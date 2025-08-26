“Perlas Negras” de Natanael Cano encabeza el ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

El cantante mexicano Natanael Cano ha sido el artista más escuchado en Apple en México. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

El sencillo más reciente de Natanael Cano y Gabito Ballesteros ya se vislumbra como un nuevo clásico. Perlas Negras entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. TU SANCHO

Fuerza Regida

TU SANCHO, interpretado por Fuerza Regida, continúa en el segundo lugar de la lista.

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo de Fuerza Regida se mantiene en tercer lugar.

4. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Los Dareyes De La Sierra. Quizás por esto es que Frecuencia debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto.

5. Chula Vente

Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega

En quinto lugar, continúa Chula Vente de Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega.

6. ANSIEDAD

Fuerza Regida

ANSIEDAD se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Fuerza Regida está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. gervonta

Peso Pluma

Cosechar éxitos es sinónimo de Peso Pluma. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada gervonta, debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Lo más nuevo de Fuerza Regida, Por Esos Ojos, entra directamente al octavo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

9. HOLLYWOOD

Peso Pluma y Estevan Plazola

HOLLYWOOD de Peso Pluma y Estevan Plazola se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la novena posición.

10. POR SUS BESOS

Tito Double P

Esta es la canción que se ubica en la décima posición, tras haber estado ayer en el puesto número 12. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Tito Double P.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.