Consejeros del INE se reúnen con Comisión Presidencial para acordar trabajos en Reforma Electoral

El INE busca que lo plasmado en Reforma Electoral se pueda operar con garantía. (Foto: @rosaicela_)

En la sede de la Secretaría de Gobernación, consejeras y consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) llevaron a cabo una reunión de trabajo con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. El objetivo central del encuentro fue establecer las bases para un proceso coordinado que permita analizar y fortalecer el sistema electoral mexicano a través de una reforma que responda tanto a requerimientos técnicos como operativos.

Durante la sesión, participantes de ambos órganos manifestaron coincidencias sobre la importancia de impulsar una reforma que no solo modernice el sistema electoral, sino que refuerce su institucionalidad y respalde la confianza ciudadana.

Uno de los primeros acuerdos fue la creación de un grupo permanente de trabajo encargado de dar seguimiento y soporte técnico a los asuntos relacionados con la reforma. También se definió la elaboración de un listado de contenidos electorales específicos que serán motivo de revisión y análisis en las siguientes etapas.

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, puntualizó que la institución se encuentra plenamente comprometida a aportar la información técnica y operativa necesaria para garantizar la viabilidad de los cambios propuestos. Destacó que la prioridad del INE reside en asegurar la integridad técnica y logística de los procesos electorales, de forma que los ciudadanos mantengan la certeza de que cualquier ajuste resultante de la reforma será operacionalmente posible y confiable.

Guadalupe Taddei y Pablo Gómez entablan diálogo ante el trabajo que implicará la Reforma Electoral. (Foto: @rosaicela_)

A la reunión asistieron el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez; la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas; y el Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En la biblioteca de la Secretaría de Gobernación, también estuvieron las consejeras Rita Bell López Vences, Claudia Zavala Pérez, Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Martín Faz Mora, Jorge Montaño Ventura, Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona, así como la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino.

Durante la jornada, el INE presentó diversos temas prioritarios como la organización de los procesos electorales y concurrencia de comicios ordinarios con los judiciales; tiempos en los que se ejecutaría la reforma electoral y calendarios electorales; el diseño de la educación cívica; la especialización técnica y operativa del personal; el uso de nuevas tecnologías; fiscalización; la importancia de que la reforma electoral se fortalezca con base en un trabajo conjunto; la autonomía legal y financiera; transparencia y, el modelo de comunicación política, entre otros.