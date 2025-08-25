México

Valeriana o magnesio: cuál es mejor para conciliar el sueño de manera efectiva

Ambos son remedios naturales que suelen usarse para combatir el insomnio

Por Abigail Gómez

Guardar
Ambos suplementos aportan propiedades relajantes.
Ambos suplementos aportan propiedades relajantes.

Sin duda los problemas para dormir aquejan a gran parte de la población y si bien para combatirlos es importante mejorar los hábitos de sueño, existen algunos suplementos a los que se puede recurrir para ayudar relajar la mente y conciliar el sueño.

Entre estos suplementos destacan la valeriana y el magnesio, los cuales han ganado popularidad por sus beneficios para lograr conciliar el sueño de mejor manera.

Sin embargo, muchas veces pueden existir dudas sobre cuál es mejor opción para lograr dormir mejor y es por eso que aquí te contamos sobre sus beneficios.

Estos suplementos pueden ayudarte a
Estos suplementos pueden ayudarte a combatir problemas leves de insomnio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la valeriana y el magnesio y cuál es mas efectiva para dormir mejor

Valeriana: La valeriana es una planta medicinal cuyos extractos de raíz se emplean tradicionalmente como remedio natural para favorecer el sueño y reducir la ansiedad. Actúa sobre el sistema nervioso central, ayudando a relajar el cuerpo y facilitando el inicio del sueño.

Magnesio: El magnesio es un mineral esencial que participa en numerosas funciones biológicas, incluyendo la regulación del sistema nervioso y la función muscular. Un nivel adecuado de magnesio puede contribuir al descanso nocturno, principalmente en personas con deficiencia de este mineral, ya que promueve la relajación y ayuda a combatir el insomnio leve.

Comparación en eficacia para dormir mejor:

  • La valeriana suele recomendarse para tratar dificultades leves para conciliar el sueño y síntomas leves de ansiedad. Algunos estudios sugieren que puede acortar el tiempo para dormirse en ciertas personas, aunque la evidencia es variable.
  • El magnesio resulta más efectivo para mejorar el sueño en quienes presentan deficiencia de este mineral o experimentan insomnio relacionado con estrés o calambres musculares nocturnos.
La eficacia depende de la
La eficacia depende de la causa del insomnio y las condiciones individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar valeriana o magnesio para combatir el insomnio

Para combatir el insomnio con valeriana o magnesio, el siguiente es un modo de consumo recomendado:

Valeriana:

  • Presentación común: Cápsulas, tabletas, gotas o extracto seco.
  • Dosis habitual: Entre 300 y 600 mg de extracto estandarizado, aproximadamente 30 a 60 minutos antes de dormir.
  • Duración: Puede usarse de manera continua por varias semanas, aunque se aconseja consultar al médico si el insomnio persiste.
  • Precauciones: Evitar mezclar con alcohol, otros sedantes o medicamentos para dormir. No se recomienda durante el embarazo o lactancia sin supervisión médica.

Magnesio:

  • Presentación común: Comprimidos, polvo o sobres.
  • Dosis habitual: Entre 200 y 400 mg diarios, preferentemente por la noche antes de acostarse.
  • Forma mejor tolerada: Citrato de magnesio o glicinato, ya que son fáciles de absorber y tienen menor riesgo de molestias digestivas.
  • Precauciones: No exceder la dosis diaria recomendada; en caso de enfermedad renal o medicamentos activos, consultar a un profesional.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que el uso de ambos suplementos debe ir acompañado de buenos hábitos de sueño. Ante insomnio persistente, consultar a un médico para descartar otros problemas de salud adyacentes.

La valeriana puede ser más útil para casos de ansiedad o estrés, mientras que el magnesio es beneficioso para quienes tienen bajos niveles de este mineral.

Recuerda que siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación.

Temas Relacionados

insomniomagnesiovalerianamexico-noticias

Más Noticias

Cuántas veces al día puedes tomar semillas de moringa y quiénes no deberían hacerlo

Esta planta puede aprovecharse completamente en té o suplemento

Cuántas veces al día puedes

Dónde están las Farmacias del Bienestar y cómo registrarse para recibir medicinas gratis

Los establecimientos brindarán otros beneficios además de surtir medicamentos

Dónde están las Farmacias del

Pensión Mujeres Bienestar 2025: a quién le toca inscribirse en la última semana de agosto para recibir 3 mil pesos

El calendario de inscripción toma en cuenta la letra inicial del primer apellido de las mujeres elegibles

Pensión Mujeres Bienestar 2025: a

Qué tan bueno es tomar proteína en la noche y quiénes no deberían hacerlo

Este suplemento puede ayudar a las personas que van al gimnasio o practican deporte

Qué tan bueno es tomar

Pensión IMSS e ISSSTE 2025: cuándo es el próximo pago, según el calendario

Las personas que reciben una pensión con cualquiera de las dos entidades recibirán el depósito correspondiente a noviembre

Pensión IMSS e ISSSTE 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por extorsión y cobro de

Por extorsión y cobro de piso joven cierra su negocio de mariscos en Ensenada “Se han apoderado de mi municipio”

Detienen a El Guayabas, líder de una red de huachicoleo, homicidio y delitos de alto impacto ligados al CJNG y La Barredora

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

Cateo en Pátzcuaro deja un detenido y más de 900 dosis de droga aseguradas

Cae líder de Los Alfas, célula del CJNG, por homicidio en Zinacantepec

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue gala de eliminación hoy 24 de agosto

Alejandra Guzmán revela que le fue colocado ‘más titanio que nunca’ en las vértebras cervicales: “Soy biomecánica”

Psicólogo analiza el lenguaje corporal de Christian Nodal y “expone” su verdad oculta

Belinda acompaña a Fey a importante evento y admite que quería parecerse a ella: “Te admiro mucho”

Por esta razón Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique no se han repartido 108 mdp: la millonaria herencia de Silvia Pinal

DEPORTES

Atlas vs América: Liga MX

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México

México conquista la Serie Mundial Cal Ripken 2025 en la categoría Sub-8 ante Estados Unidos

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

Juegos Panamericanos Junior: así fue la participación de la delegación mexicana en Asunción 2025