Novios se vuelven virales por sustituir su baile de boda por combate de Lucha Libre

Un video viral ha capturado la atención de miles en redes sociales al mostrar cómo una pareja decidió celebrar su boda de una manera muy poco convencional: sustituyendo el tradicional primer baile de esposos por un combate de lucha libre. La creatividad de los novios, fans declarados de la lucha libre mexicana, ha generado más de 100 mil reproducciones y cientos de comentarios elogiosos.

El clip, compartido por el usuario Iván Vasquez, muestra a los recién casados haciendo su entrada al salón de fiestas como si fueran verdaderos luchadores. El novio luce una máscara de Penta El Zero Miedo, mientras que la novia porta la máscara de la luchadora La Hiedra, integrante de las Tóxicas de AAA. La escena está acompañada por la canción “My Time is Now”, del luchador de WWE John Cena, reforzando la ambientación de un auténtico espectáculo de lucha libre.

En lugar del típico vals nupcial, los novios simulan golpes, llaves y movimientos típicos de la lucha libre en el centro del escenario, sorprendiendo a sus invitados. La acción, que combinó humor, dramatismo y respeto por la tradición luchística, fue recibida con aplausos y gritos de emoción por parte de familiares y amigos, quienes disfrutaron de una experiencia única e inesperada en la boda.

El video refleja no solo la pasión de la pareja por la lucha libre, sino también su deseo de personalizar uno de los momentos más importantes de sus vidas. La innovación y el espíritu lúdico de los novios hicieron que la ceremonia destacara como un evento inolvidable, donde la cultura mexicana del entretenimiento y el amor se fusionaron de manera perfecta.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, destacando el ingenio y la originalidad de los novios. Algunos de los mensajes más populares incluyen:

“Esa es la indicada bro, no la dejes ir”

“0 divorcios”

“0 miedo al matrimonio”

“Ya tengo boda soñada”

“Yo me quiero casar así”

“La boda perfecta sí existe”

Estas reacciones evidencian que la propuesta de la pareja no solo ha sido entretenida, sino que también ha servido de inspiración para otras parejas que buscan maneras originales de celebrar su matrimonio.

La decisión de los novios de incorporar la lucha libre en su boda refleja cómo este deporte y espectáculo se ha consolidado como un elemento cultural significativo en México. Más allá de ser un deporte de entretenimiento, la lucha libre es una forma de expresión personal, y la pareja logró transmitir su pasión por este arte durante un momento íntimo y emotivo.

Este tipo de celebraciones demuestra que los rituales tradicionales pueden fusionarse con la cultura popular, dando lugar a eventos que son recordados por su creatividad y autenticidad. La boda se convierte así en un ejemplo de cómo el amor y la diversión pueden coexistir, transformando una ceremonia clásica en un espectáculo memorable.