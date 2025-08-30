México

De que trata el K-Drama “Mudanzas al cielo”, una historia sobre el valor de la vida y la muerte

Una serie que resalta el valor de quienes murieron pero también de quienes se quedan en la Tierra para tener una segunda oportunidad

Por Miriam Estrella

Crédito: Netflix

Este K-Drama cautivó y conmocionó a la audiencia por la manera en que cuenta su emotiva y triste historia. Mudanzas al cielo habla sobre dar el valor que se merecen a los muertos, a esas personas que vivieron y estuvieron en el mismo lugar, pero por diversas situaciones, historias y emociones terminaron con un destino trágico. Muchas historias se hacen presentes en este drama y son contados de una forma que hace conectar profundamente con cada caso, permitiendo entender el porqué y qué fue lo que los llevó a morir.

Mudanzas al cielo es considerada como una de las mejores series coreanas de la historia. Su trama central permite entender la vida y la muerte desde un ángulo diferente, uno de sus principales conceptos es que existen personas encargadas de reunir y recoger los objetos más valiosos de quienes fallecieron, para luego entregarlos a sus familiares. Así cierran historias, recuerdos y se sana, al menos un poco, el corazón de quienes siguen aquí.

Cada capítulo trae una historia diferente, sobre personas distintas, pero, sobre todo, se une con la vida de los protagonistas: un joven con síndrome de Asperger y un ex convicto. Sus actuaciones han conectado más allá de la pantalla. Es una conexión real con la audiencia, que hace entender que la vida sigue, el respeto permanece y que el amor puede llegar a superar al rencor, dando a entender que las segundas oportunidades existen por algo, y que de ese dolor y rencor pueden nacer las mejores situaciones que continúan en la vida.

Un K-Drama que presenta la muerte con una mirada diferente

Mudanzas al cielo K-drama. (Netflix)
Mudanzas al cielo K-drama. (Netflix)

Uno de los personajes principales es Han Geu-roo un joven con síndrome de Asperger que vive solo con su padre. Ambos tienen un negocio familiar, donde limpian la escena y recolectan las pertenencias de personas fallecidas para entregarlas a sus seres queridos. Tras un tiempo y después de terminar un trabajo el padre fallece de un infarto, dejándolo solo. Un abogado decide entonces dejarlo bajo el cuidado del hermano menor del padre, Cho Sang-gu un ex convicto.

El hermano acepta tomar esa custodia en un periodo de prueba, ya que si al finalizar los tres meses Han Geu-roo decidía que quería que fuera su tutor podría quedarse a cargo de él y con el negocio familiar.

Cho Sang-gu lleva una segunda vida, es un luchador de peleas clandestinas que carga con una culpa por algo que ocurrió en una de esas peleas. Sin embargo, a pesar de sus conflictos y con el paso del tiempo logra crear un vínculo muy especial con Han Geu-roo. Las situaciones difíciles por las que pasa lo ponen a prueba, pero al final las cosas se pueden arreglar y su relación se vuelve casi fraternal, Han Geu-roo termina aceptando que sea su tutor legal.

Esta es una historia que muestra una forma diferente de ver la vida, el duelo y sobre todo como debería ser una trato justo y humano hacia las personas con alguna condición especial.

¿Dónde puedo ver Mudanzas al cielo?

Mudanzas al cielo disponible en
Mudanzas al cielo disponible en la plataforma de streaming Netflix. - (Netflix)

Esta historia fue lanzada en mayo del año 2021, y desde su estreno se colocó en el gusto del público por ser una historia diferente, original y con un concepto diferente.

La serie la puedes encontrar en la plataforma de streaming Netflix, que forma parte de su contenido original con un total de 10 capítulos de aproximadamente de 45 a 60 minutos de duración cada uno.

No te pierdas la oportunidad de una historia conmovedora, llena de emociones con una mirada diferente sobre la muerte y la vida.

