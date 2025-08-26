“Ya no tenía voz”: Gala Montes revela la adicción al vape que desarrolló durante LCDLFM

Gala Montes. (ViX)

Gala Montes, finalista de La Casa de los Famosos México 2024, abrió su corazón en entrevista con Yordi Rosado y confesó que atravesó una etapa complicada marcada por una adicción que incluso le afectó su voz y su vida personal.

La actriz y cantante, recordada por sus fuertes enfrentamientos con Adrián Marcelo dentro del reality, relató que aunque al inicio recibió apoyo del público, después enfrentó una oleada de críticas que la llevaron a hundirse más.

Su popularidad se transformó en abucheos, como ocurrió en Supernova Strikers 2025, donde fue recibida con rechiflas antes de su pelea de exhibición contra Alana Flores.

“Ya llevaba muchos meses queriéndome sincerar con mis seguidores porque yo veo mis redes sociales como una ventana para transmitir lo que me sucede y enseñarle a la gente cómo supero las adversidades”, explicó.

Foto: La Casa de los Famosos México

Montes compartió que muchas personas que la siguen también pueden provenir de familias disfuncionales, sentirse solas y, como ella, buscar escapar de su realidad: “Quería transmitirles que sí hay forma de desengancharse de estas sustancias y una de las mejores es el deporte”.

¿Cuál fue la adicción que desarrolló Gala Montes en LCDLFM?

La actriz reveló que comenzó a fumar (marihuana) antes de entrar al reality, en medio de una separación con su mamá que la dejó viviendo sola. Dentro de la casa, aunque lo dejó, cambió un hábito por otro:

“En la casa yo fumaba mucho vape, salgo tengo que dejarlo porque me causaba muchos problemas en las cuerdas vocales, se me inflamaban y yo ya no tenía voz. Dije: bueno, reemplazas una adicción con otra, porque traía la adicción del vape”.

Si bien el vape habría sido sólo dentro del programa, tras el fin de este el consumo de marihuana regresó a su vida y fue creciendo hasta el punto de fumar cuatro cigarros grandes al día: “Fumaba cuatro muy grandes y ya vivía adormecida todo el día, empiezas a juntarte con gente que no está padre. Tomé la decisión de un día a otro y fueron las semanas más duras de toda mi vida”.

Gala confiesa adicciones (Foto: Ig/galamontes)

La intérprete también habló sobre el vacío que sintió al salir del reality y el peso de las críticas: “Vivía muchas cosas, salí de la casa y era un vacío gigantesco, estaba en un nivel de fama que todo mundo me adulaba. Nadie me decía: ‘La estás regando’, eran ataques tras ataques y me tenía estresada por lo que había pasado por enfrentarme a Adrián”.

Además, explicó que el hate en redes sociales aumentó después de que hiciera pública su bisexualidad: “Tuve un suceso cuando decidí hacer pública mi relación, que me hizo empezar a fumar más todo el hate que la gente no entendía que yo era bisexual (...) había esta expectativa de que Karime y yo fuéramos novias”.