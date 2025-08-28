México

Plan México: inicia construcción de Polo para el Desarrollo en Tlaxcala con 540 mdd, estas son las empresas participantes

La gobernadora Lorena Cuellar afirmó que la obra estará concluida en febrero del 2026

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Lorena Cuellar anunció que el
Lorena Cuellar anunció que el Polo de Desarrollo estará concluido en febrero del 2026. | Presidencia

Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, presentó los avances en la construcción del Polo para el Desarrollo en el municipio de Huamantla, el cual es uno de los 15 que se tienen previstos como parte del Plan México, la estrategia del actual gobierno federal para fortalecer el mercado interno.

La mandataria estatal destacó que Tlaxcala “es el primer estado en iniciar la construcción del Polo para el Desarrollo”, ya que las obras comenzaron el 28 de julio pasado y se comprometió a concluirlas el 28 de febrero del 2026.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

TlaxcalaPolo de DesarrolloPlan MéxicoClaudia SheinbaumLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

La conferencia de hoy 28 de agosto | Lo ocurrido en la sesión parlamentaria del Senado muestra como es el PRIAN, fue una escena autoritaria: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de hoy 28

Revelan las vitaminas secretas para borrar arrugas y rejuvenecer la piel al instante

Descubre cuáles son las ingredientes necesarios que debes sumar a tu día a día

Revelan las vitaminas secretas para

México suspende importación temporal de calzado terminado para proteger industria nacional y generar empleos

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que disminuirá el contrabando y mejorará la competitividad de la industria

México suspende importación temporal de

Guerrero y UPOEG van contra la violencia: reiteran vigilancia tras masacre de 13 policías comunales en Ayutla

El acuerdo prevé cumplir con la demanda de justicia de los 85 pueblos originarios de la Costa Chica que se alzaron en armas para pedir justicia por las fuerzas del orden asesinadas

Guerrero y UPOEG van contra

Familia es atacada en su vehículo por presunto conductor ebrio en Ecatepec | Video

Las imágenes revelan los gritos desesperados de los ocupantes mientras eran agredidos en plena vía pública

Familia es atacada en su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerrero y UPOEG van contra

Guerrero y UPOEG van contra la violencia: reiteran vigilancia tras masacre de 13 policías comunales en Ayutla

Cantará “El Mamado”, FGR declara al segundo al mando de “La Barredora” como testigo colaborador

Denuncian que ‘gaseras clandestinas’ ponen en riesgo a la población de Ecatepec

Fosas, reventa de tumbas y el sicario del CJNG: la historia enterrada del panteón de San Sebastianito

‘El Vicentillo’ ya habría visitado a ‘El Mayo’ Zambada en prisión, según Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar manda contundente mensaje

Emiliano Aguilar manda contundente mensaje a Pepe Aguilar: “Todo esto es porque hablaste mal de mi mamá” |Video

Omar Chaparro rompe el silencio tras ser acusado por su esposa de infidelidad: “Me armé de valor” | VIDEO

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 28 de agosto: ellos son los 8 nominados de la semana

Dalilah Polanco NO se va de La Casa de los Famosos México: esto le dijo al público tras vivir una crisis emocional

“Es mentira”: Mayela Laguna revienta a Gustavo Adolfo Infante tras mostrar pruebas de que no engañó a su esposa con ella

DEPORTES

Rodrigo Huescas manda mensaje a

Rodrigo Huescas manda mensaje a futbolistas mexicanos tras clasificar a Champions League: “no duden en venir a Europa”

Así se disculpó Andrés Vaca tras mala pronunciación del gol de Allan Saint-Maximin con América

Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel: “Se tiene que comprobar”

Esta es la figura de Chivas que pudo haber fichado con Cruz Azul luego del traspaso caído de Gonzalo Piovi

Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”