Morena presenta a Laura Itzel Castillo como propuesta para presidir el Senado de la República

Laura Itzel Castillo agradeció la confianza y el apoyo de su bancada tras su elección para presidir la mesa directiva del Senado. (Crédito: X | @LauraI_Castillo)

El Grupo Parlamentario de Morena aprobó por unanimidad proponer a la senadora Laura Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó la legisladora Andrea Chávez a través de su cuenta en X. La designación será votada en el pleno el viernes 30 de agosto a las 13:00 horas.

La tercera plenaria de Morena, programada para el jueves 28 de agosto en la antigua sede de Xicoténcatl, reunirá a legisladores y secretarios del gabinete federal para afinar la estrategia legislativa y política de cara al próximo periodo ordinario de sesiones. Entre los temas a tratar, la definición del relevo en la Mesa Directiva es el punto principal.

Fuentes legislativas señalaron que Morena y sus aliados acordaron impulsar a Castillo como propuesta de consenso, con respaldo del senador Gerardo Fernández Noroña. La designación busca garantizar la representación femenina en cargos de alta responsabilidad y mantener la coordinación política del grupo mayoritario, en un momento clave para la discusión de reformas estratégicas.

Minutos después de que se diera a conocer esta propuesta de manera oficial, Castillo expresó su agradecimiento tras ser presentada como propuesta de Morena para presidir la Mesa Directiva del Senado.

Indicó que continuará impulsando la agenda legislativa vinculada con la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar, y que su trabajo se guiará por sus principios y su origen de izquierda. Subrayó que ejercerá sus funciones con apego a sus valores y dedicación al trabajo legislativo en beneficio del país.

¿Quién participará en el encuentro morenista?

De acuerdo con información difundida a los senadores, el encuentro de Morena contará con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la consejera jurídica Ernestina Godoy; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde; el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; y la secretaria de Energía, Luz Elena González.

La legisladora Andrea Chávez anunció la designación de la propuesta morenista a través de X, la mañana de este jueves. (Crédito: X | @AndreaChavezTre)

La reunión se realiza en un contexto en que el movimiento guinda busca alinear su estrategia legislativa antes del cierre del segundo periodo ordinario y previo al Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Además de la definición sobre la presidencia del Senado, se espera que se tracen las líneas para debatir reformas en materia electoral, de justicia y en sectores estratégicos como energía y economía.

Trayectoria política de Laura Itzel Castillo

Laura Itzel Castillo cuenta con trayectoria política y legislativa desde la década de 1980. Participó en el Partido Mexicano de los Trabajadores, fundado por su padre, Heberto Castillo, dirigente del movimiento estudiantil de 1968 y candidato presidencial en 1988 por el Partido Mexicano Socialista. Posteriormente, estas organizaciones se fusionaron para crear el PRD.

Castillo fue legisladora en la primera Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal (1991-1994) y diputada federal en dos periodos (1997-2000 y 2009-2012). Además, fungió como consejera independiente de Pemex durante el sexenio anterior y fue delegada en Coyoacán de 1999 a 2000, cargo que años después ocupó su hermano Heberto Castillo.