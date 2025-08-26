México

Alejandro Sanz y su esperado regreso a los escenarios mexicanos: así será el inicio de su gira en Puebla

El artista español vuelve a México con un repertorio que combina nostalgia y novedades

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Alejandro Sanz elige a México
Alejandro Sanz elige a México para presentar su nueva gira. (Ocesa)

El inicio de la gira mundial de Alejandro Sanz en México ha generado una expectativa sin precedentes entre sus seguidores. El Auditorio GNP Seguros de Puebla será el escenario donde, el 3 de septiembre, el artista dará comienzo a su tour ¿Y Ahora Qué?, una serie de conciertos que anticipa momentos memorables para el público mexicano.

El repertorio de esta gira se caracteriza por la combinación de los temas más emblemáticos de Alejandro Sanz con las composiciones de su más reciente álbum, también titulado ¿Y Ahora Qué?. Este trabajo discográfico se distingue por su exploración emocional y la honestidad de sus letras. Entre las colaboraciones más destacadas del disco figuran “Cómo Sería” junto a Manuel Turizo y la canción “Bésame” con Shakira, que representa la tercera ocasión en la que ambos artistas unen sus voces. Además, piezas como “Palmeras En El Jardín” y “Hoy No Me Siento Bien” —esta última en colaboración con Grupo Frontera— ofrecen una muestra de la diversidad estilística y la profundidad lírica que caracterizan la propuesta actual del cantante.

REUTERS/Jon Nazca
REUTERS/Jon Nazca

La respuesta del público ha sido contundente: 13 fechas ya se encuentran agotadas y solo quedan entradas disponibles para las últimas ciudades incluidas en el itinerario. Esta demanda refleja la conexión que Alejandro Sanz mantiene con sus admiradores en México, quienes esperan vivir una experiencia irrepetible en cada presentación.

El tour ¿Y Ahora Qué? no solo representa el regreso de Alejandro Sanz a los escenarios internacionales, sino que también marca un momento significativo en su trayectoria artística. La oportunidad de presenciar en directo la interpretación de sus nuevos temas, junto a los clásicos que han definido su carrera, convierte a esta gira en un acontecimiento de relevancia para la música en español.

Quienes deseen asistir aún pueden adquirir boletos para las fechas restantes y ser parte del inicio de una gira que promete dejar huella en la historia de los espectáculos en vivo.

Alejandro Sanz rompe el silencio y responde con firmeza a las acusaciones de Ivet Playà

La reacción de Alejandro Sanz ante las recientes acusaciones de Ivet Playà ha marcado un nuevo capítulo en la controversia que rodea al artista. A través de su canal oficial de WhatsApp, el cantante ha difundido un comunicado en el que rechaza de forma categórica los señalamientos de manipulación emocional que la joven expuso en una entrevista televisiva. En su mensaje, Sanz agradeció el respaldo de sus seguidores y defendió su integridad personal y profesional, subrayando: “Jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin”.

Alejandro Sanz da un paso
Alejandro Sanz da un paso adelante en el caso de Ivet Playà. (Europa Press)

El pronunciamiento de Sanz se produjo el martes 24 de junio, coincidiendo con la celebración del día del Fam Sanzero, y fue recibido con expectación tras la aparición de Playà en el programa ¡De Viernes!. En esa entrevista, la joven relató su versión de la relación que mantuvo con el intérprete de Corazón partío, asegurando haber sido víctima de manipulación emocional. El artista, en su comunicado, reconoció sus imperfecciones y defectos, pero fue enfático al afirmar: “uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico”. De este modo, dejó claro que no permanecerá en silencio ante lo que considera un intento de dañar su imagen pública.

Temas Relacionados

Alejandro Sanzmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ampliación Línea 12 del Metro CDMX: sin avances, así luce la obra que conectará Observatorio con Mixcoac

La obra cumplió una década desde que empezaron con el proyecto para conectar la Línea 7 con el servicio de la dorada

Ampliación Línea 12 del Metro

Quién es “Chalamán”, familiar del Mencho capturado en Colima

También fue capturado años antes y señalado como líder criminal

Quién es “Chalamán”, familiar del

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto: activan marcha lenta en Líneas 3, 4, 5 y B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son los Pueblos Mágicos cercanos a Monterrey que la IA recomienda visitar

En Nuevo León hay cinco poblaciones con esa denominación

Cuáles son los Pueblos Mágicos

CDMX instala Gabinete Metropolitano para búsqueda de personas desaparecidas

Se trata de los 30 Compromisos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación de los Delitos de Desaparición en la Ciudad de México

CDMX instala Gabinete Metropolitano para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “Chalamán”, familiar del

Quién es “Chalamán”, familiar del Mencho capturado en Colima

Desmantelan en EEUU red ligada al Cártel de Sinaloa que usaba camiones para transportar drogas

El Mayo Zambada pide frenar la violencia en Sinaloa tras declararse culpable en EEUU

Por qué El Mayo Zambada no cooperará ni hablará de políticos mexicanos, según su abogado

Fiscal de Nueva York agradece al gobierno de México tras la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

‘El Costeño’ denuncia amenaza de

‘El Costeño’ denuncia amenaza de muerte tras demandar a su ex novia por el robo de cientos de miles de pesos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional: fecha, preventa y todo lo que debes saber

Estas son las canciones de Bad Bunny donde menciona a Belinda y la prueba de que es su fan desde niño

“Así es, Yordi”: el conductor y Martha Higareda registran la frase viral para evitar que lucren con ella

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. reaparece

Julio César Chávez Jr. reaparece entrenando boxeo tras recibir su libertad condicional

Esto dijo Alexis Vega tras la polémica que involucró a su familia durante el Cruz Azul vs Toluca: “No es mi esposa”

Así reaccionó Julio César Chávez a la libertad condicional que recibió su hijo Junior

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos