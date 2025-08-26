México

‘Tu Historia Como la Mía’, con Rocío Sánchez Azuara, sale del aire a tres semanas de su estreno

TV Azteca sorprendió al público al retirar el programa estilo ‘reality talk show’ con apenas tres emisiones al aire, dejando varios episodios inéditos con invitados como Fey y Laura Flores

Por Armando Guadarrama

Guardar
TV Azteca cancela 'Tu historia
TV Azteca cancela 'Tu historia como la mía' tras solo tres emisiones por bajo rating (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

La cancelación repentina de ‘Tu historia como la mía’, el programa conducido por Rocío Sánchez Azuara, sorprendió a la audiencia de TV Azteca apenas tres semanas después de su estreno.

La televisora había apostado por este formato como una de sus principales propuestas para el horario estelar, con la expectativa de competir directamente contra La Casa de los Famosos México’, de Televisa.

El proyecto, producido por Andrés Tovar, fue presentado como una de las grandes apuestas de la cadena para la temporada. El programa debutó en el horario estelar de los domingos, lo que evidenciaba la confianza de la televisora en su potencial para captar audiencia.

El programa de Rocío Sánchez
El programa de Rocío Sánchez Azuara no logró competir con 'La Casa de los Famosos' y sale del aire (Cuartoscuro)

Sin embargo, los resultados de audiencia no cumplieron con las expectativas, lo que llevó a la empresa a modificar la estrategia y trasladar la emisión a los sábados a las 21:00 horas.

El sábado 24 de agosto marcó el final abrupto del ciclo, ya que tras la transmisión de sólo tres episodios, TV Azteca retiró el programa de su parrilla. En su lugar, la cadena retomó la emisión de ‘Acércate a Rocío, al límite’, otro espacio conducido por la misma presentadora.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Diversas cuentas especializadas en espectáculos destacaron que el bajo rendimiento en rating fue determinante para la salida del aire.

La cadena retoma 'Acércate a
La cadena retoma 'Acércate a Rocío, al límite' tras el fracaso de su nueva apuesta dominical (rocio_sazuara)

La usuaria conocida como ‘Tía Sandra’ sintetizó la situación al afirmar: TV Azteca saca del aire el programa ‘Tu historia como la mía’ de Rocío Sánchez Azuara. El director Adrián Ortega la presentó como la ‘carta fuerte’ para competir con ‘La Casa de los Famosos’, pero terminó desaparecida”.

Además, subrayó el cambio de horario y la posterior cancelación: “se estrena en ‘prime time’ los domingos, pasó a los sábados y ahora, fuera del aire”.

Durante la presentación oficial del programa, Adrián Ortega, director general de contenidos de la televisora, había destacado el carácter innovador del formato:

“es un nuevo formato, es un reality talk show, de la televisión mexicana, con Rocío Sánchez Azuara, que va a estar conquistando el ‘prime time’ domingo a domingo”.

El 'reality talk show' habría
El 'reality talk show' habría sido retirado tras no cumplir con las expectativas de audiencia, a pesar de la confianza inicial de la televisora y la presencia de invitados de lujo, como Verónica Castro (TV Azteca)

Ortega también anticipó que el espacio “abrirá el alma de muchas celebridades, contando semana a semana historias muy profundas para la audiencia mexicana”.

Aunque la planeación original contemplaba la realización de al menos 10 programas especiales, solo se transmitieron tres, con la participación de Verónica y Cristian Castro, Ivonne Montero y Claudio Yarto.

Los episodios que no llegaron a emitirse, y que permanecerán archivados, incluían entrevistas con Fey, Laura Flores, Lidia Ávila, Pablo Ruiz, Sheyla Tadeo, Emir Pabón y Saúl ‘El Jaguar’.

Temas Relacionados

Rocío Sánchez AzuaraTV AztecaTu historia como la míamexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum felicita a Banxico por su centenario: “Autonomía no necesariamente significa descoordinación”

La presidenta de México destacó la política monetaria que ha seguido la institución

Sheinbaum felicita a Banxico por

Pensión Mujeres con Bienestar 2025: este es el calendario tentativo de pagos para septiembre

El único día en que no habría dispersión es el 16 de septiembre, pues es festivo

Pensión Mujeres con Bienestar 2025:

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto: activan marcha lenta en Líneas 3, 4, 5, 8, 12, A y B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuál es la forma más rápida y efectiva de aumentar nuestras reservas de vitamina D

Este nutriente es vital para diversas funciones del organismo

Cuál es la forma más

Cientos de miles de pesos: esto cuesta la dentadura de diamantes de Abelito, de La Casa de los Famosos México

El creador de contenido compartió el proceso detrás de su lujosa sonrisa, explicando por qué eligió materiales exclusivos y cuánto invirtió para brillar en cada aparición televisiva

Cientos de miles de pesos:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscal de Nueva York agradece

Fiscal de Nueva York agradece al gobierno de México tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

Colombia asegura 14 millones de dólares en cocaína ligados al CJNG que pretendían llegar al Edomex

El Mayo Zambada morirá en prisión por los crímenes que cometió, asegura fiscal de EEUU

Liberan narcobloqueos en carreteras de Escuinapa, delincuencia organizada despojó vehículos de carga en Sinaloa

De la canasta básica a la internet: el CJNG extorsiona, impone cuotas en 10 estados de México y encarece la vida

ENTRETENIMIENTO

Cientos de miles de pesos:

Cientos de miles de pesos: esto cuesta la dentadura de diamantes de Abelito, de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: ‘El Guana’ se pasea en ropa interior tras salvación

Quién escribió Ojitos Mentirosos, canción de la tendencia con maquillaje de payaso

Gael García Bernal dedica emotivo mensaje de despedida a Verónica Echegui, su coestelar en ‘Me estás matando, Susana’

Christian Nodal pagaría esta millonaria cifra a Ángela Aguilar si se comprueba la infidelidad

DEPORTES

Así reaccionó Julio César Chávez

Así reaccionó Julio César Chávez a la libertad condicional que recibió su hijo Junior

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos

Liga MX: Quién es el nuevo líder de goleo tras la jornada 6

Liga MX tiene nuevo súper líder en la tabla de posiciones y triple “sotanero” tras la jornada 6