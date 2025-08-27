Uresti desmiente tener departamento en Reforma y arremete contra Noroña: “Austeros en el discurso, pero fifís en la vida privada”

Uresti retó a Noroña a probar que posee un departamento en Paseo de la Reforma. (Fotos: Radio Fórmula, YouTube / @gfnoronaoficial, Instagram)

Azucena Uresti reaccionó este miércoles a las afirmaciones hechas por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien durante una rueda de prensa la acusó de doble moral por cuestionar la adquisición de una casa en el estado de Morelos.

En su programa de radio, Uresti cuestionó a Fernández Noroña por romper con el discurso oficialista de austeridad republicana y adquirir a crédito una propiedad en Tepoztlán.

El inmueble, valuado en 12 millones de pesos —reportado por el senador en su declaración patrimonial— según una investigación del periodista Jorge García, abría espacio a preguntas sobre la forma en la que el senador obtuvo acceso a un crédito personal para financiar la compra.

Durante un tenso encuentro con la prensa el martes, Gerardo Fernández Noroña cuestionó la ética profesional de una parte de prensa, puntualizando un doble discurso de Azucena Uresti.

“Azucena Uresti hoy en la mañana se atrevió casi a decir que es financiamiento del narco, ¡Qué audacia la suya! Ella tiene un departamento aquí en Reforma que vale más que la casa que yo estoy pagando. Me parece que están actuando con nula ética los medios. Ahí estoy dando toda la información”, indicó.

Gerardo Fernández Noroña en conferencia de prensa. Foto: x.com/senadomexicano

La respuesta de Azucena Uresti a Fernández Noroña

“Austeros en el discurso, pero fifís, como ellos decían, en la vida privada”, reviró Azucena Uresti al abordar nuevamente el tema en entrevista con el periodista Jorge García, quien insistió que la adquisición de la costosa propiedad “no cuadra” con la imagen pública que el senador ha construido en los últimos años.

Uresti aludió a una investigación de La Razón, que señala que un mexicano con salario mínimo tardaría 143 años en comprar una casa de 12 millones de pesos.

Invita a Noroña a unirse al debate

Durante la conversación, Uresti explicó que el senador fue invitado a unirse a la conversación luego de que el martes no se dieron las circunstancias. “Habló exigiendo un derecho de réplica en el programa de ayer. No fue posible porque, bueno, pues teníamos compromisos con otros invitados”.

Posteriormente, acusó a Fernández Noroña de mentir al afirmar que ella era propietaria de un departamento en Paseo de la Reforma, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Azucena Uresti retó a Fernández Noroña que es propietaria de un inmueble en paseo de la Reforma.

“Salió a dar esta rueda de prensa donde se enoja con todos los compañeros reporteros y además me acusa de tener un departamento que no tengo. Y si lo tuviera no fuera su problema, senador Noroña. Yo trabajo muy feliz y muy dignamente”.

“¿Me espía, senador? ¿Me está espiando? ¿Ha mandado a alguien a que revise dónde vivo o cuánto gano o con quién vivo o con quién no vivo? ¿Esa es la estrategia de intimidación de su parte?”

Finalmente, Azucena Uresti emplazó al morenista a comprobar sus acusaciones: “¿Dónde está ese departamento que usted imaginó en su cabeza que está a mi nombre? No quiso entrar aquí tampoco al debate como lo había exigido horas antes, pues para dejar claro este, este tema. Porque con mentiras no, con mentiras no. Usted está muy acostumbrado a responder así. Fíjese que aquí conmigo no, porque si usted me acusa de tener un departamento que dijo que además me había costado más de doce millones de pesos, lo reto a que me lo demuestre. Y si está muy seguro, contésteme el teléfono. Vamos a hablar. ¿Qué le parece?”, finalizó.