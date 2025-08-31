Claudia Sheinbaum alista su primer informe de Gobierno: ¿Dónde ver el mensaje en streaming?

Ecatepec, Estado de México, México. Foto: Juan Carlos Buenrostro/Presidencia

A meses de cumplir el año frente al Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rendirá su primer informe de gobierno ante la nación, evento programado para el 1 de septiembre.

Durante el acto, la presidenta dará a conocer un resumen de las políticas implementadas en su gobierno y los desafíos identificados en distintos ámbitos de la 4T. El acto es requerido por la ley, sirve como un ejercicio de transparencia para la sociedad como para el Congreso de la Unión.

Tras 11 meses de mantenerse en el cargo, Sheinbaum presentará los primeros resultados y el seguimiento de los 100 compromisos planteados en su sexenio. Al evento se contempla la asistencia de integrantes de su gabinete ampliado, comunidades indígenas y militantes de Morena.

Primer Informe de Gobierno: ¿Dónde y cuándo será?

Bajo este contexto, la mandataria detalló una modalidad distinta para la presentación de su informe, pues aseguró que no se realizará en el Zócalo o en el Congreso, como ha ocurrido en otros años.

En su lugar, Sheinbaum emitirá un mensaje desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta informó que la cita para rendir su primer informe está prevista a las 11:00 horas.

“El primero de septiembre vamos a hacer aquí un informe, es un lunes, aquí en Palacio, el informe de los primeros 11 meses de gobierno y una visión hacia adelante, y después viene la toma de protesta de la Corte”, señaló durante una conferencia matutina.

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ofrece una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México, México, 4 de marzo de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Por esta ocasión, el lunes no encabezará la conferencia matutina, ya que el mensaje presidencial reemplazará ese espacio. Se estima que el evento tendrá una duración aproximada de una hora.

¿Dónde visualizarlo? La administración difundirá el evento en vivo a través de sus plataformas digitales y del canal de YouTube de la presidenta. También podrá seguirse en tiempo real por medio de las cuentas oficiales del Gobierno de México en Facebook y X.

Entre los asistentes se mencionó la posibilidad de invitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador al informe de gobierno. Sin embargo, Sheinbaum explicó que el exmandatario ahora se encuentra dedicado a la escritura, una actividad que asumió tras concluir su participación activa en la política.

“Me gustaría mucho invitarlo, eso no es, pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública y yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador, que ya muy pronto, como informó cuando votó, a ver cuándo sale su libro“, apuntó.

De igual forma, la presidenta indicó que este mismo día tiene previsto acudir a la ceremonia de toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, programada para las 22:00 horas. Precisó que su participación se limitará a este acto y que no asistirá a las actividades que se realicen después.