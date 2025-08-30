¿Mariana o Aldo? Este es el habitante con más chance de salir de ‘La Casa de los Famosos México’ el 31 de agosto

Se viene la próxima eliminación de LCDLFM (VIx)

Luego de una jornada marcada por la tensión e intensos cruces de palabras, el Robo de la Salvación volvió a encender los ánimos en La Casa de los Famosos México 2025. Esta semana, Facundo fue quien logró salir de la temida placa de nominados, tras ser elegido por Shiky, uno de los participantes del Cuarto Día, luego de una competencia sumamente cerrada.

La definición del juego tuvo como protagonistas a Aldo de Nigris, Alexis Ayala y el propio Shiky, quienes compitieron directamente por el poder de la salvación. Finalmente, el español se impuso por apenas 50 puntos de diferencia, asegurando a su equipo una nueva ventaja en el desarrollo del reality. Al anunciar la salvación, Shiky se dirigió a los líderes de la emisión y fue enfático: “Querido Diego y Odalys, lo tengo muy claro… y eres tú… ¡Facundo!”. Así, el conductor quedó fuera de riesgo de expulsión esta semana.

El resultado provocó un efecto inmediato en el Cuarto Noche, cuyos integrantes mostraron frustración y resignación al ver frustrada, una vez más, su estrategia. La atmósfera se caldeó tras la competencia, cuando Facundo hizo referencia en tono irónico al desempeño de Alexis Ayala, quien se quedó sin sumar puntos en una ronda crucial.

Facundo se salvó de la placa. (ViX)

“Cae en 50 o peor cuando cae afuera. Algo traes de karma, espero que a nadie nunca le pase eso”, señaló Facundo. La respuesta de Alexis no se hizo esperar y, con doble sentido, replicó: “Como cuando salen de tu cuarto, ¿no? También, ya las últimas… algo tiene que ver ahí”, aludiendo a la reciente seguidilla de eliminaciones en el Cuarto Día.

Facundo, lejos de suavizar el ambiente, remató la discusión con una frase cargada de indirecta: “Es lo bueno de ser buena persona”, insinuando que sus logros dentro del programa se deben a su propia actitud.

La frustración en el Cuarto Noche se acentuó cuando Aldo de Nigris ironizó ante las cámaras: “Les están tirando paro… el destino”.

¿Quién saldrá de ‘La Casa de los Famosos México’?

Mariana Botas y Aldo de Nigris siguen dando de qué hablar por el tema de la sudadera. (Captura de pantalla/LCDLFM)

Ya desde el confesionario, Facundo confesó sentirse aliviado por haberse salvado de la nominación y, aunque reconoció cierta tristeza por no asistir a la tradicional cena de nominados, admitió haber depositado sus esperanzas en la decisión de Shiky: “Sí esperaba la salvación por parte de Shiky y celebro mi triunfo convencido de que saldría de la placa”.

Los nominados definitivos para abandonar la casa este domingo 31 de agosto son Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Mar Contreras y Mariana Botas.

El público ya puede participar con sus votos para elegir a quién salva. Según encuestas y en entusiasmo en redes (además de un par de consultas a la Inteligencia Artificial de X) Alexis Ayala y Mariana Botas aparecen entre los concursantes más vulnerables debido a la baja cantidad de votos. Por otro lado, Aldo concentra una amplia base de apoyo popular, lo que mantiene abierto el resultado final y deja en suspenso cualquier pronóstico de cara a la gala de eliminación.