México

Reportan tres muertos tras bloqueos, incendios y enfrentamientos en Sinaloa

La SSP informó que se movilizaron fuerzas federales, estatales y municipales para tomar el control de la zona

Por Carlos Salas

Incendios, bloqueos y enfrentamientos estremecieron
Incendios, bloqueos y enfrentamientos estremecieron a los ciudadanos por horas. (FOTO: RRSS)

La mañana del lunes 25 de agosto, el municipio de Escuinapa, en el sur de Sinaloa, quedó prácticamente sitiado tras una serie de bloqueos, incendios y enfrentamientos armados que afectaron todos los accesos carreteros de la región dejando como saldo preliminar tres muertos.

De acuerdo con el periódico Noreste, de manera extraoficial se tiene registro de un enfrentamiento ocurrido en el camino hacia la comunidad de El Camarón, que dejó como saldo preliminar dos hombres muertos una camioneta incendiada. Los cuerpos fueron localizados a la altura del kilómetro 5 de la vialidad.

Asimismo, el medio informó que tras el arribo de elementos del Ejército mexicano a la zona, se reportó otro enfrentamiento entre los elementos de seguridad y civiles armados, que dejó un militar muerto, elevando la cifra a tres fallecidos, no obstante, las autoridades no han confirmado estos datos.

Ante los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que los hechos fueron provocados por civiles armados que despojaron vehículo de carga para obstruir el tránsito.

Hasta ahora, las dependencias de
Hasta ahora, las dependencias de seguridad no han confirmado la cifra oficial de lesionados o personas fallecidas. (FOTO: RRSS)

SSP Sinaloa informa sobre bloqueos carreteros en inmediaciones de Escuinapa, tanto en la carretera libre como en la autopista de cuota este 25 de agosto de 2025. La información preliminar indica que son provocados por la delincuencia organizada, que despojó vehículos de carga.

“Se recomienda restringir los movimientos en dicha área. Las autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran en el lugar, implementando un fuerte operativo para liberar las vías a la brevedad”, se lee en un comunicado que emitió la dependencia durante los altercados.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, las obstrucciones comenzaron alrededor de las 10:00 horas, cuando automovilistas denunciaron a través de redes sociales la presencia de tráileres incendiados y hombres armados que colocaron retenes improvisados en puntos estratégicos.

Autobuses detenidos y detonaciones

De acuerdo con el medio citado, uno de los testimonios más alarmantes provino de pasajeros de un autobús que circulaba de sur a norte. Los viajeros aseguraron que fueron obligados a descender por sujetos armados que se desplazaban en motocicletas. “Somos de Sinaloa, ya estamos curados de espantos, pero nos dijeron que no podíamos grabar ni sacar celulares”, relató uno de los afectados.

Al rededor de tres accesos
Al rededor de tres accesos fueron bloqueados por la mañana y liberados hasta después de las 16:00 horas. (X @Noroeste)

Además de los bloqueos en la carretera libre Escuinapa-Mazatlán, la autopista Mazatlán-Tepic y la carretera estatal Escuinapa-Teacapán, también se reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la presa Agustina Ramírez, conocida como El Peñón, así como en la colonia Juárez, cerca de las vías del tren.

Tras la ola violenta, decenas de trabajadores agrícolas abandonaron sus labores, el tráfico fue totalmente detenido y autobuses de pasajeros se retrasaron por los altercados.

Autoridades despliegan operativo

Tras los enfrentamientos, bloqueos e incendios, la dependencia de seguridad reconoció en un breve comunicado difundido en redes sociales que la magnitud de los hechos fue considerable y explicó que las agresiones fueron por miembros del crimen organizado.

Fue hasta pasado de las 16:00 horas que la SSPE reportó que la circulación fue reanudada en todos los puntos que habían permanecido bloqueados, sin embargo, no precisó el número de personas lesionadas ni detenidas, se espera un informe oficial sobre el saldo de los enfrenamientos.

La SSPE informó que la
La SSPE informó que la seguridad de los tres niveles de gobierno estarán brindando apoyo y vigilancia ante posibles nuevos enfrentamientos. (X @Noroeste)

“La SSP Sinaloa informa que, posterior al despliegue operativo por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno este 25 de agosto de 2025, s han liberado todos los putos que habían sido bloqueados en el municipio de Escuinapa, reanudándose el tránsito vehicular.

“La zona está bajo control del Grupo Interinstitucional y se recomienda circular con precaución en los sitios que estaban boqueados, ya que aún maniobran grúas y unidades de emergencia”, puntualizó la SSP.

