México

‘El Costeño’ denuncia amenaza de muerte tras demandar a su ex novia por el robo de cientos de miles de pesos

El humorista de nombre Javier Carranza intentó resolver el conflicto fuera de los tribunales, pero la falta de acuerdo y propuestas inaceptables lo llevaron a formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Por Armando Guadarrama

Guardar
Javier Carranza, 'el Costeño', denuncia
Javier Carranza, 'el Costeño', denuncia a su expareja por presunto robo de 250.000 pesos y abuso de confianza (IG: elcostenooficial)

Javier Carranza, conocido en el mundo del espectáculo como ‘el Costeño’, enfrenta una situación personal y legal compleja tras el fracaso de las negociaciones con su expareja, una mujer de nombre Ana Karen, a quien acusa de haberle sustraído una suma considerable de dinero.

El comediante ha manifestado su preocupación por la seguridad de su familia y la suya propia, luego de que la vía del acuerdo no prosperara y el conflicto escalara a instancias judiciales.

La relación entre Carranza y su exnovia comenzó tras coincidir en un vuelo. Con el tiempo, ambos decidieron convivir y planearon casarse, llegando incluso a considerar tratamientos de fertilidad para formar una familia.

A pesar de estos planes, la convivencia se vio afectada por diversas dificultades, entre ellas, problemas de salud renal que aquejaron al humorista y que, según versiones cercanas, generaron tensiones en la pareja.

El comediante exige reparación del
El comediante exige reparación del daño y refuerza medidas de seguridad tras recibir amenazas (YouTube)

Además, se reportó que la mujer enfrentaba un problema con el consumo de alcohol, lo que habría agravado la situación.

El punto de quiebre se produjo cuando ‘el Costeño’ detectó la desaparición de 250 mil pesos que había reservado en una caja fuerte para la boda. Esta presunta sustracción marcó el inicio de un proceso legal, aunque en un primer momento el comediante no contemplaba acciones judiciales.

Con el paso de los meses y ante la falta de solución, Carranza acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para formalizar la denuncia por robo y abuso de confianza.

A la salida de la FGJCDMX, el humorista explicó que intentó resolver el conflicto mediante un acuerdo extrajudicial, solicitando la reparación del daño, que estimó en 700 mil pesos.

La relación terminó en conflicto
La relación terminó en conflicto legal tras fallidas negociaciones y acusaciones de problemas personales y financieros (RS)

No obstante, las negociaciones fracasaron debido a la falta de disposición de la otra parte y a la presentación de propuestas que Carranza calificó como inaceptables. El comediante relató ante los medios:

“Yo vine de buena fe para otorgar el perdón, esta persona no se presenta, por la reparación del daño. Es una cantidad muy fuerte. Quisieron dar dinero en efectivo, dijimos que no. Tenía que haber un cheque de caja. Nos trae un cheque de caja a otra persona. Lo que estoy pidiendo es que el cheque de caja venga a nombre de ella, que venga a desistir de acciones duras. Yo esperaba que aquí acabara todo, pero no hay buena voluntad de la otra persona”.

El comediante narró cómo la
El comediante narró cómo la propuesta de pago con un cheque de caja a nombre de otra persona fue el detonante para llevar el conflicto con su exnovia ante la justicia (Foto: Instagram/@elcostenooficial)

El artista subrayó que su objetivo no es prolongar el conflicto, pero tampoco está dispuesto a aceptar condiciones que no garanticen la legalidad y el resarcimiento total.

Detalló que la contraparte propuso un pago parcial inmediato y el resto mediante transferencia, opción que rechazó por falta de confianza: “La propuesta de los abogados es ‘te damos esta parte ahorita y lo demás te lo vamos a transferir’, ¿cómo quieres que confíe en alguien que me traicionó?... Estamos pidiendo que sea lo más legal posible. La denuncia sigue, que un juez determine. Ella quiere repararme el daño bajo sus condiciones. Yo lo que quiero es que se repare el daño”.

El humorista solicitó medidas precautorias
El humorista solicitó medidas precautorias a las autoridades luego de recibir amenazas, mientras el caso por el presunto robo de dinero sigue sin resolverse (Instagram/@elcostenohumorista)

En medio de este proceso, Carranza reveló haber recibido una llamada de amenaza proveniente de un número de Morelos, lo que incrementó su preocupación por la seguridad de su entorno.

El comediante responsabilizó directamente a la persona señalada en la carpeta de investigación en caso de que ocurra algún daño: “Recibí una llamada de amenaza, de un número de Morelos. Si algo me llega a pasar a mi persona, a mis bienes, a mi familia, a mi staff, a mis propiedades, a mi entorno, no vayan a buscar a otra persona. Todo lo que pase, es derivado de esta carpeta”.

Ante este escenario, ‘el Costeño’ informó que ha solicitado a las autoridades el refuerzo de medidas precautorias y permanece a la espera de una respuesta que garantice su protección y la de sus allegados.

Temas Relacionados

Javier CarranzaEl Costeñomexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es “Chalamán”, familiar del Mencho capturado en Colima

También fue capturado años antes y señalado como líder criminal

Quién es “Chalamán”, familiar del

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto: activan marcha lenta en Líneas 3, 4, 5 y B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los Pueblos Mágicos cercanos a Monterrey que la IA recomienda visitar

En Nuevo León hay cinco poblaciones con esa denominación

Cuáles son los Pueblos Mágicos

CDMX instala Gabinete Metropolitano para búsqueda de personas desaparecidas

Se trata de los 30 Compromisos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación de los Delitos de Desaparición en la Ciudad de México

CDMX instala Gabinete Metropolitano para

Pensión IMSS 2025: estos pensionados no recibirán el pago de aguinaldo

El aguinaldo equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión

Pensión IMSS 2025: estos pensionados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “Chalamán”, familiar del

Quién es “Chalamán”, familiar del Mencho capturado en Colima

Desmantelan en EEUU red ligada al Cártel de Sinaloa que usaba camiones para transportar drogas

El Mayo Zambada pide frenar la violencia en Sinaloa tras declararse culpable en EEUU

Por qué El Mayo Zambada no cooperará ni hablará de políticos mexicanos, según su abogado

Fiscal de Nueva York agradece al gobierno de México tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional: fecha, preventa y todo lo que debes saber

Estas son las canciones de Bad Bunny donde menciona a Belinda y la prueba de que es su fan desde niño

“Así es, Yordi”: el conductor y Martha Higareda registran la frase viral para evitar que lucren con ella

“Perlas Negras” de Natanael Cano encabeza el ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. reaparece

Julio César Chávez Jr. reaparece entrenando boxeo tras recibir su libertad condicional

Esto dijo Alexis Vega tras la polémica que involucró a su familia durante el Cruz Azul vs Toluca: “No es mi esposa”

Así reaccionó Julio César Chávez a la libertad condicional que recibió su hijo Junior

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos