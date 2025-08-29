México

Tren Suburbano - AIFA: inician pruebas de conexión hacia el aeropuerto para la apertura en diciembre

Las autoridades federales se comprometieron a entregar e inaugurar la obra de AMLO este 2025

Por Luz Coello

Inician pruebas de conexión del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @Suburbanos)

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sigue trabajando en la obra del Tren Suburbano - AIFA, la cual conectará el ramal de Lechería hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles. Este jueves 28 de agosto, los Ferrocarriles Suburbanos anunciaron que empezarán con la conexión de vías hacia el aeropuerto.

Con el objetivo de concluir la obra este 2025, las autoridades apresuraron las maniobras faltantes, por lo que el proyecto empezará con una parte importante para el servicio que dará el Tren Suburbano hacia el AIFA. Por medio de redes sociales anunciaron que se estarán realizando maniobras de conexión con el servicio actual del Tren Suburbano.

De acuerdo con lo que informaron las autoridades, entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre los trabajos del Tren Lechería - AIFA empezarán a conectar las vías del nuevo ramal que está próximo a dar servicio.

Tren Suburbano modificará servicio por pruebas de conexión hacia el AIFA

El Tren Suburbano Lechería - AIFA tiene previsto iniciar operaciones en diciembre ( Cuartoscuro)

A partir del 29 de agosto el servicio actual del Tren Suburbano se verá afectado por pruebas de conexión hacia el AIFA, de acuerdo con el personal de este servicio estarán operando con trenes dobles y aumentará el tiempo de espera.

"Ferrocarriles Suburbanos informa: que este próximo viernes 29 de agosto y hasta el 5 de septiembre, se estarán realizando trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA, lo cual ocasionará variaciones en la frecuencia de nuestros trenes. Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días", publicaron.

Por último, enfatizaron que colaboran con las autoridades federales para mejorar el servicio ferroviario del país, principalmente con el proyecto del Tren Suburbano - AIFA. “Ferrocarriles Suburbanos trabaja con el Gobierno Federal para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país”, finalizaron.

Iniciarán pruebas de conexión del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @Suburbanos)

¿Cuándo abre el Tren Suburbano - AIFA?

El Tren Suburbano Lechería - AIFA tiene previsto iniciar operaciones en diciembre, tras un ajuste en el calendario original debido a retrasos ocasionados por protestas comunitarias. Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que la obra avanza a buen ritmo y que la inauguración estará a cargo de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien ha reiterado el compromiso de concluir el proyecto antes de finalizar 2025, según lo reportado por la SICT.

Durante la conmemoración de los “Siete siglos de México-Tenochtitlan 1325 - 2025”, Esteva Medina detalló que la SEDENA ha intensificado los trabajos en el tramo pendiente del tren. El funcionario subrayó que el tendido de vías ya se encuentra finalizado hasta el AIFA, y que actualmente los esfuerzos se concentran en la instalación de catenarias.

“Para diciembre esperamos ponerlo en operación, personalmente estoy dando seguimiento”, declaró ante los medios, resaltando su implicación directa en el monitoreo de los avances. No obstante, el desarrollo de la obra ha enfrentado obstáculos derivados de las manifestaciones de habitantes de los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

Estas movilizaciones han provocado un retraso de cuatro meses en el cronograma, según reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia matutina en Palacio Nacional.

