México

Pronóstico del tiempo 29 de agosto: lluvias torrenciales de más de 100 mm afectará a cinco estados

SMN alertó de fuertes lluvias en otras 15 entidades, calor sofocante en el norte y occidente

Por Jorge Contreras

Lluvias torrenciales en cinco entidades
Lluvias torrenciales en cinco entidades del país, pronostica el SMN (EFE/Daniel Ricardez)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el pronóstico del tiempo para este viernes contempla condiciones extremas en diversas regiones del país, con lluvias intensas en 5 entidades del país, mientras que 15 presentarán fuertes lluvias.

De acuerdo con el organismo, se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en el este de Guerrero, norte y este de Oaxaca, norte, centro y sur de Chiapas, sur de Veracruz, así como en el este y sur de Tabasco.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves y el aumento en niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y seguir las recomendaciones oficiales.

También se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán. Mientras que en Sinaloa, Durango, Estado de México y Quintana Roo las lluvias serán fuertes (25 a 50 mm).

Rachas de viento y oleaje

Las lluvias intensas en Guerrero,
Las lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco (SMN)

En cuanto al viento, se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en al menos 18 estados, incluyendo Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

El oleaje alcanzará alturas de 1.5 a 2.5 metros en el occidente de Baja California Sur y en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores y actividades en playas.

Respecto a las temperaturas, durante la mañana se estiman mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Sin embargo, por la tarde dominará un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República.

Se mantendrá la onda de calor en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Las máximas irán de 40 a 45 grados Celsius en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, noreste de Baja California y suroeste de Guerrero.

Mientras que de 35 a 40 grados se presentarán en Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, norte de Querétaro y noreste de Hidalgo.

Ante el calor, las autoridades exhortan a la población a mantenerse hidratada, usar ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

