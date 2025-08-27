Survivor México: quién sale eliminado hoy 27 de agosto

La eliminada más reciente es Eli Varela CRÉDITO: (SurvivorMx/Facebook)

La recta final de Survivor México 2025 ha intensificado la competencia entre los seis supervivientes que aún permanecen en la contienda, todos con la mirada puesta en el premio de dos millones de pesos y el anhelado Collar Sagrado. La dinámica de esta semana ha estado marcada por la incertidumbre y la presión, ya que las eliminaciones diarias han modificado el rumbo de la estrategia y las alianzas dentro del reality.

La reciente salida de Eli Varela, considerada por muchos como una de las favoritas para llegar a la final, ha dejado un vacío significativo en el grupo y ha elevado la tensión entre los participantes. Con su eliminación, la lista de expulsados de la temporada 2025 suma ya veinte nombres, entre los que figuran Beng Zeng, Toñita, Alejandra, Julieta, Ceci, Mariana, Frida, Saadi, Cyntia, Pablo, Lobo, Benjamín, Andrea, John Gust, Rasta, Aarón, Janette, Aranza y la propia Eli. La competencia se ha tornado más exigente, pues cada uno de los supervivientes busca asegurar su lugar en la gran final, programada para el domingo 31 de agosto a las 20:00 horas.

El reality está en su semana final y ya sólo quedan siete concursantes hasta hoy. (Facebook/SurvivorMx)

La noche del martes 26 de agosto, los concursantes experimentaron una pausa en las eliminaciones, ya que la producción introdujo una dinámica especial: un juego por recompensa que otorgó a Esmeralda Zamora, Kenta Sakurai y Agustín Fernández la oportunidad de recibir la visita de un familiar en República Dominicana. Este momento emotivo sirvió como respiro antes de retomar la competencia, en la que todos volvieron a enfrentarse por la permanencia en el programa.

Para la jornada del miércoles 27 de agosto, la atención se centra en el Juego de Extinción, que definirá al eliminado número 20 de la temporada. Diversos sitios especializados en el reality han señalado que los participantes en mayor riesgo de abandonar la competencia son Tadeo Fernández, Agustín Fernández y Sargento Rap, debido a las estrategias que han seguido hasta el momento. Aunque circulan especulaciones sobre la posible salida de Tadeo, no existe confirmación oficial y la identidad del expulsado solo se revelará durante la transmisión de TV Azteca.

La lista de los seis concursantes que continúan en la lucha por el título incluye a Agustín Fernández, Esmeralda Zamora, Kenta Sakurai, Sargento Rap, Sergio Torres y Tadeo Fernández. Entre ellos, Esmeralda Zamora destaca como la única participante con la posibilidad de repetir como ganadora del reality, lo que añade un elemento adicional de expectativa a la competencia.

La programación de Survivor México 2025 mantiene a la audiencia expectante, con episodios transmitidos a las 19:30 horas por Azteca Uno y la gran final prevista para el domingo 31 de agosto