México

¿Es o no es trans? Priscila Valverde responde a quienes dudan de su identidad | Entrevista

A una semana de su eliminación de La Casa de los Famosos México la modelo aclara esta situación a INFOBAE MÉXICO

Por Armando Pereda

La modelo aclara esta situación
La modelo aclara esta situación - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

A una semana de su salida de La Casa de los Famosos México 3, Priscila Valverde rompió el silencio sobre los rumores que circularon en redes y medios, donde se llegó a especular que sería mujer trans.

El comentario surgió fuera del reality, en un programa conducido por René Franco, donde el comediante Pepe Suárez puso en duda la identidad de la modelo: “la vi muy hombruna, no sólo es su altura, tiene una voz grave, tiene un físico”.

Incluso recordó la alfombra amarilla del show y aseguró que parecía “un club gay impresionante” lleno de drag queens e influencers.

En entrevista con INFOBAE MÉXICO, Valverde se mostró sorprendida al escuchar la pregunta sobre esas especulaciones y después, respondió con claridad:

“La gente va a aprovechar momentos en donde uno está contento y feliz para sacar algo que no. Digo, en el caso de que lo fuera, pues que me enoje, ¿verdad? Pero no lo soy. Como no lo soy, tampoco me voy a enojar porque no es una realidad. No me está demeritando ni nada”.

La exconcursante explicó que no piensa engancharse en ataques sin fundamento: “Creo que enojarme o ponerme en otra postura sería darle la razón y simplemente no apoyo ese tipo de comentarios, cuando son para afectar a otra persona”.

El actor evidenció la falta de limpieza de su compañero en la suite. Crédito: La Casa de los Famosos México

Su experiencia en la casa

Más allá de la polémica, Priscila también habló sobre lo que significó participar en el reality. Señaló que se siente agradecida y afortunada de haber coincidido con distintas personalidades dentro de la casa:

“Estoy muy feliz, muy agradecida, me siento bendecida por formar parte de este gran proyecto y, sobre todo, de coincidir con grandes personalidades. De todo me llevo una cosa: amistad, cariño, un consejo, un todo”.

Al recordar el momento en que cruzó la puerta de salida, confesó sentirse tranquila:

“Me sentí feliz, me sentí plena porque me siento contenta con todo lo que vi, con todo lo que hice dentro de la casa y creo que el público es sabio al elegir. Respeto su decisión y acá afuera también se la pasa uno increíble”.

Priscila Valverde fue la cuarta
Priscila Valverde fue la cuarta eliminada del reality. (La Casa de los Famosos México)

La modelo afirmó que no se arrepiente de nada: “Siempre fui fiel a mí misma, a mis valores y a mi persona, por eso estoy muy contenta con lo que hice”.

Respecto a lo más complicado del encierro, destacó la falta de privacidad:

“Obviamente estás fuera de tu zona de confort, no sabes ni siquiera qué hora es, no sabes en qué día vives, no tienes privacidad, no hay un baño para ti sola, no hay una cama para ti sola, una habitación para ti sola. Eso sí desestabiliza y te hace ver qué tanto aguantas”.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Después del reality

Aunque fue la cuarta eliminada de la temporada, Priscila Valverde sigue siendo tema de conversación, ya sea por sus declaraciones o por la polémica que surgió a raíz de su salida. Hoy, con 11 participantes aún en competencia, su nombre continúa presente fuera de la casa, pero con una postura clara: no dejarse afectar por lo que no es verdad.

(VIX)
(VIX)

