por Los Mayos

El joven fue secuestrado y asesinado luego de recibir una falsa oferta de empleo en el campo, su madre no paró la búsqueda desde abril

Buscó trabajo en el campo

Río Roma enloquece al Teatro Metropólitan: fan besa a José Luis durante su concierto en CDMX

La primera noche de su gira incluyó ovaciones, lágrimas y un momento singular cuando una seguidora subió al escenario y besó al vocalista, desatando la locura de los asistentes

Río Roma enloquece al Teatro

PAN impulsa agenda legislativa en el Congreso: salud, economía y seguridad frente a la sombra de Morena

La militancia blanquiazul priorizará propuestas para mejorar condiciones económicas en el próximo periodo de sesiones del Congreso

PAN impulsa agenda legislativa en

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Tonalá

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO la quinta gala de eliminación más polémica de La Casa de los Famosos México 3?

Hoy una celebridad saldrá para siempre de este reality de Televisa

¿Cuándo y a qué hora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Buscó trabajo en el campo

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, fue reclutado por Los Mayos

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

ENTRETENIMIENTO

Río Roma enloquece al Teatro

Río Roma enloquece al Teatro Metropólitan: fan besa a José Luis durante su concierto en CDMX

¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO la quinta gala de eliminación más polémica de La Casa de los Famosos México 3?

Final Survivor 2025: Héroes y Villanos | Todo lo que debes saber: horario, canal y dónde seguirla en directo

Emiliano Aguilar se lanza de nuevo e insulta a Pepe Aguilar y sus hermanos: “Bonita familia de perros, son mis fans”

¿Podrían prohibir los conciertos de Junior H? Estos son los planes del artista para enfrentar a las autoridades

DEPORTES

Tras el peor arranque de

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

Esta fue la reacción de The Undertaker al enterarse que Cibernético hacía uno de sus movimientos

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”