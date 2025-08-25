México

Capturan a líder y miembros de célula de la Familia Michoacana ligada al feminicidio de una niña de 12 años en Chalco

Los detenidos son acusados de pertenecer a una célula dedicada al narcomenudeo, vinculada con un grupo criminal de origen michoacano

Por Andrés García S.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció la detención de 10 personas relacionadas con el asesinato de una niña de 12 años en Chalco. (Crédito: FGE)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de diez personas presuntamente relacionadas con el homicidio de una niña de 12 años ocurrido el pasado 11 de agosto en el municipio de Chalco. Todos los detenidos fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La menor, identificada con las iniciales D.V.E.G., murió tras recibir disparos de arma de fuego cuando un grupo armado ingresó a un domicilio de la comunidad de San Pablo Atlazalpan. De acuerdo con la investigación, los atacantes buscaban a un hombre que habitaba el lugar y que presuntamente realizaba actividades de venta de narcóticos. Al no encontrarlo, los agresores dispararon contra la niña. Tres adultos que se encontraban en el sitio resultaron ilesos.

Las indagatorias apuntan a que la agresión se originó en un conflicto por el control de la venta de drogas en la región. Según los testimonios recabados, dos días antes del ataque, integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán habían acudido al mismo domicilio para amenazar al familiar de la víctima, a quien exigieron abandonar la venta independiente de droga.

El 12 de agosto, como parte de las acciones de seguimiento, autoridades localizaron un vehículo Honda vinculado al ataque y detuvieron a sus ocupantes: Francisco “N”, alias El Bocho, y Marco Antonio “N”, alias El Búho. Ambos portaban envoltorios con narcóticos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

De 10 personas aprehendidas, dos
De 10 personas aprehendidas, dos de ellas son mujeres. (Crédito: FGJEM)

El 16 de agosto se realizaron cuatro operativos simultáneos en la zona de Chalco, que derivaron en la captura de otros ocho presuntos implicados. Entre ellos se encuentra César Jair “N”, alias El Güero, identificado como líder de la célula criminal y señalado como coautor material del homicidio.

También fueron detenidos Juan Carlos “N” (El Chipotles), Maximiliano “N” (El Max), Arturo “N” (El Ojos de Aguacate), Felipe “N” (El Flaco), José de Jesús “N” (El Chucho), Xóchitl “N” (La Xoch) y Nancy Elizabeth “N” (La Güera). Asimismo, fue identificado un sujeto apodado El Abejorro, señalado como quien habría ordenado someter a los vendedores de droga de la zona.

Conflicto derivado por venta de narcóticos

La Fiscalía aclaró que versiones difundidas en medios sobre una supuesta deuda familiar no forman parte de las hipótesis de investigación. El caso se sostiene en el conflicto derivado de la disputa por la distribución de estupefacientes.

Los diez detenidos fueron ingresados al penal de Chalco y vinculados a proceso por un juez, quien estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, se les mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Las autoridades señalaron que los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.

