Ricardo Monreal afirma que dichos de ‘El Mayo’ Zambada no encienden alertas en Morena: “El que nada debe, nada teme”

Ricardo Monreal habló sobre los dichos de El Mayo Zambada en su audiencia de culpabilidad. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que las recientes declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada sobre el pago de sobornos a funcionarios durante cinco décadas provoquen inquietud en la llamada Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa realizada este lunes, el legislador aseguró que las afirmaciones del narcotraficante, que hoy se declaró culpable de dos cargos en Estados Unidos, no alteran el rumbo ni las prioridades del movimiento liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“No extiende y enciende ningún foco rojo. El que nada debe, nada teme”, afirmó el legislador, subrayando que no existe motivo para preocupación dentro de su bancada ni en el Ejecutivo Federal.

El diputado sostuvo que la 4T ha conducido un proceso transparente y, frente a la investigación judicial que se realiza en EEUU contra Zambada, reiteró que “hay simplemente tranquilidad, hay optimismo por lograr el proceso de transformación que nos propusimos”. Agregó que la información que pueda surgir del juicio corresponde procesarla en ese país.

Ricardo Monreal sobre declaraciones de El Mayo Zambada. El diputado por Morena aseguró que "el que nada debe, nada teme", enfatizando que "no ha preocupación, ni nerviosismo". (@azucenau)

Durante la charla con los medios en San Lázaro, Ricardo Monreal insistió en que sólo si surgen pruebas concretas corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) u otras instancias mexicanas abrir investigaciones sobre posibles vínculos de políticos con el crimen organizado.

“Si hay información fidedigna, clara, pruebas, por supuesto que sí”, respondió ante la insistencia de la prensa. El líder morenista remarcó que la principal preocupación de su grupo reside en responderle a la ciudadanía y mantener la confianza en su proyecto.

“No hay preocupación, no hay nerviosismo, no hay distracción de nuestro trabajo, al menos en el Poder Legislativo, y no creo que lo haya en el Gobierno Federal teniendo a una presidenta como Claudia Sheinbaum, incorruptible, una mujer honesta y con probidad y humanismo”, declaró.

Mayo Zambada se declara culpable y hace confesión

Las reacciones surgieron luego de que Ismael “El Mayo” Zambada, identificado como líder fundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de conspiración y liderazgo de una empresa criminal en Estados Unidos.

Ismael "El Mayo" Zambada, presunto cofundador del Cártel de Sinaloa, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos, presta juramento junto a sus abogados Frank Pérez y David Stern antes de declararse culpable, mientras el juez federal Brian Cogan preside la corte federal en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 25 de agosto de 2025. REUTERS/Jane Rosenberg

El capo, de 75 años, admitió haber entregado sobornos a policías, militares y políticos en México a lo largo de cinco décadas, para facilitar las operaciones de su organización.

La comparecencia de Zambada ante la corte presidida por el juez Brian Cogan —conocido por el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a Genaro García Luna— implicó la aceptación de una multa de 15.000 millones de dólares, la incautación de bienes y la posibilidad de cadena perpetua, evitándose la pena de muerte en virtud de un acuerdo con la fiscalía estadounidense. Su lectura de sentencia fue programada para el 13 de enero de 2026.

En su audiencia, El Mayo leyó un discurso por cinco minutos, en donde entre cosas reconoció: “la organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”.

El posicionamiento del abogado (X/@keegan_hamilton)

Esta mañana, durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno mexicano no ha recibido información oficial ni de la Fiscalía General de la República, ni de la Secretaría de Seguridad, ni de Relaciones Exteriores sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

Señaló que cualquier declaración sobre supuestos sobornos o acuerdos hechos por el líder del Cártel de Sinaloa debe someterse a pruebas y procedimientos legales. “Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas”, afirmó la mandataria.