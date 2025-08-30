México

Luisa María Alcalde descarta desafuero contra “Alito” Moreno: “los castigará el pueblo”

Lo ocurrido en la Comisión Permanente evidenció tensiones políticas y desgaste en el bloque opositor, según la dirigencia oficialista

Por Eduardo Marsan

“No se requiere ni un juicio de desafuero; ellos se ponen en evidencia y los castigará el pueblo”.

Así fue la declaración que hizo Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quien descartó la necesidad de iniciar un proceso de desafuero contra legisladores de la oposición tras la reciente agresión en el Congreso sufrida por el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

Crédito: CanalCongreso

Las opiniones

Alcalde Luján sostuvo que la oposición, en particular figuras como la senadora del PAN, Lily Téllez y el priista, Alejandro Moreno, buscan victimizarse ante la opinión pública, mientras que la ciudadanía ya ha tomado postura frente a sus acciones.

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Chihuahua, la líder morenista fue cuestionada sobre la posibilidad de solicitar el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a raíz del incidente ocurrido al término de la Comisión Permanente del Congreso el pasado 25 de agosto.

La dirigente precisó que la decisión sobre un eventual desafuero corresponde al Congreso de la Unión, no a la dirigencia de su partido, no obstante consideró que la oposición utiliza estos procesos como estrategia para presentarse como víctimas.

⇒⇒ “Buscan la victimización con esos procesos: ¡No! me quitaron el fuero, ¡me quieren desaforar porque soy oposición, quieren desaparecer a la oposición!. Buscan esa ruta para victimizarse”. ⇐⇐

El incidente

El contexto de estas declaraciones ocurren luego de que en días pasados, tras concluir la Comisión Permanente del Congreso, se registró una agresión contra Fernández Noroña como presidente del Senado a unos días de concluir su encargo.

CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato
CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El hecho ha generado reacciones en todo el ámbito político. MORENA ha manifestado su respaldo al senador afectado y ha fijado una postura crítica hacia los partidos opositores involucrados.

Al referirse al incidente, la líder de MORENA indicó que la agresión representa una muestra clara del comportamiento del bloque opositor conformado por el PRI y el PAN. “Muestra de cuerpo entero al PRIAN, siempre han sido autoritarios, violentos, corruptos y eso se puso en evidencia, pero la gente se cansa de esa podredumbre de política”.

Por último, la dirigente cuestionó la falta de propuestas del PRI, argumentando que ese partido se limita a atacar a la Presidenta a través de redes sociales y conferencias de prensa. “A eso se han dedicado. No tiene proyecto”, sostuvo.

La respuesta de la ciudadanía ante la actuación de los partidos opositores, según ella, se refleja en los bajos niveles de apoyo que registran en los sondeos, lo que, a su juicio, evidencia el desgaste de su estrategia política y la falta de un proyecto claro.

