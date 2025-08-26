Fiscalía refuerza investigación por homicidio de dos familias en Guadalajara y El Arenal

Nueve personas, incluidas menores de edad, fueron asesinadas en hechos distintos en Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) intensificó las acciones para esclarecer el homicidio de dos familias ocurrido en Guadalajara y El Arenal, donde un total de nueve personas perdieron la vida en hechos distintos.

Las investigaciones avanzan en coordinación con el C5, la Secretaría de Seguridad Jalisco y la Guardia Nacional, con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los crímenes.

“Desde que se tuvo conocimiento de la noticia criminal en ambos eventos, la Fiscalía del Estado comenzó con las indagatorias para esclarecer los hechos en los que nueve personas fueron privadas de la vida”, comunicó la FGE.

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo especial en cuatro municipios de Jalisco por crímenes familiares

En el caso de la familia hallada sin vida en la colonia San Andrés de Guadalajara, la Fiscalía reporta avances significativos.

Los cuerpos, localizados el viernes 22 de agosto, corresponden a un hombre de 36 años, una mujer de 32 años, una niña de siete años y su hermano de 13 años, todos originarios de Michoacán. El padre de familia, según las primeras indagatorias, se dedicaba presuntamente a la compra y venta de vehículos.

Según las autoridades, los restos de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares tras ser reclamados en el Servicio Médico Forense.

Como parte de las diligencias, se realizó un cateo en un taller mecánico donde, de acuerdo con las investigaciones, permaneció la camioneta en la que se encontraron los cuerpos antes de ser abandonada en la vía pública.

El lugar permanece bajo resguardo de las autoridades, mientras peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recolectan y documentan los indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales ha revisado cientos de horas de grabaciones proporcionadas por el C5. Además, se ha compartido información relevante con las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, la Guardia Nacional y otras instancias federales, con el fin de fortalecer las líneas de investigación.

Las autoridades trabajan en coordinación con el C5, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional para identificar a los responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con el múltiple homicidio registrado la madrugada del 22 de agosto en el municipio de El Arenal, la misma unidad especializada asumió el caso y emprendió las diligencias correspondientes de inmediato.

Los cuerpos de las cinco víctimas ya fueron entregados a sus familiares, quienes cumplieron con los trámites legales. Las personas fallecidas son una mujer de 48 años, su hija de 16 años, su hijo de 18 años, un adulto de 37 años identificado como pareja sentimental de la mujer mayor, y un joven de 18 años que era novio de la adolescente.

Las autoridades confirmaron que las cinco víctimas murieron por impactos de arma de fuego, empleándose al menos una pistola calibre nueve milímetros y una escopeta calibre 12. La vivienda donde ocurrió el ataque permanece bajo resguardo institucional, mientras continúa el análisis forense de los elementos hallados en el lugar.

La Fiscalía, en conjunto con la Secretaría de Seguridad de Jalisco y la Guardia Nacional, mantiene un operativo de vigilancia en al menos cuatro municipios de la región para localizar a los responsables. La institución reiteró su compromiso de esclarecer estos hechos conforme a los principios de legalidad, profesionalismo y transparencia.