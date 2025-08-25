Valeriana o magnesio: cuál es mejor para conciliar el sueño de manera efectiva

Ambos suplementos aportan propiedades relajantes.

Sin duda los problemas para dormir aquejan a gran parte de la población y si bien para combatirlos es importante mejorar los hábitos de sueño, existen algunos suplementos a los que se puede recurrir para ayudar relajar la mente y conciliar el sueño.

Entre estos suplementos destacan la valeriana y el magnesio, los cuales han ganado popularidad por sus beneficios para lograr conciliar el sueño de mejor manera.

Sin embargo, muchas veces pueden existir dudas sobre cuál es mejor opción para lograr dormir mejor y es por eso que aquí te contamos sobre sus beneficios.

Estos suplementos pueden ayudarte a combatir problemas leves de insomnio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la valeriana y el magnesio y cuál es mas efectiva para dormir mejor

Valeriana: La valeriana es una planta medicinal cuyos extractos de raíz se emplean tradicionalmente como remedio natural para favorecer el sueño y reducir la ansiedad. Actúa sobre el sistema nervioso central, ayudando a relajar el cuerpo y facilitando el inicio del sueño.

Magnesio: El magnesio es un mineral esencial que participa en numerosas funciones biológicas, incluyendo la regulación del sistema nervioso y la función muscular. Un nivel adecuado de magnesio puede contribuir al descanso nocturno, principalmente en personas con deficiencia de este mineral, ya que promueve la relajación y ayuda a combatir el insomnio leve.

Comparación en eficacia para dormir mejor:

La valeriana suele recomendarse para tratar dificultades leves para conciliar el sueño y síntomas leves de ansiedad. Algunos estudios sugieren que puede acortar el tiempo para dormirse en ciertas personas, aunque la evidencia es variable.

El magnesio resulta más efectivo para mejorar el sueño en quienes presentan deficiencia de este mineral o experimentan insomnio relacionado con estrés o calambres musculares nocturnos.

La eficacia depende de la causa del insomnio y las condiciones individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar valeriana o magnesio para combatir el insomnio

Para combatir el insomnio con valeriana o magnesio, el siguiente es un modo de consumo recomendado:

Valeriana:

Presentación común: Cápsulas, tabletas, gotas o extracto seco.

Dosis habitual: Entre 300 y 600 mg de extracto estandarizado, aproximadamente 30 a 60 minutos antes de dormir.

Duración: Puede usarse de manera continua por varias semanas, aunque se aconseja consultar al médico si el insomnio persiste.

Precauciones: Evitar mezclar con alcohol, otros sedantes o medicamentos para dormir. No se recomienda durante el embarazo o lactancia sin supervisión médica.

Magnesio:

Presentación común: Comprimidos, polvo o sobres.

Dosis habitual: Entre 200 y 400 mg diarios, preferentemente por la noche antes de acostarse.

Forma mejor tolerada: Citrato de magnesio o glicinato, ya que son fáciles de absorber y tienen menor riesgo de molestias digestivas.

Precauciones: No exceder la dosis diaria recomendada; en caso de enfermedad renal o medicamentos activos, consultar a un profesional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que el uso de ambos suplementos debe ir acompañado de buenos hábitos de sueño. Ante insomnio persistente, consultar a un médico para descartar otros problemas de salud adyacentes.

La valeriana puede ser más útil para casos de ansiedad o estrés, mientras que el magnesio es beneficioso para quienes tienen bajos niveles de este mineral.

Recuerda que siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación.