México

Dónde conseguir y cuánto cuesta el labial Tajín en México

Descubre las tiendas físicas y en línea donde ya está disponible el dúo de labiales Rare Beauty inspirado en el chile mexicano

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El set de labiales incluye
El set de labiales incluye tonos Chamoy y Clásico, evocando colores rojizos y cobrizos. (Especial)

Un labial inspirado en el icónico chile mexicano Tajín se ha vuelto viral en redes sociales. La sorprendente colaboración une a la marca de condimentos con la reconocida cantante y empresaria Selena Gómez, a través de su línea de maquillaje Rare Beauty.

El anuncio fue compartido por la propia Gómez en su cuenta de Instagram, donde reveló que el producto forma parte de un set exclusivo que busca capturar la esencia picante y vibrante del chile en polvo. La artista de ascendencia mexicana describió la colaboración como “audaz”, lo que inmediatamente llamó la atención de sus seguidores en todo el mundo.

Rare Beauty también difundió fotografías del nuevo set de maquillaje, mostrando a varias modelos con los labios intensamente coloreados, evocando los tonos rojizos y cobrizos del chile Tajín. El dúo de productos está compuesto por Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy, un rojo oscuro con matices marrones, y Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico, un terracota vibrante con destellos dorados y cobrizos. La marca describe el set como un producto que añade “color a tu rutina con tonos cálidos y picositos”.

(Especial)
(Especial)

El set de labiales ya está disponible en México, con un precio de 730 pesos mexicanos, y la compra debe realizarse en una sola exhibición, ya que la marca no ofrece promociones incluso por el lanzamiento del producto. Esto ha generado una alta demanda, sobre todo en la plataforma en línea, donde actualmente el set aparece agotado.

(Especial)
(Especial)

Los consumidores que aún deseen adquirirlo pueden solicitar una notificación en la página oficial de Sephora en México, o bien, visitar las tiendas físicas del establecimiento a nivel nacional, donde podrían encontrar el producto disponible. Esta estrategia de escasez ha impulsado la viralidad del lanzamiento, provocando que la colaboración se convierta en tendencia en plataformas como Twitter, TikTok e Instagram.

(Especial)
(Especial)

La unión de Selena Gómez y Tajín representa una fusión cultural y de marketing única: por un lado, una artista con influencia global y conexión con México, y por otro, un producto icónico que forma parte de la identidad gastronómica del país. Expertos en marketing consideran que este tipo de colaboraciones no solo genera expectativa y ventas, sino que también fortalece el vínculo emocional con los consumidores al integrar elementos de la cultura popular mexicana en productos de belleza internacionales.

(Especial)
(Especial)

Con esta colaboración, Rare Beauty demuestra que está dispuesta a innovar y a experimentar con conceptos inesperados, combinando tendencias de moda, cultura y gastronomía. La expectativa ahora se centra en la recepción del público y en la posibilidad de que la marca realice nuevos lanzamientos con inspiración mexicana, consolidando así su estrategia de internacionalización y diferenciación dentro del mercado de maquillaje.

Temas Relacionados

Labial Tajínlabiales Rare BeautySelena Gómezviralmexico-virales

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 26 de agosto: cambios de habitaciones generan caos y desesperación

Los 11 habitantes del reality show de Televisa viven cambios inesperados dentro del juego

La Casa de los Famosos

Pensión del Bienestar y programas sociales: ¿Quiénes recibirán el pago en septiembre 2025?

Varios beneficiarios recibirán su apoyo correspondiente al quinto bimestre del año (septiembre-octubre)

Pensión del Bienestar y programas

Fundación Carlos Slim ofrece curso de conducción gratis en 2025

Impulsa la formación vial en línea para conductores

Fundación Carlos Slim ofrece curso

Hallan a dos hombres asesinados en carretera de Navolato, autoridades ya investigan

Autoridades de Sinaloa investigan el hallazgo de dos cuerpos con heridas de bala junto a la vía Culiacancito-La Palma; familiares identifican a las víctimas

Hallan a dos hombres asesinados

Artículo 19 denuncia aumento en acoso judicial contra periodistas en México, documenta 51 casos en siete meses

La organización denunció que se ha hostigado a comunicadores a través de vías electorales, civiles, penales o administrativas

Artículo 19 denuncia aumento en
MÁS NOTICIAS

NARCO

La opinión de “El Mayo”

La opinión de “El Mayo” Zambada sobre la “narcoguerra” en Sinaloa: esto dijo al abogado Frank Pérez desde EEUU

Inicia proceso en EEUU contra “El Cuini”, cerebro financiero del CJNG; fiscalía presentó 76 mil documentos de evidencia

Crematorio Plenitud: suman 53 víctimas identificadas de 386, Fiscalía de Chihuahua investiga denuncias por fraude

Fingía ser policía de investigación y cobraba por supuestas gestiones, Fiscalía de Jalisco lo detiene disfrazado

Reportan tres muertos tras bloqueos, incendios y enfrentamientos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 26 de agosto: cambios de habitaciones generan caos y desesperación

Shiki es el nuevo líder de La Casa de los Famosos México 3 y ésta es la verdadera razón por la que ganó la prueba

Al estilo ‘Matrix’, Keanu Reeves apadrina a Checo Pérez en su llegada a Cadillac para su épico retorno a la F1

“Defenderé mi familia”: Gustavo Adolfo Infante pone orden de restricción contra Javier Ceriani tras rumores de infidelidad

“Ya no tenía voz”: Gala Montes revela la adicción al vape que desarrolló durante LCDLFM

DEPORTES

Al estilo ‘Matrix’, Keanu Reeves

Al estilo ‘Matrix’, Keanu Reeves apadrina a Checo Pérez en su llegada a Cadillac para su épico retorno a la F1

Selección Mexicana Femenil busca su pase al Mundial Brasil 2027: horarios, fechas y rivales

WWE Clash In Paris 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo

Gran Premio de la Ciudad de México: Cómo ganar boletos para la F1 este 2025

Grand Prix Internacional 2025 del CMLL: cartel, cuándo, a qué hora y dónde verlo en vivo