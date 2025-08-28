Plan México: inicia construcción de Polo para el Desarrollo en Tlaxcala con 540 mdd, estas son las empresas participantes

Lorena Cuellar anunció que el Polo de Desarrollo estará concluido en febrero del 2026. | Presidencia

Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, presentó los avances en la construcción del Polo para el Desarrollo en el municipio de Huamantla, el cual es uno de los 15 que se tienen previstos como parte del Plan México, la estrategia del actual gobierno federal para fortalecer el mercado interno.

La mandataria estatal destacó que Tlaxcala “es el primer estado en iniciar la construcción del Polo para el Desarrollo”, ya que las obras comenzaron el 28 de julio pasado y se comprometió a concluirlas el 28 de febrero del 2026.

