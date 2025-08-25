Por esta razón Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique no se han repartido 108 mdp: la millonaria herencia de Silvia Pinal

El testamento de Silvia Pinal enfrenta retrasos por desacuerdos entre sus hijos (Archivo)

La inesperada renuncia de María Elena Galindo como albacea del testamento de Silvia Pinal ha dejado en suspenso la distribución de una fortuna que, según revelaciones recientes, asciende a 200 millones de pesos.

A pesar de que el reparto entre los herederos principales parecía estar definido, la falta de acuerdo entre los hijos de la actriz ha impedido que el proceso avance, según informó Ventaneando y confirmó Pati Chapoy.

A nueve meses del fallecimiento de la pionera de la televisión mexicana, la ejecución de su testamento enfrenta obstáculos derivados de la agenda y las diferencias entre Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel.

La renuncia de María Elena Galindo como albacea deja en suspenso la herencia de Silvia Pinal (Fotos: Instagram/@laguzmanmx)

La propia María Elena Galindo detalló que su labor como albacea, iniciada el 28 de noviembre, fue completamente ad honorem: “Ni siquiera un palillo me he llevado. Los que me han dado las gracias han sido Alejandra, Sylvia y Luis Enrique, ellos tres sobre todo... pero yo ya no puedo, ya estoy grande”.

Esta declaración, ofrecida en entrevista con el programa de TV Azteca, subraya el desgaste personal que le provocó la falta de avances y la imposibilidad de conciliar las agendas de los herederos.

“No se ponen de acuerdo porque tienen muchas cosas que hacer, y yo los entiendo; tienen giras, tienen trabajo pero lo que yo no tengo es tiempo”, puntualizó la ex albacea.

Pati Chapoy confirma que la herencia de Silvia Pinal asciende a 200 millones de pesos (TV Azteca)

En medio de versiones contradictorias sobre el patrimonio de Silvia Pinal, Pati Chapoy desmintió los rumores que aseguraban que la actriz había fallecido sin recursos. La periodista afirmó contar con pruebas de que la suma en efectivo heredada asciende a 200 millones de pesos, y que el testamento establece un reparto equitativo entre los tres hijos de la diva.

Según una filtración del programa Ventaneando, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel recibirían 36 millones de pesos cada uno, cifra que, de acuerdo con el testimonio de Galindo, ya habría sido entregada, aunque el trámite legal completo sigue pendiente.

La salida de María Elena Galindo abre la posibilidad de que Alejandra Guzmán asuma el rol de albacea, aunque esta designación requiere un procedimiento judicial y no puede ser decidida unilateralmente por los herederos.

Alejandra Guzmán podría asumir el rol de albacea tras la salida de Galindo (Cuartoscuro)

Mientras tanto, el resto del patrimonio de Silvia Pinal está destinado a sus descendientes en línea directa, con una distribución también igualitaria: sus nietas Stephanie Salas, Frida Sofía, Scherza Guzmán y Giordana Guzmán recibirían 18 millones de pesos cada una, mientras que las bisnietas Michelle Salas y Camila Valero accederían a 9 millones de pesos por cabeza.