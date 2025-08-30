México

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este viernes 29 de agosto

Sigue en vivo todo lo que está ocurriendo dentro del reality más popular de México

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar

En pocas líneas:

05:17 hsHoy

Shiky elige salvar a Facundo de la nominación

Luego de ganar el juego por la salvación y mantener el derecho a elegir salvar a uno de los habitantes de la placa de nominación, Shiky eligió salvar a Facundo.

“Las familia es la familia”, dijo Shiky al dar las razones de su decisión.

05:10 hsHoy

Shiky Mantiene la salvación en sus manos

Luego de enfrentarse a Aldo de Nigris y Alexis Ayala en un juego de ruleta para acumular puntos y ganar la salvación, Shiky se mostró ganador. Dicha victoria le da a Shiky el poder de elegir salvar a alguien de la placa de eliminación de esta semana.

05:04 hsHoy

Inicia una noche más en La Casa de los Famosos

Esta noche en La Casa de los Famosos México (viernes 29 de agosto de 2025) se vivirá un episodio clave con tres momentos que marcarán el rumbo de la competencia. Primero, llega el esperado robo de la salvación, donde Aldo de Nigris y Alexis Ayala desafían al líder Shiky por el derecho de proteger a un nominado.

Luego, se definirá quién consigue la salvación y quién queda al borde de la eliminación. Para cerrar con broche de oro, la casa se llenará de ritmo y color en la fiesta temática Hawái Neón, relajándose tras el drama de la semana

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-noticias

Últimas noticias

Dónde ver los resultados ganadores del Tris del 29 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver los resultados ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 29 de agosto

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 29 de agosto

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de Pronósticos

Resultados del Melate, Revancha y

Facundo revela la razón por la que decidió raparse por completo desde los 26 años

El conductor y comediante se sinceró con sus compañeras sobre el cambio de look que vivió hace más dos décadas

Facundo revela la razón por

Beca Rita Cetina 2025: ¿Se podrán registrar alumnos de primaria en septiembre?

El programa abrirá un periodo de inscripciones el siguiente mes para que nuevos alumnos de secundaria se integren

Beca Rita Cetina 2025: ¿Se

ÚLTIMAS NOTICIAS

Once muertes por día en

Once muertes por día en accidentes de tránsito y “analfabetismo vial”: la otra pandemia que atraviesa a la Argentina

Efecto Spagnuolo: qué hipótesis tiene el Gobierno de los audios y cómo puede impactar en el Gabinete

Monetarismo: la teoría que entusiasma a Milei y que Margaret Thatcher tuvo que abandonar

Liderazgo con sello propio: el caso de la mayor diamantífera de Angola

El colegio que integra culturas e impulsa talentos para formar “ciudadanos del mundo”

INFOBAE AMÉRICA

Putin se reunirá con los

Putin se reunirá con los líderes de India, Turquía e Irán en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China

Día Internacional del Puma: conservación, protección y desafíos en Argentina

Cómo Jerusalén enfrentó la falta de agua hace 2.800 años

“Adulto”: un film que muestra con sensibilidad y belleza cómo es crecer de golpe

Un buque lanzamisiles de EEUU cruzó el canal de Panamá rumbo al Caribe para sumarse al operativo contra el narcoterrorismo frente a Venezuela

DEPORTES

La historia de amor de

La historia de amor de Carlos Sainz junior y la modelo Rebecca Donaldson, la “pareja más top” de la Fórmula 1

Cuáles son los planes de Scaloni para la Selección hasta diciembre, antes de entrar en el año del Mundial

El fuerte apoyo de Agustín Canapino a Franco Colapinto tras las críticas de Briatore en la F1: “Tiene talento y dedicación”

La revolución silenciosa en el deporte: datos y algoritmos para anticipar lesiones y mejorar el rendimiento

Disciplina, tecnología y mentalidad, las claves que sostienen la carrera de Mohamed Salah en la élite de la Premier League