“No vamos a parar” afirma Pam Bondi, fiscal de EEUU, tras declaración de culpabilidad de El Mayo Zambada

La fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, dará una conferencia tras la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Jane Rosenberg)

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ofreció este lunes una conferencia de prensa tras la audiencia en la que Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante una corte federal en Brooklyn.

El narcotraficante enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y otros delitos graves vinculados a su papel dentro del cártel.

La conferencia se realizó en la sede de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn Heights, y forma parte del anuncio oficial del gobierno estadounidense sobre la resolución de uno de los casos más relevantes en la lucha contra el crimen organizado internacional.

¿Qué se dijo en esta conferencia?

El anuncio de la conferencia circuló en redes (X @javier_Alatorre)

La conferencia de prensa encabezada por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, comenzó con una contundente declaración sobre la trayectoria criminal de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien calificó como un narcotraficante terrorista internacional.

Bondi aseguró que será tratado como tal por el sistema de justicia estadounidense.

Durante su intervención, destacó los avances logrados bajo el gobierno de Donald Trump en el combate a los cárteles de la droga.

“No vamos a parar hasta que el mundo pueda descansar de los narcotraficantes terroristas internacionales”, sentenció.

Añadió que continuarán trabajando hasta que todos los miembros de estas organizaciones criminales estén tras las rejas.

Joseph Nocella, Fiscal de los Estados Unidos Distrito Este de Nueva York, quien también estuvo presente en la conferencia subrayó que esta jornada marca un día histórico, al recordar que tanto “El Chapo” como “El Mayo” lograron inundar Estados Unidos con drogas mortales como fentanilo y cocaína, generando millones de dólares en ganancias ilícitas.

Agradeció la colaboración de las autoridades mexicanas y reconoció que estas detenciones son el resultado de un esfuerzo de largo aliento.

El jefe de la DEA, también tomó la palabra y recalcó que el caso demuestra que nadie está fuera del alcance de la justicia estadounidense, además de afirmar que la DEA es “la institución más confiable para luchar contra los cárteles”.

La declaración de culpabilidad de Zambada representa un acontecimiento histórico en el combate al narcotráfico internacional.

Con más de tres décadas como figura clave del crimen organizado, Zambada había evadido la justicia estadounidense hasta su entrega y procesamiento.

Su papel en la red logística del Cártel de Sinaloa facilitó el tráfico de toneladas de drogas hacia Estados Unidos y estuvo vinculado con sobornos, violencia y corrupción a gran escala.

La captura del líder histórico

"El Mayo" enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada (REUTERS/Gustavo Graf/File Photo)

“El Mayo” Zambada fue detenido en el aeropuerto rural de Doña Ana, Nuevo México, tras aterrizar en una avioneta acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, el pasado 25 de julio de 2024.

La captura generó un impacto inmediato en la estructura criminal del Cártel de Sinaloa, desencadenando conflictos internos y un aumento de la violencia en Sinaloa por luchas entre facciones rivales que hasta ahora siguen repercutiendo.

De acuerdo con la misma carta, Zambada fue citado por su ahijado Joaquín, supuestamente para mediar en un conflicto político local.

Al llegar a Huertos del Pedregal, en Culiacán, fue emboscado, sometido y trasladado en camioneta a una pista de despegue antes de ser llevado por avión a territorio estadounidense.

Actualmente, el capo enfrenta en Nueva York 17 cargos relacionadoscon narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero, su arresto representa uno de los golpes más significativos al crimen organizado en años recientes y mantiene en alerta a las autoridades mexicanas y estadounidenses.