Aspirante a rectoría de la BUAP se desmaya tras ser rechazado por falsificar documentos

Rodolfo Zepeda Memije, aspirante a la Rectoría de la BUAP, se desmaya tras ser descalificado. (Captura de pantalla)

Rodolfo Zepeda Memije, aspirante a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se desmayó después de ser informado que no cumplió con los requisitos para convertirse en candidato. La notificación se realizó en presencia de la comisión correspondiente, que detalló las inconsistencias halladas en diversos archivos de su candidatura.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, mientras los integrantes de la comisión explicaban las razones por las que Zepeda Memije no fue seleccionado para continuar en el proceso, el aspirante comenzó a balancearse, lo que derivó en su desmayo.

Tras el desmayo el aspirante en el auditorio de la universidad poblana, las imágenes muestran cómo el aspirante cae hacia atrás y es sostenido por las butacas del recinto. De inmediato, personal de la BUAP acude en su auxilio, proporcionándole agua y solicitando la intervención de Protección Civil para su atención médica. La situación se desarrolla mientras aún se encontraban presentes los integrantes de la comisión encargada de la selección de candidatos.

Zepeda Memije difundió un video en su cuenta pública en redes sociales, en el que indicó que se dirigía al hospital para recibir atención médica y calificó como “extraña” la manera en que perdió el conocimiento. Además, manifestó su intención de apelar la resolución del comité y afirmó que probará contar con una plaza definitiva, lo que, en su opinión, lo habilita para competir por la rectoría de dicha universidad. En su cuenta de Facebook, escribió: “Se me negó de forma arbitraria el derecho a participar como Candidato a Rector de la BUAP”.

La abogada general de la universidad, Miriam Olga Ponce, anunció que se iniciará una investigación para determinar si la información presentada fue falsa, al detectarse inconsistencias en la documentación entregada por Zepeda Memije con el propósito de contender por la rectoría.

De acuerdo con medios locales, Zepeda habría presentado un nombramiento como titular “A” con fecha de 2012 y firmado por José Ramón Eguibar Retureta; sin embargo, Recursos Humanos indicó que dichos documentos carecen de validez.

La información oficial señala que Zepeda Memije posee un nombramiento como asociado “C” fechado en 2013, condición que no cumple con los requisitos para postularse como rector.

Por otro lado, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller fue propuesta para asumir la rectoría, pero al no asistir a la entrevista correspondiente no continuará en el proceso. La esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, expresó su respaldo a la actual rectora, María Lilia Cedillo Ramírez.