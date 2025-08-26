‘El Costeño’ denuncia amenaza de muerte tras demandar a su ex novia por el robo de cientos de miles de pesos

Javier Carranza, 'el Costeño', denuncia a su expareja por presunto robo de 250.000 pesos y abuso de confianza (IG: elcostenooficial)

Javier Carranza, conocido en el mundo del espectáculo como ‘el Costeño’, enfrenta una situación personal y legal compleja tras el fracaso de las negociaciones con su expareja, una mujer de nombre Ana Karen, a quien acusa de haberle sustraído una suma considerable de dinero.

El comediante ha manifestado su preocupación por la seguridad de su familia y la suya propia, luego de que la vía del acuerdo no prosperara y el conflicto escalara a instancias judiciales.

La relación entre Carranza y su exnovia comenzó tras coincidir en un vuelo. Con el tiempo, ambos decidieron convivir y planearon casarse, llegando incluso a considerar tratamientos de fertilidad para formar una familia.

A pesar de estos planes, la convivencia se vio afectada por diversas dificultades, entre ellas, problemas de salud renal que aquejaron al humorista y que, según versiones cercanas, generaron tensiones en la pareja.

El comediante exige reparación del daño y refuerza medidas de seguridad tras recibir amenazas (YouTube)

Además, se reportó que la mujer enfrentaba un problema con el consumo de alcohol, lo que habría agravado la situación.

El punto de quiebre se produjo cuando ‘el Costeño’ detectó la desaparición de 250 mil pesos que había reservado en una caja fuerte para la boda. Esta presunta sustracción marcó el inicio de un proceso legal, aunque en un primer momento el comediante no contemplaba acciones judiciales.

Con el paso de los meses y ante la falta de solución, Carranza acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para formalizar la denuncia por robo y abuso de confianza.

A la salida de la FGJCDMX, el humorista explicó que intentó resolver el conflicto mediante un acuerdo extrajudicial, solicitando la reparación del daño, que estimó en 700 mil pesos.

La relación terminó en conflicto legal tras fallidas negociaciones y acusaciones de problemas personales y financieros (RS)

No obstante, las negociaciones fracasaron debido a la falta de disposición de la otra parte y a la presentación de propuestas que Carranza calificó como inaceptables. El comediante relató ante los medios:

“Yo vine de buena fe para otorgar el perdón, esta persona no se presenta, por la reparación del daño. Es una cantidad muy fuerte. Quisieron dar dinero en efectivo, dijimos que no. Tenía que haber un cheque de caja. Nos trae un cheque de caja a otra persona. Lo que estoy pidiendo es que el cheque de caja venga a nombre de ella, que venga a desistir de acciones duras. Yo esperaba que aquí acabara todo, pero no hay buena voluntad de la otra persona”.

El comediante narró cómo la propuesta de pago con un cheque de caja a nombre de otra persona fue el detonante para llevar el conflicto con su exnovia ante la justicia (Foto: Instagram/@elcostenooficial)

El artista subrayó que su objetivo no es prolongar el conflicto, pero tampoco está dispuesto a aceptar condiciones que no garanticen la legalidad y el resarcimiento total.

Detalló que la contraparte propuso un pago parcial inmediato y el resto mediante transferencia, opción que rechazó por falta de confianza: “La propuesta de los abogados es ‘te damos esta parte ahorita y lo demás te lo vamos a transferir’, ¿cómo quieres que confíe en alguien que me traicionó?... Estamos pidiendo que sea lo más legal posible. La denuncia sigue, que un juez determine. Ella quiere repararme el daño bajo sus condiciones. Yo lo que quiero es que se repare el daño”.

El humorista solicitó medidas precautorias a las autoridades luego de recibir amenazas, mientras el caso por el presunto robo de dinero sigue sin resolverse (Instagram/@elcostenohumorista)

En medio de este proceso, Carranza reveló haber recibido una llamada de amenaza proveniente de un número de Morelos, lo que incrementó su preocupación por la seguridad de su entorno.

El comediante responsabilizó directamente a la persona señalada en la carpeta de investigación en caso de que ocurra algún daño: “Recibí una llamada de amenaza, de un número de Morelos. Si algo me llega a pasar a mi persona, a mis bienes, a mi familia, a mi staff, a mis propiedades, a mi entorno, no vayan a buscar a otra persona. Todo lo que pase, es derivado de esta carpeta”.

Ante este escenario, ‘el Costeño’ informó que ha solicitado a las autoridades el refuerzo de medidas precautorias y permanece a la espera de una respuesta que garantice su protección y la de sus allegados.