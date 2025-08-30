¿Advertencia para Noroña? Austeridad no es un eslogan, dice Rosa Icela en plenaria de Morena

Rosa Icela hizo un llamado a las y los diputados de Morena para que se apeguen al principio de austeridad. (Foto: @rosaicela_)

Durante el inicio de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, solicitó a los legisladores de la mayoría apegarse a la política de austeridad impulsada desde la dirigencia del partido hasta por la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La austeridad republicana es la base de la justicia social de la cuarta transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento, de nuestro gobierno, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y los lujos del pasado. Desde el poder Ejecutivo y Legislativo sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento”, compartió.

Esta petición fue realizada por la funcionaria federal en el contexto del escándalo relacionado con la casa de Gerardo Fernández Noroña, cuyo valor asciende a 12 millones de pesos; la polémica sobre la ostentosa vida de Sergio Gutiérrez Luna; el viaje de Ricardo Monreal a España; así como las vacaciones en Tokio del secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán.

La titular de Gobernación habló sobre la reforma electoral, próxima debatirse en foros y con legisladores, “es una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país para dejar atrás el viejo orden, con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política. Junto a ustedes, hoy podemos avanzar en un segundo piso para la transformación democrática con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos”.

Rosa Icela destacó la reforma electoral como tema prioritario y de relevancia para México. (Foto: @rosaicela_)

Rosa Icela destacó que en la secretaría que dirige, las labores son las 24 horas y los 365 días del año, “No hay vacaciones. Aquí me ven raro”. Además, compartió que mantienen una buena relación con los legisladores y liderazgos en la Cámara de Diputados, “sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento. Honestidad, amor al pueblo y resultados”.

De igual forma, durante su discurso atrajo como un logro que viene desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, la baja en los índices de pobreza, según su versión, un logro que ha sido posible debido a la “reducción del gasto burocrático, la eliminación de los privilegios, el combate a la corrupción y una mejor distribución de los recursos públicos”.

“Nos permitió reforzar una política social basada en derechos y en programas en favor de la población y construir un verdadero estado de bienestar. La austeridad republicana es la base de la justicia social de la cuarta trasformación”, comentó.