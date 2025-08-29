Este es el sueldo y grado de estudios de Carlos Mancilla, diputado priista que golpeó a Noroña en el Senado

Carlos Mancilla jaloneo y alcanzó a golpear al senador Gerardo Fernández Noroña. (Crédito: Cuartoscuro)

Los legisladores del El Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacaron la última semana de agosto debido a la trifulca que armaron en la tribuna del Senado de la República, uno de los involucrados es el diputado federal Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla.

Carlos Mancilla fue desconocido por internautas quienes en comentarios de publicaciones que circularon el 27 de agosto (en vídeos de la pelea), externaron su confusión, debido a la poca relevancia que ha tenido en la Cámara de Diputados.

El diputado del tricolor ocupa el cargo desde el 29 de agosto de 2024, si su estadía en el recinto dura y no es desaforado culminará su encomienda en 2027. Información oficial destaca que es Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México, obtuvo su cédula en 2023, y un año después, comenzó su trabajo en el legislativo.

Su función en la Cámara Baja le da acceso a una dieta económica, donde el ingreso bruto es de 110 mil 578.63 pesos, mientras que el monto neto que termina recibiendo es de 79 mil pesos.

Crédito: CanalCongreso

Conforme a la información que versa en la página de gobernación, el diputado Mancilla ha tenido una fuerte relación de trabajo en su partido, entre puestos de Vicepresidente de los jóvenes políticos en la Organización de los Estados Americanos hasta el año pasado, siendo Delegado del PRI en el registro de candidaturas de Tabasco.

¿Qué priistas se vieron involucrados en el zafarrancho del Senado de la República?

Después de que Alito Moreno no consiguiera alcanzar a Noroña, un político es observado siguiendo al legislador morenista. Se trata de Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado por Chiapas hasta 2027, quien logró tomar del brazo al presidente de la mesa directiva del recinto y, según vídeos, alcanzó a darle un manotazo en la cabeza. Legisladores intervienen para detener a Gutiérrez Mancilla, permitiendo que Noroña pudiera alejarse del lugar del altercado.

En diversas grabaciones se observa a Erubiel Lorenzo Alonso Que, diputado federal por Tabasco, aprovechando que Emiliano González (trabajador del recinto que también fue agredido) se hallaba en el suelo para golpearlo, de acuerdo con lo que registran los videos. Ante esto, una legisladora grita: “¡Oye, cabrón no le pegues!”.

Rubén Moreira figura entre los diputados del tricolor involucrados. Se sumó al empuje realizado por Alito Moreno contra Emiliano González y, cuando este ya se encontraba en el suelo, se acercó al trabajador, lo señaló y le dirigió unas palabras que resultaron inaudibles para las cámaras.