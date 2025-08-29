Harry Potter Visions of Magic en CDMX: cómo comprar boletos a mitad precio y cuánto cuestan

Harry Potter: Visions of Magic llega a México. (Cortesía)

La experiencia inmersiva Harry Potter: Visions of Magic lanzó una promoción especial con boletos 2x1, disponible para compras durante un periodo limitado. La noticia ha generado emoción entre los seguidores de la saga, quienes buscan ingresar al universo del joven mago en la Ciudad de México a través de uno de los eventos más destacados para el público fanático y familiar.

La propuesta, ubicada en la Gran Carpa Santa Fe, transforma referencias icónicas de las novelas y películas en un recorrido interactivo que acerca al visitante a la atmósfera del mundo mágico. Creada por Warner Bros. Discovery Global Experiences y NEON, y presentada en México por la promotora OCESA, la actividad ha replicado su éxito en otras ciudades internacionales y promete establecer una experiencia única en la capital mexicana.

La visita a Harry Potter: Visions of Magic se organiza en un trayecto dividido en ocho salas temáticas, cada una inspirada en escenarios reconocibles de la saga. Entre los espacios recreados, los asistentes encuentran el mítico Autobús Noctámbulo, el Número 12 de Grimmauld Place —hogar de Sirius Black—, y fragmentos de los Ministerios de Magia de distintos países. Destacan también ambientes como la maleta de Newt Scamander, el Lago Negro de Hogwarts y la Sala de las Profecías, famosa por su ambientación y efectos visuales.

El número 12 de Grimmauld Place. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Uno de los elementos centrales es la varita interactiva, entregada a cada visitante desde el inicio. Esta herramienta permite activar animaciones, interactuar con objetos y activar secretos en las paredes, luces y entornos digitales, lo que convierte al público en participante activo de la travesía. La ruta avanza por el Callejón Knockturn, la Sala de los Menesteres —con piezas de ajedrez y artefactos ocultos— y concluye en El Pensadero, un espacio enfocado en la evocación de recuerdos y nostalgia asociada a la franquicia.

La experiencia finaliza con una tienda exclusiva con productos temáticos, desde vestuario hasta accesorios y bebidas como la Butterbeer. Entre los artículos disponibles existen ediciones especiales y lanzamientos exclusivos para México.

¿De qué se trata la promoción de Harry Potter: Visions of Magic?

Tienda con productos oficiales de Harry Potter. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Sobre la promoción, Ticketmaster informó en redes sociales: “Vive Harry Potter: Visions of Magic con la promo 2x1 Back to Hogwarts del 28 al 31 de agosto”.

Durante los días señalados los boletos adquiridos a través de la boletera oficial participarán en el beneficio dos por uno.

Aunque la venta especial se activa en ese periodo, los accesos aplican para visitar la exposición entre el 4 de septiembre y el 26 de octubre, en diversos horarios. Para detalles y compra de entradas se recomienda consultar directamente el sitio de Ticketmaster.

¿Cuál es el precio de los boletos?

El Callejón Knockturn. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Existen dos modalidades de boletos:

Entrada General: un boleto que cuenta con un horario asignado de entrada.

Fast Pass: un boleto para cierto día que puede ser usado en cualquier horario a conveniencia del visitante.

Los costos de ambos boletos (sin cargos Ticketmaster) son los siguientes y antes del 2x1 son los siguientes:

Entrada General: $963.75 pesos mexicanos.

Fast Pass: $1 mil 207.75 pesos mexicanos.