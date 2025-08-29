México

Línea 0 del Metrobús: revelan la fecha para iniciar la construcción de la ruta que correrá por el Circuito Interior

Autoridades del gobierno de la CDMX confirmaron que están por empezar con la obra de la nueva ruta del MB

Por Luz Coello

Guardar
La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

Héctor Ulises García, secretario de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), confirmó que el gobierno de Clara Brugada empezará con la construcción de la Línea 0 del Metrobús. A inicios del 2025 las autoridades capitalinas dieron a conocer el proyecto de esta ruta que circulará por el Circuito Interior.

Ahora, con el objetivo de darle continuidad a las promesas de campaña, el titular de la Semovi confirmó que ya están gestionando el inicio de la construcción de la Línea 0 del Metrobús. Durante la conferencia de prensa "Casa por Casa desde la Alcaldía Miguel Hidalgo", la jefa de gobierno de la CDMX precisó que ya están por iniciar con la obra de la nueva ruta del Metrobús.

“Por instrucción de la jefa de gobierno, se va a empezar y se da inicio a una de las promesas de campaña que efectuó, que fue: ‘Yo voy a convertir todo el Bicentenario con una ruta nueva’”, compartió.

Anuncian el inicio de la construcción de la Línea 0 del Metrobús CDMX

Anuncian el inicio de la
Anuncian el inicio de la construcción de la Línea 0 del Metrobús CDMX (X/ @RosarioCastroE)

De acuerdo con Héctor Ulises García, este año empezarán con la primera fase de la construcción de la Línea 0 del Circuito Interior. En lo que resta del 2025 se construirá la primera fase que irá del Metro Chapultepec (Línea 1) a Ciudad Universitaria al sur de la capital.

“Este año vamos a iniciar ya la operación y la construcción de la Línea cero en su primer tramo, en su primera fase, que va a recorrer del Metro Chapultepec a Ciudad Universitaria con un trolebús nuevo, eficiente, de los que ustedes ya conocen, tecnológicamente avanzado, con un sistema GPS, con cámara, con todos los aditamentos tecnológicos modernos para beneficio de todos ustedes“, compartió.

Línea 0 del Metrobús CDMX: así será la ruta que correrá por el Circuito Interior

El anuncio oficial de la Línea 0 se realizó el 20 de enero, cuando Brugada detalló que el proyecto contempla la construcción de dos nuevas líneas de Metrobús durante su administración, una es la Línea 0 la que recorrerá el Circuito Interior a lo largo de 46 kilómetros.

Proyecto geométrico de la Línea
Proyecto geométrico de la Línea 0 del Metrobús (Captura documento Circuito Interior Línea 0 del Metrobús)

El trazado de la nueva línea incluirá 76 estaciones y estará atendido por una flota estimada de 196 autobuses eléctricos. Según las proyecciones oficiales, la obra beneficiará a cerca de 227 mil pasajeros diariamente, lo que representa un impacto significativo en la movilidad de la ciudad.

Además, la ruta atravesará las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán, lo que ampliará la cobertura del transporte público en zonas estratégicas.

El documento “Análisis Costos Beneficios Sistema de Transporte Metrobús Circuito Interior - Revolución - Patriotismo” del Gobierno de la Ciudad de México, al que tuvo acceso Infobae México, revela que la empresa Grupo HMG elaboró el estudio técnico para la propuesta. El análisis indica que la idea de la Línea 0 se planteó desde 2022, con una inversión estimada de $4.957.992.890,52 MXN.

Temas Relacionados

Línea 0Línea 0 del MetrobúsMetrobúsCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Mulas, redes sociales y transacciones espejo: las formas en que redes chinas lavan dinero del Cártel de Sinaloa y CJNG

Las estructuras de origen chino son descritas como “lavadores de dinero profesionales”, según FinCEN

Mulas, redes sociales y transacciones

Estas serán las actividades en CDMX durante septiembre en conmemoración por Día de la Lucha contra el Mieloma Múltiple

El próximo 5 de septiembre, México celebrará el primer aniversario de este tipo de cáncer hematológico

Estas serán las actividades en

Layda Sansores asegura que “existen pruebas infinitas” para desaforar a Alito Moreno

La Fiscalía Anticorrupción de Campeche promovió una solicitud para retirar el fuero al gobernador del estado por presuntos actos de corrupción

Layda Sansores asegura que “existen

Como usar el vinagre para aliviar dolores de garganta

A este ingrediente se le atribuyen diversas propiedades curativas, entre las que se encuentran beneficios antimicrobianos

Como usar el vinagre para

Esta es la canción que Nodal dedicó tres veces: a Belinda, a Cazzu y a Ángela Aguilar

Critican al cantante por repetir el mismo tema musical durante sus tres recientes relaciones

Esta es la canción que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mulas, redes sociales y transacciones

Mulas, redes sociales y transacciones espejo: las formas en que redes chinas lavan dinero del Cártel de Sinaloa y CJNG

Conceden suspensión para evitar envío a EEUU del “Chalamán”, familiar de El Mencho y operador del CJNG

Detienen a chofer de un auto que llevaba más de 54 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

Difunden video de adolescente sometido por sicarios del CJNG tras ser localizado en Guanajuato

Detenidos con 10 millones de pesos en metanfetamina en Morelos estarían ligados con líderes de la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Esta es la canción que

Esta es la canción que Nodal dedicó tres veces: a Belinda, a Cazzu y a Ángela Aguilar

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 28 de agosto: Mariana Botas es sorprendida por un misterioso paquete

Imelda Tuñón venderá contenido exclusivo en redes sociales, pero niega que sea como OnlyFans

Mariana Botas recibe un paquete de sudaderas tras adueñarse de la de Aldo de Nigris en LCDLFM y desatar críticas

DEPORTES

Hamzah Sheeraz y el reto

Hamzah Sheeraz y el reto a Canelo Álvarez: “Uno de los mejores boxeadores”

Comentarista de TUDN narrará la pelea de Canelo vs Crawford en Netflix

Renata Zarazúa quedó eliminada en la segunda ronda del US Open

Javier Aguirre revela la convocatoria de la selección mexicana para amistosos de septiembre

Ex campeón del mundo asegura que Canelo Álvarez puede convertirse en el mejor mexicano de todos los tiempos