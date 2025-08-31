México

Claudia Sheinbaum alista su primer informe de Gobierno: ¿Dónde ver el mensaje en streaming?

La presidenta presentará un mensaje enfocado en los avances registrados durante los primeros meses de su administración

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
Ecatepec, Estado de México, México.
Ecatepec, Estado de México, México. Foto: Juan Carlos Buenrostro/Presidencia

A meses de cumplir el año frente al Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rendirá su primer informe de gobierno ante la nación, evento programado para el 1 de septiembre.

Durante el acto, la presidenta dará a conocer un resumen de las políticas implementadas en su gobierno y los desafíos identificados en distintos ámbitos de la 4T. El acto es requerido por la ley, sirve como un ejercicio de transparencia para la sociedad como para el Congreso de la Unión.

Tras 11 meses de mantenerse en el cargo, Sheinbaum presentará los primeros resultados y el seguimiento de los 100 compromisos planteados en su sexenio. Al evento se contempla la asistencia de integrantes de su gabinete ampliado, comunidades indígenas y militantes de Morena.

Primer Informe de Gobierno: ¿Dónde y cuándo será?

Bajo este contexto, la mandataria detalló una modalidad distinta para la presentación de su informe, pues aseguró que no se realizará en el Zócalo o en el Congreso, como ha ocurrido en otros años.

En su lugar, Sheinbaum emitirá un mensaje desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta informó que la cita para rendir su primer informe está prevista a las 11:00 horas.

“El primero de septiembre vamos a hacer aquí un informe, es un lunes, aquí en Palacio, el informe de los primeros 11 meses de gobierno y una visión hacia adelante, y después viene la toma de protesta de la Corte”, señaló durante una conferencia matutina.

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta
FOTO DE ARCHIVO. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ofrece una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México, México, 4 de marzo de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Por esta ocasión, el lunes no encabezará la conferencia matutina, ya que el mensaje presidencial reemplazará ese espacio. Se estima que el evento tendrá una duración aproximada de una hora.

¿Dónde visualizarlo? La administración difundirá el evento en vivo a través de sus plataformas digitales y del canal de YouTube de la presidenta. También podrá seguirse en tiempo real por medio de las cuentas oficiales del Gobierno de México en Facebook y X.

Entre los asistentes se mencionó la posibilidad de invitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador al informe de gobierno. Sin embargo, Sheinbaum explicó que el exmandatario ahora se encuentra dedicado a la escritura, una actividad que asumió tras concluir su participación activa en la política.

“Me gustaría mucho invitarlo, eso no es, pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública y yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador, que ya muy pronto, como informó cuando votó, a ver cuándo sale su libro“, apuntó.

De igual forma, la presidenta indicó que este mismo día tiene previsto acudir a la ceremonia de toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, programada para las 22:00 horas. Precisó que su participación se limitará a este acto y que no asistirá a las actividades que se realicen después.

Temas Relacionados

Informe de gobiernoClaudia SheinbaumPalacio NacionalGobierno de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Shakira rinde emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declara mexicana: así suena el clásico ‘Sombras’

La cantante sorprendió a miles de asistentes durante un concierto de su gira “Las mujeres ya no lloran” en el estadio GNP Seguros en CDMX

Shakira rinde emotivo tributo a

Viralizan video de Abelito aborreciendo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos

La suma de críticas, gestos y comentarios dentro y fuera del reality ha generado un ambiente adverso para la actriz

Viralizan video de Abelito aborreciendo

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

La doble ejecución eleva a seis el número de policías asesinados en Hidalgo en menos de dos meses

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos

Presionó a su ex con difundir videos íntimos y la amenazó de muerte: Fiscalía arrestó a Roberto “N” en Jalisco

La víctima fue amenazada con la difusión de material íntimo y con privarla de la vida si no retomaba la relación sentimental

Presionó a su ex con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos

Tiroteo en Hidalgo: mueren dos policías tras atender reporte de robo en Mixquiahuala

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo clandestino, aseguran armas y equipo táctico

Reclutamiento forzado: hallan sin vida a dos menores que peleaban por el CJNG en Sinaloa, UdeG advierte repunte de secuestros

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

ENTRETENIMIENTO

Edwin Luna reacciona a rumores

Edwin Luna reacciona a rumores sobre su orientación y al apodo de la ‘Reina Grupera’

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 31 de agosto: fuertes peleas previo a la quinta eliminación

Shakira rinde emotivo tributo a Javier Solís con mariachi y se declara mexicana: así suena el clásico ‘Sombras’

Viralizan video de Abelito aborreciendo a Mariana Botas en La Casa de los Famosos

Filtran nombre del quinto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 31 de agosto, según encuestas finales

DEPORTES

Alcalde de Benito Juárez amenaza

Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”