EDC 2025: cuántos artistas estarán en la edición 2026 por su aniversario 12… la respuesta es brutal

El festival ya concluyó y ahora toca pedir el reembolso Crédito: (INSTAGRAM/@edc_mexico)

El Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a convertirse en un santuario para la música electrónica. Electric Daisy Carnival (EDC) México celebrará su duodécimo aniversario en 2026, y lo hará con un despliegue sin precedentes: más de 100 artistas de géneros que van del techno al hardstyle, pasando por el house, psytrance, bass, EDM y ritmos latinos, llenarán de beats y luces el corazón de la Ciudad de México.

Una fiesta de tres días bajo el cielo eléctrico

La cita está confirmada: 20, 21 y 22 de febrero de 2026. Tres jornadas donde la energía de miles de asistentes, llamados “Headliners”, transformará el Autódromo en un universo paralelo de música, colores y experiencias sensoriales.

Los boletos saldrán primero en preventa Banamex el 17 de septiembre a las 2:00 PM, mientras que la venta general se abrirá el 18 de septiembre tanto en Ticketmaster como en taquillas del Palacio de los Deportes.

Rinden homenaje a Paquita la del Barrio en EDC. (TikTok: carlospizare)

Un festival que hizo historia en México

Desde su llegada en 2014, EDC México no ha dejado de crecer hasta consolidarse como el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica.

Lo que inició como un sueño compartido por Insomniac y OCESA, se ha convertido en una tradición que cada año convoca a cientos de miles de fanáticos que viven la música dance como una forma de vida.

En la edición de 2025, más de 300 mil personas celebraron el décimo primer aniversario con sets memorables y una producción que convirtió a la capital en epicentro mundial de la música electrónica.

Cartel oficial. (Ocesa)

Escenarios de otro planeta

El duodécimo aniversario de EDC promete llevar la experiencia a nuevas alturas. Los escenarios que se han convertido en íconos de Insomniac estarán de regreso:

kineticFIELD , con su imponente escenografía principal.

circuitGROUNDS , punto de encuentro para los beats más intensos.

neonGARDEN , templo para los amantes del techno más puro.

wasteLAND , territorio del hardstyle y la energía extrema.

stereoBLOOM, espacio vibrante para nuevos talentos y sonidos frescos.

Cada escenario ofrecerá un concepto distinto que transformará al público en protagonista de un espectáculo inmersivo.

Más que un festival: un universo sensorial

La esencia de EDC trasciende la música. Cada edición incluye fuegos artificiales, atracciones, instalaciones artísticas monumentales y experiencias interactivas que convierten el festival en un viaje sensorial completo. La producción de Insomniac apuesta siempre por crear un espacio donde la creatividad y la tecnología se fusionan, garantizando un evento inolvidable.

EDC México 2025 cuenta con diferentes juegos mecánicos para los amantes de la adrenalina