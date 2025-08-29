Comparan a Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar tras rumores de presunta infidelidad con una misteriosa mujer; él se defiende

(IG: @emiliano_aguilar.t // @gordoelpugarguilar)

Usuarios de redes sociales compararon a Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar tras rumores de presunta infidelidad.

Y es que en TikTok se viralizó un video donde el cantante aparece con una misteriosa mujer, que no es la madre de su hija Ángela Aguilar, en un entorno romántico.

Tras el escándalo que se desató, Emiliano publicó un nuevo video en sus redes sociales para aclarar su vínculo con la joven en cuestión.

En redes circula un video del cantante con una mujer que no es la madre de su hija Ángela |Crédito: TikTok: @emilianoaguilaroficial

“Hace un chorro estaba con una morra, no era mi novia, nada más estaba saliendo con ella. Empezó a subir videos míos porque la mandé a la ching*da; me tomaba videos mientras estaba dormido”, acusó.

Según Emiliano, sí tuvo un vínculo con la joven, pero no fue una infidelidad, ya que sucedió cuando no tenía ninguna relación formal.

El material desató rumores de presunta infidelidad TikTok: @redd.sauce21

“Ahora todo mundo me está funando que soy igual que mi papá, no es justo. No tengo novia, no estoy con ella. Esa morra no sé qué trae. No me van a creer, pero se los juro. Vean los videos, no tengo estos tatuajes (de un lado de la cara) en los videos, es otro tiempo”, dijo.

El cantante también aseguró que actualmente no tiene novia, es decir, que tampoco tiene un romance con la madre de su hija.

Aunque no compartió más detalles al respecto, aseguró: “Mi hija está bien cuidada, tiene dinero, tiene todo”.

Emiliano Aguilar junto a su hija Ángela. (IG: @emiliano_aguilar.t)

Cabe mencionar que los rumores y las dudas que surgieron sobre la vida amorosa del cantante tomaron fuerza porque él es hermético al respecto. De hecho, se desconocen muchos detalles sobre la relación que tuvo con Violeta y el nacimiento de su hija en común: Ángela.

¿Cómo fue el romance de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, la madre de Emiliano Aguilar?

Se desconoce mucha información sobre el matrimonio de Emiliano Aguilar y Carmen Treviño; sin embargo, se sabe que los cantantes se habrían conocido cuando estaban dando sus primeros pasos en la industria musical, durante el rodaje de un videoclip y habrían contraído nupcias en 1990.

(IG: @emilianoaguilar.t // @pepeaguilar_oficial)

El matrimonio no habría durado más de tres años. Según contó Pepe Aguilar en entrevista con Pati Chapoy, se separaron cuando su hijo Emiliano tenía un año.

“Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. Yo traté de buscarlo inmediatamente, pero a parte tuve que comenzar desde cero porque se llevó muebles y coche, no en la calle, me dejó en la casa vacía”, contó.

Y agregó: “Desgraciadamente por eso no hubo la relación que hubiera querido tener con mi hijo. Traté de buscarlo, pero era un poquito difícil que me lo prestaran. Yo viajaba de México a Tijuana para ver a mi hijo”.