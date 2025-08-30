‘Alito’ Moreno arremete contra el gobierno de Sheinbaum previo a visita de Marco Rubio

‘Alito’ Moreno pidió responsabilidad en política exterior ante la visita de Marco Rubio.

Tras un enfrentamiento con el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigió un mensaje a la dirigencia de Morena y al Gobierno Federal en el contexto de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El senador priista hizo un llamado a la administración de la Cuarta Transformación para actuar con responsabilidad en el ámbito internacional ante la llegada del funcionario estadounidense y criticó la imagen que, dijo, proyectará México al mostrarse cercano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como por la presencia de Manuel Bartlett.

En declaraciones a medios, Moreno expresó: “El secretario Rubio es un profesional, preparado, conoce la política exterior. Es un experto en los temas legislativos y quiere trabajar en los temas de seguridad y de entendimiento con el Gobierno de México. ¿Y lo reciben así? Lo recibe este personaje con fotos con el tirano Nicolás Maduro. ¿Ese el mensaje al gobierno de Estados Unidos?”.

El dirigente priista también hizo referencia a Manuel Bartlett, mencionando presuntos vínculos con el caso del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar, asesinado en febrero de 1985. Moreno afirmó: “Y posteriormente una burla, con el siniestro y patético imputado, asesino y criminal, que -se ha dicho participó en el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar, agente de la DEA. ¿Así van a recibirlo? Yo creo que eso no ayuda ni a su presidenta ni a su gobierno. Hay que tener claridad, ese es Manuel Bartlett”.

De acuerdo con lo señalado por Alejandro Moreno, estas expresiones se producen después del enfrentamiento con Gerardo Fernández Noroña. En ese marco, el dirigente del PRI cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum por salir en defensa de figuras como el senador morenista y solicitó que la próxima Mesa Directiva del Senado actúe con imparcialidad y apertura. Según su planteamiento, la conducción del órgano legislativo no debe convertirse en un brazo político del oficialismo.

Moreno sostuvo una discusión que terminó en empujones con el morenista Gerardo Fernández Noroña, hace unos días. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El mensaje de ‘Alito’ Moreno incluyó llamados específicos sobre la forma en que, en su opinión, el Gobierno y la dirigencia de Morena deberían encarar la visita del funcionario estadounidense. En sus expresiones públicas, el priista centró su postura en la relación con Nicolás Maduro, el señalamiento a Manuel Bartlett y la solicitud de imparcialidad para la Mesa Directiva del Senado. Además, remarcó el carácter profesional que atribuye a Marco Rubio y la necesidad de trabajar temas de seguridad y entendimiento con el Gobierno de México, de acuerdo con sus declaraciones.