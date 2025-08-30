Facundo revela la razón por la que decidió raparse por completo desde los 26 años

Facundo se rapó por completo cuando tenía tan solo 26 años. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las confesiones en La Casa de los Famosos México siguen surgiendo de manera inesperada. Durante una tarde en el jardín, Dalílah Polanco cuestionó a Facundo sobre las razones que lo llevaron a estar pelón.

De acuerdo con el conductor y comediante, su cambio de imagen ocurrió hace más de dos décadas, porque comenzaba a notar algunos huecos en su cabello.

“¿Cuándo te rasuraste la cabeza?“, cuestionó Polanco. A lo que Facundo respondió: ”Como a los 26″.

Ante la sorpresa de sus compañeras, Facundo explicó que tomó la decisión porque no le convencía como lucía su cabello pese a varios tratamientos que ya se había realizado.

“Se me veía como culero. Súper delgadito el pelo. Si intenté con el colombiano y me inyectaban, como seis meses”, contó.

Facundo (Infobae México)

Pese a sus intentos, no se sintió conforme con los resultados y considera que es descuidado con ese tipo de aspectos, por lo que decidió raparse, aunque reconoció que en un principio le pegó en el aspecto emocional.

Ante la revelación del conductor, Alexis Aya y Aldo de Nigris confesaron que ya se han rasurado completamente la cabeza en alguna ocasión, pero no les gustó su aspecto.

Quién es Facundo, habitante de La Casa de los Famosos México

Facundo ha logrado forjar una carrera sólida desde finales de los años noventa, construyendo una imagen que destaca tanto por su humor irreverente como por su disposición para desafiar las reglas del espectáculo.

Su trayectoria en este tipo de competencias se remonta hasta 2002, cuando participó en Big Brother VIP, donde su actitud directa y su carisma lo impulsaron hasta la final, aunque fue Galilea Montijo quien se llevó el triunfo esa edición.

En aquella ocasión, su autenticidad y capacidad para generar controversia lo convirtieron en uno de los concursantes más recordados del formato. Ahora, después de más de veinte años, el exconductor regresó con el reto de conquistar nuevamente a la audiencia que le ha seguido a lo largo de su trayectoria.

(Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

Cabe mencionar que su recorrido en la televisión mexicana también está marcado por la conducción de programas que rompieron esquemas y abordaron temáticas inusuales; tal es el caso de Incógnito y Turnocturno, formatos que permanecen en la memoria de los televidentes por su abordaje de situaciones poco convencionales.

Actualmente, es considerado uno de los comediantes y conductores más controversiales del país, características que se han hecho notar dentro de La Casa de los Famosos y le han traído algunos conflictos con sus compañeros.