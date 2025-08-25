De la cadena perpetua de El Chapo a la confesión histórica de El Mayo Zambada: pactos y la nueva estrategia de los cárteles

El juicio a 'El Chapo' en 2019 cambió la estrategia de los capos mexicanos ante la justicia de EE.UU. (Jovani Pérez | Infobae México)

El proceso judicial realizado contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019 marcó un punto de inflexión para los líderes del narcotráfico mexicano que enfrentan la justicia en Estados Unidos.

Desde la condena del fundador del Cártel de Sinaloa, al menos 14 capos y operadores relevantes han evitado el juicio y optado por pactar con las autoridades estadounidenses vía acuerdos de culpabilidad con los que buscan penas reducidas y la posibilidad de convertirse en testigos colaboradores.

La sentencia a cadena perpetua contra Guzmán Loera, conocida tras un juicio de 12 semanas ante el juez Brian Cogan, alteró las estrategias de defensa de numerosos narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos.

Las figuras clave que evitaron juicios

Sólo “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, optó por defenderse ante un tribunal. (Agencia de Investigación Criminal /CUARTOSCURO)

De acuerdo con información recabada por Grupo Multimedios, el propio Guzmán expresó que esperaba un juicio justo y que obtuvo un espectáculo.

Desde entonces, sólo dos personajes de alto perfil, el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y Rubén Oseguera González conocido como “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, han optado por defenderse ante un tribunal.

En contraste, otros catorce actores relevantes de los principales cárteles han preferido declararse culpables y negociar con la fiscalía, lo que implica, en todos los casos, la entrega de información clave sobre sus socios y estructuras criminales.

Uno de los casos más recientes es el de Ismael “El Mayo” Zambada, cercano colaborador de Guzmán Loera y figura central del Cártel de Sinaloa, quien, según Grupo Multimedios, comparecerá ante el juez Cogan para aceptar su responsabilidad en múltiples cargos.

Ismael 'El Mayo' Zambada y Ovidio Guzmán López se suman a la lista de líderes que admiten delitos en EE.UU. (Infobae México / Jesús Aviles)

La decisión de Zambada sigue la línea adoptada semanas antes por Ovidio Guzmán López, también conocido como “El Ratón”, quien admitió en una corte de Chicago delitos como tráfico de fentanilo, crimen organizado y lavado de dinero.

Por otro lado, su hermano Joaquín Guzmán López, detenido en 2024, también estaría por cerrar su propio acuerdo de culpabilidad antes de finalizar este año, reportó la misma fuente.

La dinámica de acuerdos no se limita al Cártel de Sinaloa. Entre los operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) destaca Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, “El Guacho”, quien admitió cargos en Washington por conspiración internacional para traficar cocaína.

Otro líder del CJNG, Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, lleva semanas negociando con fiscales estadounidenses tras haber sido expulsado por autoridades mexicanas en febrero.

En el sector de aliados, José González Valencia, líder de Los Cuinis, aceptó su culpabilidad y recibió una sentencia de 30 años tras evitar el riesgo de cadena perpetua.

Otros nombres incluyen a Edgar Veytia, conocido como “El Diablo”, ex fiscal de Nayarit y principal operador de los Beltrán Leyva, sentenciado a 20 años tras su confesión y convertido en testigo protegido, según la cobertura de Grupo Multimedios.

Emma Coronel, esposa del 'Chapo', ha presumido los cambios en su vida durante el último año a través de redes sociales. (Infobae México/Jovani Pérez)

También figuran Jesús Raúl Beltrán León, alias “El Trébol”, lugarteniente de “El Chapo”, condenando a 27 años; Emma Coronel Aispuro, esposa de Guzmán Loera, sentenciada a 36 meses de prisión y cuatro años de libertad supervisada; e Iván Reyes Arzate conocido como “La Reina”, ex mando de la Policía Federal, quien recibió 10 años tras colaborar con el Cártel de Sinaloa.

El medio mexicano puntualizó que la tendencia incluye a operadores financieros y familiares directos de líderes criminales, como es el caso de Jessica Johanna Oseguera González, hija de “El Mencho”, quien fue condenada a 30 meses por operaciones financieras ilícitas, mientras que Jorge Humberto Pérez Cázares, alias “El Cadete” aceptó su rol en el tráfico internacional de cocaína y fue sentenciado a 20 años en enero de 2025.

La lista abarca además a Juan Gerardo Treviño Chávez conocido como “El Huevo”, ex líder del Cártel del Noreste, y Héctor Alejandro Páez García, abogado vinculado al Cártel de Sinaloa, ambos en espera de su condena por pactar con fiscales.

Grupo Multimedios subrayó que solo los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, antiguos líderes de Los Zetas, mantienen la estrategia de defensa activa, tras invertir en la contratación de seis despachos jurídicos.

Ambos rechazaron hasta ahora las negociaciones y podrían enfrentar la pena de muerte. Otro caso abierto es el de Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, cuyos procesos siguen en trámite y sin señales de pactos con la fiscalía estadounidense.

Los acuerdos de colaboración y las declaraciones de culpabilidad representan una ruptura con lo visto en la condena a “El Chapo” y marcan una tendencia en el enfrentamiento judicial de los líderes del narcotráfico mexicano ante las cortes de Estados Unidos.

En cada uno de estos casos, la clave es la entrega de información valiosa a las autoridades a cambio de la expectativa de beneficios legales y reducción de penas.