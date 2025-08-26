Dónde conseguir y cuánto cuesta el labial Tajín en México

El set de labiales incluye tonos Chamoy y Clásico, evocando colores rojizos y cobrizos. (Especial)

Un labial inspirado en el icónico chile mexicano Tajín se ha vuelto viral en redes sociales. La sorprendente colaboración une a la marca de condimentos con la reconocida cantante y empresaria Selena Gómez, a través de su línea de maquillaje Rare Beauty.

El anuncio fue compartido por la propia Gómez en su cuenta de Instagram, donde reveló que el producto forma parte de un set exclusivo que busca capturar la esencia picante y vibrante del chile en polvo. La artista de ascendencia mexicana describió la colaboración como “audaz”, lo que inmediatamente llamó la atención de sus seguidores en todo el mundo.

Rare Beauty también difundió fotografías del nuevo set de maquillaje, mostrando a varias modelos con los labios intensamente coloreados, evocando los tonos rojizos y cobrizos del chile Tajín. El dúo de productos está compuesto por Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy, un rojo oscuro con matices marrones, y Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico, un terracota vibrante con destellos dorados y cobrizos. La marca describe el set como un producto que añade “color a tu rutina con tonos cálidos y picositos”.

El set de labiales ya está disponible en México, con un precio de 730 pesos mexicanos, y la compra debe realizarse en una sola exhibición, ya que la marca no ofrece promociones incluso por el lanzamiento del producto. Esto ha generado una alta demanda, sobre todo en la plataforma en línea, donde actualmente el set aparece agotado.

Los consumidores que aún deseen adquirirlo pueden solicitar una notificación en la página oficial de Sephora en México, o bien, visitar las tiendas físicas del establecimiento a nivel nacional, donde podrían encontrar el producto disponible. Esta estrategia de escasez ha impulsado la viralidad del lanzamiento, provocando que la colaboración se convierta en tendencia en plataformas como Twitter, TikTok e Instagram.

La unión de Selena Gómez y Tajín representa una fusión cultural y de marketing única: por un lado, una artista con influencia global y conexión con México, y por otro, un producto icónico que forma parte de la identidad gastronómica del país. Expertos en marketing consideran que este tipo de colaboraciones no solo genera expectativa y ventas, sino que también fortalece el vínculo emocional con los consumidores al integrar elementos de la cultura popular mexicana en productos de belleza internacionales.

Con esta colaboración, Rare Beauty demuestra que está dispuesta a innovar y a experimentar con conceptos inesperados, combinando tendencias de moda, cultura y gastronomía. La expectativa ahora se centra en la recepción del público y en la posibilidad de que la marca realice nuevos lanzamientos con inspiración mexicana, consolidando así su estrategia de internacionalización y diferenciación dentro del mercado de maquillaje.