Sinaloa inaugura tres centros forenses y blinda seguridad a madres buscadoras ante ola de desapariciones

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya reiteró el apoyo y solidaridad de su mandato ante el grupo de buscadoras. Foto: Gobierno de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reiteró su respaldo a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y presentó los avances en la construcción de centros de resguardo e identificación humana, en un contexto marcado por protestas ciudadanas y una crisis de violencia que afecta al estado.

Durante un encuentro reciente con familiares y representantes de estos colectivos en la explanada del Palacio de Gobierno, Rocha Moya enfatizó que su administración trabajó desde el inicio de su mandato para atender la problemática de las desapariciones en Sinaloa, un fenómeno que, según sus palabras, constituye “un problema mundial” pero que requiere respuestas locales decididas.

“Ese es un problema lamentablemente mundial, que existe la desaparición, pero que nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que sean menos de los que ocurren.

“El mensaje para las buscadoras es que este Gobierno que encabezo ha estado desde el primer día, el 1 de noviembre del 2021, me reuní con ellas, hice compromisos, compromiso de hacerles tres Centros de Resguardo e Identificación, y ya los tenemos prácticamente concluidos, ya están trabajando, estamos buscando con la vía científica la recuperación de identidad de los cuerpos que están en las fosas comunes”, resaltó el gobernador.

Sabuesos Guerreras A.C. se movilizó en una marcha pacífica frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa. (Facebook/Sabuesos Guerreras A.C.)

El pronunciamiento del edil se produjo tras una manifestación organizada por el colectivo Sabuesos Guerreras A.C., que colocó un memorial de zapatos y fichas de búsqueda en la explanada del Palacio de Gobierno. Este acto simbólico, que incluyó alrededor de 150 pares de calzado y fichas de hombres y mujeres desaparecidos, buscó visibilizar la magnitud de las ausencias y la persistencia de las familias en la búsqueda de sus seres queridos. María Isabel Cruz Bernal, representante de Sabuesos Guerreras, explicó que la protesta pretendía concientizar sobre el impacto material y emocional que dejan las desapariciones en los hogares sinaloenses.

Gobierno cumple con sus promesas, pero las desapariciones en Sinaloa aumentan

De acuerdo con registros de colectivos y datos oficiales, desde el inicio de la ola de violencia el 9 de septiembre de 2023 hasta finales de agosto de 2024, se han reportado al menos mil 907 privaciones ilegales de la libertad.

Asimismo, los colectivos estiman que existen más de 2 mil personas desaparecidas en la entidad. Además, la pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa dejó un saldo de al menos mil 872 homicidios y el robo de 6 mil 590 vehículos en el mismo periodo.

La líder del grupo de buscadoras reiteró y afirmó que el gobierno actual ha cumplido con algunas de las peticiones, incluyendo seguridad para las familias que participen en los movimientos. FOTO: JUAN CARLOS CRUZ/CUARTOSCURO.COM

En respuesta a las demandas de los colectivos, el gobierno estatal impulsó la creación de tres Centros de Resguardo e Identificación Humana, ubicados en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, que tienen como objetivo identificar científicamente a personas localizadas sin vida, especialmente aquellas recuperadas de fosas comunes, y así reducir la cifra de desaparecidos.

Rocha Moya aseguró que estas instalaciones ya se encuentran concluidas y en funcionamiento, y que forman parte de los compromisos asumidos desde el inicio de su gestión. Además, destacó el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos, así como el acompañamiento institucional a las jornadas de búsqueda.

Durante el diálogo con los colectivos, María Isabel Cruz Bernal reconoció avances en el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, especialmente en lo relativo a la construcción de los centros de resguardo y la seguridad brindada durante las búsquedas.

“Nosotras estamos agradecidas con el gobernador, nos debe en otras cosas, pero yo creo que en el tema de los desaparecidos ha cumplido su palabra desde la primera vez, con lo del centro de resguardo, con la exhumación de la fosa 21 de Marzo, con la seguridad que se nos brinda cuando vamos a las búsquedas, no puedo quejarme en esa parte”, expresó la representante de Sabuesos Guerreras.

Los colectivos estiman que existen más de 2 mil personas desaparecidas en la entidad. FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Finalmente, el propio gobernador reconoció públicamente la gravedad de la crisis de seguridad en Sinaloa y subrayó la necesidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Marcha por la paz

Ante la persistencia de la violencia, sectores empresariales, comerciantes, artesanos, abogados y organizaciones de la sociedad civil han convocado a una marcha por la paz bajo el lema “Ya Basta, Queremos Paz”.

La manifestación está programada para el domingo 7 de septiembre de 2024 en Culiacán, con el objetivo de visibilizar las consecuencias económicas y sociales de la crisis y exigir respuestas más efectivas a las autoridades.

Entre los convocantes figuran la Confederación Patronal de la República Mexicana de Sinaloa, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados delegación Culiacán, la Unión de Comerciantes de Culiacán y el chef Miguel Taniyama.