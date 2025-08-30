México

Novios se vuelven virales por sustituir su baile de boda por combate de Lucha Libre

El novio y la novia, fans de la lucha libre mexicana, recrearon golpes y llaves en el centro del salón, provocando aplausos y risas de sus invitados

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El novio y la novia,
El novio y la novia, fans de la lucha libre mexicana, recrean golpes y llaves en el centro del salón, provocando aplausos y risas de sus invitados. (TikTok / @ivanvasquez99)

Un video viral ha capturado la atención de miles en redes sociales al mostrar cómo una pareja decidió celebrar su boda de una manera muy poco convencional: sustituyendo el tradicional primer baile de esposos por un combate de lucha libre. La creatividad de los novios, fans declarados de la lucha libre mexicana, ha generado más de 100 mil reproducciones y cientos de comentarios elogiosos.

El clip, compartido por el usuario Iván Vasquez, muestra a los recién casados haciendo su entrada al salón de fiestas como si fueran verdaderos luchadores. El novio luce una máscara de Penta El Zero Miedo, mientras que la novia porta la máscara de la luchadora La Hiedra, integrante de las Tóxicas de AAA. La escena está acompañada por la canción “My Time is Now”, del luchador de WWE John Cena, reforzando la ambientación de un auténtico espectáculo de lucha libre.

Los recién casados sorprendieron a
Los recién casados sorprendieron a familiares y amigos al recrear un combate en lugar del primer baile, mostrando su pasión por la lucha libre. (TikTok / @ivanvasquez99)

En lugar del típico vals nupcial, los novios simulan golpes, llaves y movimientos típicos de la lucha libre en el centro del escenario, sorprendiendo a sus invitados. La acción, que combinó humor, dramatismo y respeto por la tradición luchística, fue recibida con aplausos y gritos de emoción por parte de familiares y amigos, quienes disfrutaron de una experiencia única e inesperada en la boda.

El luchador celebró con su
El luchador celebró con su característico 'Cero Miedo'. (Captura de pantalla)

El video refleja no solo la pasión de la pareja por la lucha libre, sino también su deseo de personalizar uno de los momentos más importantes de sus vidas. La innovación y el espíritu lúdico de los novios hicieron que la ceremonia destacara como un evento inolvidable, donde la cultura mexicana del entretenimiento y el amor se fusionaron de manera perfecta.

La tamaulipeca no dudó en
La tamaulipeca no dudó en defenderse de las agresiones que sufrió frente a decenas de personas. (IG Hiedra)

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, destacando el ingenio y la originalidad de los novios. Algunos de los mensajes más populares incluyen:

  • “Esa es la indicada bro, no la dejes ir”
  • “0 divorcios”
  • “0 miedo al matrimonio”
  • “Ya tengo boda soñada”
  • “Yo me quiero casar así”
  • “La boda perfecta sí existe”

Estas reacciones evidencian que la propuesta de la pareja no solo ha sido entretenida, sino que también ha servido de inspiración para otras parejas que buscan maneras originales de celebrar su matrimonio.

La decisión de los novios de incorporar la lucha libre en su boda refleja cómo este deporte y espectáculo se ha consolidado como un elemento cultural significativo en México. Más allá de ser un deporte de entretenimiento, la lucha libre es una forma de expresión personal, y la pareja logró transmitir su pasión por este arte durante un momento íntimo y emotivo.

Una pareja mexicana sorprende a sus invitados al reemplazar el primer baile por un combate de lucha libre, Crédito: TikTok / @ivanvasquez99

Este tipo de celebraciones demuestra que los rituales tradicionales pueden fusionarse con la cultura popular, dando lugar a eventos que son recordados por su creatividad y autenticidad. La boda se convierte así en un ejemplo de cómo el amor y la diversión pueden coexistir, transformando una ceremonia clásica en un espectáculo memorable.

Temas Relacionados

Noviosbodabaile de bodasLucha LibrePenta Zero MiedoLa Hiedramexico-deportesmexico-virales

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan una actividad tras la fiesta temática la tarde de hoy 30 de agosto

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: los nominados realizan sus maletas para la gala de eliminación

La Casa de los Famosos

En defensa de Pepe Aguilar, su hijo Leonardo se lanza contra su hermano Emiliano tras serie de indirectas

La familia del cantante mexicano volvió a acaparar los reflectores por presuntos roces entre hermanos

En defensa de Pepe Aguilar,

Nariz Roja AC denuncia desabasto de medicinas pese a FONSABI

La asociación civil alertó que, aunque el fideicomiso federal financia tratamientos de alto costo, los pacientes oncológicos siguen enfrentando escasez de medicamentos; pide soluciones al Gobierno Federal

Nariz Roja AC denuncia desabasto

The Weeknd hace guiño a México para su próxima gira en Latinoamérica

El artista canadiense se dará cita por diferentes países del continente americano durante el 2026

The Weeknd hace guiño a

Desafíos del lunch escolar: la nueva regulación de sellos para una alimentación infantil más saludable

Prohibir la venta de alimentos con sellos es clave para combatir la deficiencia de calcio y el sobrepeso que afecta a millones de niños

Desafíos del lunch escolar: la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

Detienen a “El Jony”, presunto líder de “Los Torrijos”, grupo delictivo en Edomex

Un camino de zapatos vacíos visibiliza la crisis de desaparecidos en Sinaloa

Sinaloa inaugura tres centros forenses y blinda seguridad a madres buscadoras ante ola de desapariciones

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan una actividad tras la fiesta temática la tarde de hoy 30 de agosto

En defensa de Pepe Aguilar, su hijo Leonardo se lanza contra su hermano Emiliano tras serie de indirectas

The Weeknd hace guiño a México para su próxima gira en Latinoamérica

MORA demuestra ser más que un ‘feat’ de reguetón: su concierto en CDMX fue una misa mayor del género urbano

Maratón CDMX 2025: guía para encontrar tu bloque de salida, horario y zona en CU

DEPORTES

Maratón CDMX 2025: guía para

Maratón CDMX 2025: guía para encontrar tu bloque de salida, horario y zona en CU

Tigres vs Barcelona: todo preparado para el juego de leyendas en el Estadio Universitario

Chivas vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 7 del Apertura 2025

¡Va por tele abierta! Horario y por dónde ver en México la final de Leagues Cup entre Inter Miami vs Seattle Sounders

Místico agradece a la afición mexicana tras su triunfo en el Grand Prix Internacional 2025 del CMLL: “Lo prometido es deuda, el trofeo se queda en casa”