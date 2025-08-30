México

Facundo revela la razón por la que decidió raparse por completo desde los 26 años

El conductor y comediante se sinceró con sus compañeras sobre el cambio de look que vivió hace más dos décadas

Por Jazmín González

Guardar
Facundo se rapó por completo
Facundo se rapó por completo cuando tenía tan solo 26 años. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las confesiones en La Casa de los Famosos México siguen surgiendo de manera inesperada. Durante una tarde en el jardín, Dalílah Polanco cuestionó a Facundo sobre las razones que lo llevaron a estar pelón.

De acuerdo con el conductor y comediante, su cambio de imagen ocurrió hace más de dos décadas, porque comenzaba a notar algunos huecos en su cabello.

“¿Cuándo te rasuraste la cabeza?“, cuestionó Polanco. A lo que Facundo respondió: ”Como a los 26″.

Ante la sorpresa de sus compañeras, Facundo explicó que tomó la decisión porque no le convencía como lucía su cabello pese a varios tratamientos que ya se había realizado.

Se me veía como culero. Súper delgadito el pelo. Si intenté con el colombiano y me inyectaban, como seis meses”, contó.

Facundo (Infobae México)
Facundo (Infobae México)

Pese a sus intentos, no se sintió conforme con los resultados y considera que es descuidado con ese tipo de aspectos, por lo que decidió raparse, aunque reconoció que en un principio le pegó en el aspecto emocional.

Ante la revelación del conductor, Alexis Aya y Aldo de Nigris confesaron que ya se han rasurado completamente la cabeza en alguna ocasión, pero no les gustó su aspecto.

Quién es Facundo, habitante de La Casa de los Famosos México

Facundo ha logrado forjar una carrera sólida desde finales de los años noventa, construyendo una imagen que destaca tanto por su humor irreverente como por su disposición para desafiar las reglas del espectáculo.

Su trayectoria en este tipo de competencias se remonta hasta 2002, cuando participó en Big Brother VIP, donde su actitud directa y su carisma lo impulsaron hasta la final, aunque fue Galilea Montijo quien se llevó el triunfo esa edición.

En aquella ocasión, su autenticidad y capacidad para generar controversia lo convirtieron en uno de los concursantes más recordados del formato. Ahora, después de más de veinte años, el exconductor regresó con el reto de conquistar nuevamente a la audiencia que le ha seguido a lo largo de su trayectoria.

(Ilustración Jesús Aviles / Infobae
(Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

Cabe mencionar que su recorrido en la televisión mexicana también está marcado por la conducción de programas que rompieron esquemas y abordaron temáticas inusuales; tal es el caso de Incógnito y Turnocturno, formatos que permanecen en la memoria de los televidentes por su abordaje de situaciones poco convencionales.

Actualmente, es considerado uno de los comediantes y conductores más controversiales del país, características que se han hecho notar dentro de La Casa de los Famosos y le han traído algunos conflictos con sus compañeros.

Temas Relacionados

FacundoLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXmexico-entretemimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este viernes 29 de agosto

Sigue en vivo todo lo que está ocurriendo dentro del reality más popular de México

La Casa de los Famosos

Dónde ver los resultados ganadores del Tris del 29 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver los resultados ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 29 de agosto

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 29 de agosto

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de Pronósticos

Resultados del Melate, Revancha y

Beca Rita Cetina 2025: ¿Se podrán registrar alumnos de primaria en septiembre?

El programa abrirá un periodo de inscripciones el siguiente mes para que nuevos alumnos de secundaria se integren

Beca Rita Cetina 2025: ¿Se
MÁS NOTICIAS

NARCO

SRE se pronuncia tras llamado

SRE se pronuncia tras llamado de Ted Cruz para aceptar apoyo de EEUU en el combate a los cárteles

Detienen y procesan a cuatro hombres por el ataque armado en fiesta patronal de San Miguel Allende, Guanajuato

Aseguran más de 3 toneladas de metanfetamina que era transportada en vehículos todo terreno en Baja California

Harfuch anuncia captura en Guerrero de Gabriel “N”, uno de los más buscados por EEUU

Liberan a “La Güicha”, presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones más exitosas

Las 10 producciones más exitosas de Prime Video México de esta semana

Qué tan peligrosa es la enfermedad que tendría Pedro Torres, ex de Lucía Méndez

Las 10 series favoritas de los usuarios de Netflix México para disfrutar este fin de semana

Natanael Cano y su equipo estuvieron dentro de la camioneta minutos antes de que comenzara el incendio

Las guerreras K-pop recuperan el trono de Netflix México como la película más vista de la semana

DEPORTES

Confirman nombre del siguiente rival

Confirman nombre del siguiente rival de Marco Verde para la velada del 13 de septiembre en Las Vegas

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por el sparring de Ennis en el campamento de Canelo

Alcalde de Benito Juárez exige orden y explica por qué América vs Pachuca será a puerta cerrada

Liga MX acusa de “arbitraria” a la alcaldía Benito Juárez por cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes

David Faitelson arremete contra la alcaldía Benito Juárez por cierre del Estadio Ciudad de los Deportes