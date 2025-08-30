México

Transportistas posponen movilizaciones programadas para el 1º de septiembre en CDMX

El comunicado de la Fuerza Amplia de Transportistas subraya el interés de los transportistas por actuar de forma empática tanto con la administración capitalina como con la sociedad civil, especialmente en el contexto del inicio del ciclo escolar

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció la decisión de posponer la megamovilización y el bloqueo de vialidades en la Ciudad de México que estaban programados para el lunes 1° de septiembre de 2025.

De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, esta determinación responde a un acercamiento con el Gobierno de la Ciudad de México, específicamente a la intervención del titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto Romero. El funcionario capitalino estableció contacto directo con los representantes de la FAT y prometió un diálogo abierto con la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, así como reuniones próximas con las dependencias de Movilidad y Finanzas del gobierno local.

Según los voceros de la FAT, entre ellos Saúl Medina, Enrique Hernández, Francisco Carrasco y Aniceto Guzmán, el movimiento contemplaba originalmente la participación de más de 7 mil 500 transportistas dispuestos a bloquear las principales arterias viales de la capital. Tras el acercamiento, señalaron que las autoridades capitalinas solicitaron aplazar la movilización por al menos una semana, con la finalidad de evitar afectaciones durante el regreso a clases. La FAT confirmó que la Secretaría de Gobierno, Movilidad y Finanzas se comprometió a mantener un canal de diálogo abierto para buscar soluciones a las demandas del sector.

El comunicado de la Fuerza Amplia de Transportistas subraya el interés de los transportistas por actuar de forma empática tanto con la administración capitalina como con la sociedad civil, especialmente en el contexto del inicio del ciclo escolar. “Queremos construir y mantener el diálogo, así como ser empáticos con la Jefatura de Gobierno de la CDMX y, sobre todo, con la ciudadanía, para no perjudicar a la sociedad en el regreso a clases este 1° de septiembre; ya que ellos, siendo padres de familias y hermanos, entienden la situación”, expone el documento.

Los representantes señalaron que aún siguen en pie de lucha con el fin de “subsanar el quiebre financiero con el que operan en la actualidad” y que la posibilidad de realizar movilizaciones y bloqueos no se ha descartado por completo; “se les hizo saber que, tienen toda la libertad de expresarse por medio de bloqueos antes del cierre del mes de septiembre del presente año”, indicaron. Asimismo, los voceros de la FAT puntualizaron que no existe una negativa definitiva por parte de las autoridades respecto al análisis de temas como el aumento de tarifa del transporte público o la entrega de bonos al combustible.

El diálogo entre los transportistas y el gobierno se mantiene con la expectativa de alcanzar acuerdos que permitan resolver las demandas sin que la ciudadanía resulte afectada. La FAT dejó claro que aplazaron la movilización “para no perjudicar el inicio del ciclo escolar”, reiterando su disposición a dialogar y señalando que, por ahora, la movilización queda suspendida mientras avanzan las negociaciones.

