La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este viernes 29 de agosto

Luego de ganar el juego por la salvación y mantener el derecho a elegir salvar a uno de los habitantes de la placa de nominación, Shiky eligió salvar a Facundo.
“Las familia es la familia”, dijo Shiky al dar las razones de su decisión.
Luego de enfrentarse a Aldo de Nigris y Alexis Ayala en un juego de ruleta para acumular puntos y ganar la salvación, Shiky se mostró ganador. Dicha victoria le da a Shiky el poder de elegir salvar a alguien de la placa de eliminación de esta semana.
Esta noche en La Casa de los Famosos México (viernes 29 de agosto de 2025) se vivirá un episodio clave con tres momentos que marcarán el rumbo de la competencia. Primero, llega el esperado robo de la salvación, donde Aldo de Nigris y Alexis Ayala desafían al líder Shiky por el derecho de proteger a un nominado.
Luego, se definirá quién consigue la salvación y quién queda al borde de la eliminación. Para cerrar con broche de oro, la casa se llenará de ritmo y color en la fiesta temática Hawái Neón, relajándose tras el drama de la semana