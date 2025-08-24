México

Sinaloa se capacita en congreso nacional para la detección de fentanilo

El 1er Congreso de Directores de Laboratorios Químico Forense reunió a especialistas de todo México para actualizar protocolos frente a drogas sintéticas

Por Aranza Estrada

(Fiscalía General del Estado de Sinaloa)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) reforzó sus capacidades técnicas al participar en el Primer Congreso de Directores de Laboratorios Químico Forense, realizado en Querétaro.

El encuentro, convocado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en México, reunió a especialistas de todo el país para actualizar protocolos en la identificación de drogas sintéticas.

De acuerdo con la institución sinaloense, la capacitación tuvo un enfoque prioritario en sustancias de alto impacto como el fentanilo, cuyo tráfico y consumo representan uno de los principales retos en materia de seguridad y salud pública a nivel nacional. Los participantes intercambiaron experiencias y recibieron formación especializada para fortalecer los métodos de análisis pericial.

El congreso, realizado en Querétaro, enfatizó la homologación de criterios y la optimización de análisis en laboratorios forenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología portátil y capacitación, claves en la lucha contra drogas sintéticas en México

En representación de la FGE de Sinaloa, asistió al encuentro nacional María Guadalupe Quiles Cárdenas, encargada de la Dirección de la Unidad de Química de la Dirección General de Servicios Periciales. Su participación reforzó el compromiso de la institución con la actualización constante en materia de análisis químico forense.

El congreso tuvo como propósito central homologar criterios y mejorar los protocolos de análisis en los laboratorios forenses del país, con el fin de garantizar que las pruebas presentadas ante los tribunales sean confiables, admisibles y útiles en la impartición de justicia. De esta manera, se busca cerrar espacios a la impunidad en casos relacionados con el tráfico y consumo de drogas sintéticas.

La capacitación estuvo dirigida a profesionales y directores de laboratorios periciales de toda la República, quienes recibieron formación especializada en la identificación de opioides como el fentanilo y en la detección de nuevas sustancias psicoactivas. Estos conocimientos resultan fundamentales para atender la creciente problemática vinculada a la producción y distribución de drogas de alto riesgo.

La Fiscalía de Sinaloa destacó en el evento, que buscó fortalecer la respuesta institucional ante el fentanilo y otras sustancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las jornadas de trabajo se revisaron buenas prácticas en el manejo y procesamiento de sustancias controladas, se compartieron criterios homologados para la recepción de muestras y se profundizó en el uso de pruebas presuntivas y confirmativas para la detección de fentanilo. Además, se abordó la aplicación de tecnologías portátiles que facilitan el análisis en campo.

En el encuentro participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como fiscalías estatales y distintas autoridades de justicia y seguridad de México y Estados Unidos. La presencia de estas instituciones reflejó la importancia de la cooperación nacional e internacional en la lucha contra las drogas sintéticas.

