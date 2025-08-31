México

EDC 2025: cuántos artistas estarán en la edición 2026 por su aniversario 12… la respuesta es brutal

Doce años de Electric Daisy Carnival en México: el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica

Por Armando Pereda

Guardar
El festival ya concluyó y
El festival ya concluyó y ahora toca pedir el reembolso Crédito: (INSTAGRAM/@edc_mexico)

El Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a convertirse en un santuario para la música electrónica. Electric Daisy Carnival (EDC) México celebrará su duodécimo aniversario en 2026, y lo hará con un despliegue sin precedentes: más de 100 artistas de géneros que van del techno al hardstyle, pasando por el house, psytrance, bass, EDM y ritmos latinos, llenarán de beats y luces el corazón de la Ciudad de México.

Una fiesta de tres días bajo el cielo eléctrico

La cita está confirmada: 20, 21 y 22 de febrero de 2026. Tres jornadas donde la energía de miles de asistentes, llamados “Headliners”, transformará el Autódromo en un universo paralelo de música, colores y experiencias sensoriales.

Los boletos saldrán primero en preventa Banamex el 17 de septiembre a las 2:00 PM, mientras que la venta general se abrirá el 18 de septiembre tanto en Ticketmaster como en taquillas del Palacio de los Deportes.

Rinden homenaje a Paquita la del Barrio en EDC. (TikTok: carlospizare)

Un festival que hizo historia en México

Desde su llegada en 2014, EDC México no ha dejado de crecer hasta consolidarse como el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica.

Lo que inició como un sueño compartido por Insomniac y OCESA, se ha convertido en una tradición que cada año convoca a cientos de miles de fanáticos que viven la música dance como una forma de vida.

En la edición de 2025, más de 300 mil personas celebraron el décimo primer aniversario con sets memorables y una producción que convirtió a la capital en epicentro mundial de la música electrónica.

Cartel oficial. (Ocesa)
Cartel oficial. (Ocesa)

Escenarios de otro planeta

El duodécimo aniversario de EDC promete llevar la experiencia a nuevas alturas. Los escenarios que se han convertido en íconos de Insomniac estarán de regreso:

  • kineticFIELD, con su imponente escenografía principal.
  • circuitGROUNDS, punto de encuentro para los beats más intensos.
  • neonGARDEN, templo para los amantes del techno más puro.
  • wasteLAND, territorio del hardstyle y la energía extrema.
  • stereoBLOOM, espacio vibrante para nuevos talentos y sonidos frescos.
La inclusión de Medellín en
La inclusión de Medellín en la ruta internacional del EDC coincide con un momento de consolidación de la ciudad como plataforma para grandes eventos musicales

Cada escenario ofrecerá un concepto distinto que transformará al público en protagonista de un espectáculo inmersivo.

Más que un festival: un universo sensorial

La esencia de EDC trasciende la música. Cada edición incluye fuegos artificiales, atracciones, instalaciones artísticas monumentales y experiencias interactivas que convierten el festival en un viaje sensorial completo. La producción de Insomniac apuesta siempre por crear un espacio donde la creatividad y la tecnología se fusionan, garantizando un evento inolvidable.

EDC México 2025 cuenta con
EDC México 2025 cuenta con diferentes juegos mecánicos para los amantes de la adrenalina

Temas Relacionados

EDCEDC 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

“No tengo que pagar predial”: Noroña se lanza contra alcalde de Tepoztlán por decir que no paga impuestos

El senador de Morena calificó como “un incopetente” a Perseo Quiróz por señalar que la casa que adquirió en Morelos no está al corriente con el pago de impuestos

“No tengo que pagar predial”:

Popocatépetl registró 30 emisiones este 31 de agosto

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 30 emisiones este

La Casa de los Famosos México: sigue la tarde de eliminación hoy 31 de agosto

Cada domingo un integrante tiene que abandonar el reality por decisión del público

La Casa de los Famosos

Abelito sangra tras accidente en La Casa de los Famosos México 3: el momento exacto

El influencer está nominado hoy en el reality show de Televisa

Abelito sangra tras accidente en

Seis muertos en accidentes carreteros: volcadura en Morelia, choque fatal en Aguascalientes y carambola en Morelos

Evidencian la vulnerabilidad de los conductores en las principales rutas de tránsito

Seis muertos en accidentes carreteros:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva a “Tormenta

Dan prisión preventiva a “Tormenta Junior”, juez lo asegura en cárcel del Edomex

Buscó trabajo en el campo junto amigo de 15 años: Josué Guerrero tenía 17 años y fue hallado muerto, fue reclutado por Los Mayos

Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales tras convenio de la Fiscalía con empresa tecnológica

“Son perseguidas y asesinadas”: obispo de Chilpancingo-Chilapa exige protección para madres buscadoras en Guerrero

EEUU exige indagatoria a Frank Pérez, defensor de El Z 40, exlíder de Los Zetas, por posible conflicto de interés

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: sigue la tarde de eliminación hoy 31 de agosto

Abelito sangra tras accidente en La Casa de los Famosos México 3: el momento exacto

Pepe Aguilar vs. Emiliano: sus polémicas y el arresto que fracturó la relación del cantante con su hijo

¿Es o no es trans? Priscila Valverde responde a quienes dudan de su identidad | Entrevista

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

DEPORTES

Dominio etíope en el Maratón

Dominio etíope en el Maratón de la CDMX 2025: Tadu Abate Deme y Belekelech Gudeta Borecha triunfan

Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

Esta fue la reacción de The Undertaker al enterarse que Cibernético hacía uno de sus movimientos

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa