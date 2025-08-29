México

Este es el sueldo y grado de estudios de Carlos Mancilla, diputado priista que golpeó a Noroña en el Senado

El legislador federal fue exhibido a través de redes sociales, donde muchos dijeron desconocer a quien respaldó a Alito Moreno y también respondió con agresiones físicas

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Carlos Mancilla jaloneo y alcanzó
Carlos Mancilla jaloneo y alcanzó a golpear al senador Gerardo Fernández Noroña. (Crédito: Cuartoscuro)

Los legisladores del El Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacaron la última semana de agosto debido a la trifulca que armaron en la tribuna del Senado de la República, uno de los involucrados es el diputado federal Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla.

Carlos Mancilla fue desconocido por internautas quienes en comentarios de publicaciones que circularon el 27 de agosto (en vídeos de la pelea), externaron su confusión, debido a la poca relevancia que ha tenido en la Cámara de Diputados.

El diputado del tricolor ocupa el cargo desde el 29 de agosto de 2024, si su estadía en el recinto dura y no es desaforado culminará su encomienda en 2027. Información oficial destaca que es Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México, obtuvo su cédula en 2023, y un año después, comenzó su trabajo en el legislativo.

Su función en la Cámara Baja le da acceso a una dieta económica, donde el ingreso bruto es de 110 mil 578.63 pesos, mientras que el monto neto que termina recibiendo es de 79 mil pesos.

Crédito: CanalCongreso

Conforme a la información que versa en la página de gobernación, el diputado Mancilla ha tenido una fuerte relación de trabajo en su partido, entre puestos de Vicepresidente de los jóvenes políticos en la Organización de los Estados Americanos hasta el año pasado, siendo Delegado del PRI en el registro de candidaturas de Tabasco.

¿Qué priistas se vieron involucrados en el zafarrancho del Senado de la República?

Después de que Alito Moreno no consiguiera alcanzar a Noroña, un político es observado siguiendo al legislador morenista. Se trata de Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado por Chiapas hasta 2027, quien logró tomar del brazo al presidente de la mesa directiva del recinto y, según vídeos, alcanzó a darle un manotazo en la cabeza. Legisladores intervienen para detener a Gutiérrez Mancilla, permitiendo que Noroña pudiera alejarse del lugar del altercado.

En diversas grabaciones se observa a Erubiel Lorenzo Alonso Que, diputado federal por Tabasco, aprovechando que Emiliano González (trabajador del recinto que también fue agredido) se hallaba en el suelo para golpearlo, de acuerdo con lo que registran los videos. Ante esto, una legisladora grita: “¡Oye, cabrón no le pegues!”.

Rubén Moreira figura entre los diputados del tricolor involucrados. Se sumó al empuje realizado por Alito Moreno contra Emiliano González y, cuando este ya se encontraba en el suelo, se acercó al trabajador, lo señaló y le dirigió unas palabras que resultaron inaudibles para las cámaras.

Temas Relacionados

Carlos MancillaAlito MorenoPRIMorenaNoroñaSenado de la Repúblicamexico-noticias

Más Noticias

Estos son los consejos del Metro CDMX para el regreso a clases y viajar en la red del STC

Personal del STC pidió a los usuarios a hacer un buen uso de las instalaciones

Estos son los consejos del

Vinculan a proceso al líder de Los Alfas, célula criminal del CJNG en el Valle de Toluca, Edomex

Suman cinco vinculaciones a proceso en contra del hombre identificado como líder criminal y objetivo prioritario

Vinculan a proceso al líder

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos del Estado de México, según la IA?

Toda la entidad federativa cuenta con 12 localidades con esa denominación

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Vinculan a proceso a padres del bebé abandonado en Tacubaya, podrían alcanzar hasta 10 años

María Isabel N y Francisco N, padres del par de recién nacidos abandonados en la alcaldía Miguel Hidalgo, fueron arrestados por segunda ocasión y vinculados a proceso

Vinculan a proceso a padres

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Gana Gato

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Jugada ganadora y resultado del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso al líder

Vinculan a proceso al líder de Los Alfas, célula criminal del CJNG en el Valle de Toluca, Edomex

Aseguran en Tamaulipas más de media tonelada de metanfetamina oculta en tarimas con piedra que pretendían enviar a EEUU

Detienen a policías de Puebla por filtración de información a objetivos prioritarios

Mulas, redes sociales y transacciones espejo: las formas en que redes chinas lavan dinero del Cártel de Sinaloa y CJNG

Conceden suspensión para evitar envío a EEUU del “Chalamán”, familiar de El Mencho y operador del CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Princesa Mononoke continuará su

La Princesa Mononoke continuará su recorrido en cines de México tras éxito en IMAX

Esto es lo que estaría ganando Elaine Haro semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Survivor México: quién sale eliminado hoy 29 de agosto

Señalan a Juan Carlos Casasola por adueñarse de un departamento y vivir como ‘paracaidista’

Ojitos Mentirosos, el cover de Chino Pacas que arrasa en Spotify México

DEPORTES

La reacción de Nicólas Larcamón

La reacción de Nicólas Larcamón hacia el Vasco Aguirre por convocar a 4 jugadores de Cruz Azul

Pelea de Canelo vs Crawdord no sería transmitida por tv abierta por esta razón

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó a Claudia Sheinbaum

Rigoberto Álvarez confiesa cómo sorprendió Canelo a todo el mundo cuando tenía 13 años: “Es un diamante en bruto”

Hamzah Sheeraz y el reto a Canelo Álvarez: “Uno de los mejores boxeadores”