Línea 0 del Metrobús: revelan la fecha para iniciar la construcción de la ruta que correrá por el Circuito Interior

La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

Héctor Ulises García, secretario de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), confirmó que el gobierno de Clara Brugada empezará con la construcción de la Línea 0 del Metrobús. A inicios del 2025 las autoridades capitalinas dieron a conocer el proyecto de esta ruta que circulará por el Circuito Interior.

Ahora, con el objetivo de darle continuidad a las promesas de campaña, el titular de la Semovi confirmó que ya están gestionando el inicio de la construcción de la Línea 0 del Metrobús. Durante la conferencia de prensa "Casa por Casa desde la Alcaldía Miguel Hidalgo", la jefa de gobierno de la CDMX precisó que ya están por iniciar con la obra de la nueva ruta del Metrobús.

“Por instrucción de la jefa de gobierno, se va a empezar y se da inicio a una de las promesas de campaña que efectuó, que fue: ‘Yo voy a convertir todo el Bicentenario con una ruta nueva’”, compartió.

Anuncian el inicio de la construcción de la Línea 0 del Metrobús CDMX

Anuncian el inicio de la construcción de la Línea 0 del Metrobús CDMX (X/ @RosarioCastroE)

De acuerdo con Héctor Ulises García, este año empezarán con la primera fase de la construcción de la Línea 0 del Circuito Interior. En lo que resta del 2025 se construirá la primera fase que irá del Metro Chapultepec (Línea 1) a Ciudad Universitaria al sur de la capital.

“Este año vamos a iniciar ya la operación y la construcción de la Línea cero en su primer tramo, en su primera fase, que va a recorrer del Metro Chapultepec a Ciudad Universitaria con un trolebús nuevo, eficiente, de los que ustedes ya conocen, tecnológicamente avanzado, con un sistema GPS, con cámara, con todos los aditamentos tecnológicos modernos para beneficio de todos ustedes“, compartió.

Línea 0 del Metrobús CDMX: así será la ruta que correrá por el Circuito Interior

El anuncio oficial de la Línea 0 se realizó el 20 de enero, cuando Brugada detalló que el proyecto contempla la construcción de dos nuevas líneas de Metrobús durante su administración, una es la Línea 0 la que recorrerá el Circuito Interior a lo largo de 46 kilómetros.

Proyecto geométrico de la Línea 0 del Metrobús (Captura documento Circuito Interior Línea 0 del Metrobús)

El trazado de la nueva línea incluirá 76 estaciones y estará atendido por una flota estimada de 196 autobuses eléctricos. Según las proyecciones oficiales, la obra beneficiará a cerca de 227 mil pasajeros diariamente, lo que representa un impacto significativo en la movilidad de la ciudad.

Además, la ruta atravesará las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán, lo que ampliará la cobertura del transporte público en zonas estratégicas.

El documento “Análisis Costos Beneficios Sistema de Transporte Metrobús Circuito Interior - Revolución - Patriotismo” del Gobierno de la Ciudad de México, al que tuvo acceso Infobae México, revela que la empresa Grupo HMG elaboró el estudio técnico para la propuesta. El análisis indica que la idea de la Línea 0 se planteó desde 2022, con una inversión estimada de $4.957.992.890,52 MXN.