México

Quién es el trabajador del Senado que fue golpeado por Alito Moreno: Andrea Chávez le ofrece apoyo legal

Pese a la intervención de personal y senadoras que se encontraban en la tribuna, el líder del PRI no se detuvo

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Alito Moreno golpeó a uno
Alito Moreno golpeó a uno de los trabajadores del Senado de la República en confrontación contra Noroña. (Créditos: X, - AndreaChavezTre)

Al final de la sesión permanente en el Senado de la República, el senador Alejandro “Alito” Moreno se acercó a la tribuna a encarar al presidente de la mesa directiva del recinto y la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, sin embargo, las diferencias en tribuna se convirtieron en golpes que alcanzaron en mayor magnitud a uno de los trabajadores del legislativo.

Supuestamente, Alejandro Moreno se habría molestado por no respetar el orden del día en la sesión de hoy, además, el reclamo constante que se escuchó en la tribuna fue que no se le dio la palabra, por lo que el priista subió a enfrentar al morenista.

Al ver que la escena se salía de control, el morenista intentó darle la vuelta al líder del PRI, sin embargo, al intentar regresarlo, tomándolo del brazo, Noroña le dice “¡a mi no me toques!”, al elevar la voz y tomarse de las manos, Alito Moreno lo avienta.

Al ver que se avecinaba una pelea física, senadores que se encontraban en la tribuna intentaron intervenir para sacar el morenista, incluso el trabajador del Senado Emiliano González, quien usa una camisa verde y es golpeado por Alejandro Moreno.

Emiliano González quien forma parte del recinto es “prestador de servicios profesionales” cercano al equipo de trabajo de Noroña y quien el día de hoy se llevó la pero parte de la golpiza propinada por Alito Moreno.

Emiliano González fue el trabajador
Emiliano González fue el trabajador del Senado golpeado por legisladores priistas. (Foto: @liliaaguilarmx)

Al momento del encuentro, el trabajador del Senado cargaba un selfie stick con una cámara, con la que se supone en medios, estaría grabando parte de la sesión en la Cámara Alta, el hombre sube a tribuna y se pone entre Noroña y el líder nacional del PRI, lo que enfurece al senador y responde aventándolo, de tal forma que lo tira al suelo.

Una vez que Noroña logra escapar de las manos de los priistas, según información que versa en una publicación de la diputada Lilia Aguilar Gil. serían los senadores Erubiel Lorenzo y Carlos Mancilla, quienes agreden a Emiliano González ya en el suelo.

Mientras que Alito Moreno al ver que ya no pudo alcanzar a Noroña, se regresa y cuando el trabajador del Senado intenta levantarse, este lo remata tomándolo por la cabeza y rebotándolo en la pared de la tribuna, situación por la que Emiliano se queda en el piso.

Andrea Chávez ofrece apoyo legal y condena las agresiones en el Senado

Luego de lo suscitado, a través de X la senadora morenista Andrea Chávez se pronunció en su cuenta oficial, reprobando lo sucedido, “el cobarde todavía lo sigue golpeando y pateando después de tirarlo al piso”.

Ante las agresiones físicas que le propinaron senadores del PRI al trabajador del recinto, Emiliano González, Chávez puso a su disposición apoyo legal, “en este mismo instante pongo a mi equipo legal a disposición plena del compañero Emiliano, trabajador del Senado de la República agredido brutalmente por Alito Moreno”.

La senadora también compartió su negativa a ocupar la tribuna con personajes como Alejandro Moreno, “Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado”.

