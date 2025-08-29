México

Sheinbaum confirma que Marco Rubio visitará México el 3 de septiembre: estos son los temas que abordarán

Los funcionarios hablarán de la seguridad en ambos países

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostendrá una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el próximo miércoles 3 de septiembre. El anuncio se realizó durante su Conferencia del Pueblo este viernes 29 de agosto.

Sheinbaum señaló que el encuentro forma parte de un entendimiento con el gobierno estadounidense para abordar temas de seguridad, investigaciones conjuntas y capacitación bilateral.

Subrayó que las acciones se desarrollan bajo el principio de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y con cada país actuando en su propio territorio.

Sheinbaum señaló que aprovechará la reunión para presentar los avances de su administración en diversas áreas, especialmente en seguridad.

Sobre la posible firma de un acuerdo en esta materia, aclaró que “no necesariamente se firma, tienen sus protocolos todo lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales”, precisó que hay investigaciones en las que trabajan de manera conjunta con gobierno estadounidense.

Actos de prevención

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, asiste a un evento en el Departamento de Estado en Washington, DC, EEUU, el 16 de julio de 2025. REUTERS/Umit Bektas/Foto de archivo

La mandataria explicó que uno de los temas principales que abordará con Marco Rubio será la importancia de impulsar campañas informativas dirigidas a jóvenes sobre los efectos de las drogas, con el objetivo de prevenir su consumo y no limitarse solo a acciones reactivas.

Añadió que también tratarán la necesidad de que el Gobierno de Estados Unidos refuerce sus acciones para evitar el tráfico de armas hacia México.

“No eran aceptables”

De acuerdo con Sheinbaum, en las reuniones que ha tenido con el gobierno estadounidense, ambos gobiernos han realizado peticiones inaceptables. “Ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y dijimos que no”, afirmó la presidenta.

Recordó conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien planteó la posibilidad de que el Ejército de Estados Unidos interviniera en México. Sheinbaum señaló que existen otras formas de colaboración y coordinación, pero dejó claro que la participación militar estadounidense no es una opción aceptable.

“Trump pregunto si no queríamos su ayuda con el Ejército de Estados Unidos, y le dije que no presidente, hay muchas otras formas de colaboración y coordinación, pero esa no”, narró.

Añadió que la relación con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos se mantiene bajo esquemas de colaboración, coordinación y cooperación, sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía mexicana.

