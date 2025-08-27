‘Tu Historia como la Mía’ de Rocío Sánchez Azuara no sale del aire: este será su nuevo horario

La emisión televisiva de Sánchez Azuara dejó el horario estelar de TV Azteca en medio de rumores de bajo rating. (Foto: @rocio_sazuara, Instagram)

La repentina ausencia de Tu historia como la mía, conducido por Rocío Sánchez Azuara, despertó rumores sobre una posible cancelación en TV Azteca.

El programa, que debutó hace apenas tres semanas como una de las grandes apuestas de la televisora para el horario estelar dominical, sorprendió al no aparecer en la programación habitual. Sin embargo, su productor, Andrés Tovar, rompió el silencio y aclaró el futuro de la emisión en entrevista con Publimetro.

“Se decidió mover el programa los sábados en horario Prime Time; ya tenemos gente que nos ve, que nos sigue y se decidió mandar a los sábados en ese horario”, explicó Tovar, confirmando que el proyecto sigue en marcha, aunque bajo un nuevo esquema.

Rocío Sánchez Azuara es uno de los talentos estelares de TV Azteca.(@rocio_sazuara, Instagram)

El productor detalló que el departamento de programación de TV Azteca tomó la decisión de que el reality talk show se transmita una vez al mes. “El programa acaba en marzo, no decidieron transmitirlos todos (de corrido) sino como un programa especial (mensual). Esa es la decisión que tomó programación”, puntualizó. Con esto, aún quedan por salir al aire siete emisiones.

El cambio de estrategia obedece a un ajuste de programación y no a una cancelación definitiva, como se especuló en redes sociales. La televisora había apostado fuerte por este formato para competir directamente contra La Casa de los Famosos México, de Televisa, lo que generó mayor interés sobre la repentina modificación en su calendario.

A pesar de la reestructuración, el programa ha demostrado tener un impacto significativo en plataformas digitales. El reencuentro de Verónica y Cristian Castro logró 25.6 millones de reproducciones en Instagram, mientras que el episodio con Ivonne Montero y su hija Antonella acumuló 2.5 millones de vistas. Estos números reflejan que el formato ha sabido conectar con la audiencia en redes sociales, más allá de la televisión tradicional.

Tovar adelantó que en los próximos meses se transmitirán las historias de artistas como Fey, Lidia Ávila, Laura Flores, Pablo Ruiz, Sheyla, Emir Pabón y Saúl ‘El Jaguar’. Cada uno de ellos compartirá momentos personales que, al estilo del programa, buscan inspirar y generar identificación en la audiencia.

Además, el productor reveló que Tu historia como la mía tendrá presencia internacional.

Tovar dejó en claro que el proyecto no ha sido cancelado, sino reestructurado como un programa especial mensual. Así, Tu historia como la mía continúa vigente y con la mira puesta tanto en la televisión abierta como en el mercado digital e internacional.

Andrés Tovar negó la salida del aire del programa Tu Historia como la Mía. (Foto: Venga La Alegría)