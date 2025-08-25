México

Cascaras de limón y agua oxigenada ¿Para qué sirve esta poderosa mezcla?

Una alternativa natural y económica que elimina manchas difíciles en prendas y almohadas

Por Gerardo Lezama

La mezcla de cáscaras de limón y agua oxigenada ofrece una alternativa ecológica y económica para blanquear textiles en el hogar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cáscaras de limón y agua oxigenada como solución para blanquear textiles ha ganado terreno en los hogares que buscan alternativas ecológicas y económicas a los productos convencionales.

Más allá de su función en la cocina, el limón, en combinación con el peróxido de hidrógeno, se ha convertido en un recurso eficaz para eliminar manchas difíciles y devolver la blancura a prendas y almohadas, sin recurrir a químicos agresivos.

La preocupación por las manchas amarillas y grises que aparecen con el tiempo en la ropa blanca y, especialmente, en las almohadas, ha llevado a muchas personas a buscar métodos menos invasivos que la lavandina.

El uso frecuente de este producto puede deteriorar las fibras y provocar decoloraciones irregulares, lo que ha impulsado la popularidad de soluciones caseras como la mezcla de cáscaras de limón y agua oxigenada.

Esta combinación aprovecha las propiedades antibacterianas, blanqueadoras y desinfectantes de ambos ingredientes, ofreciendo una alternativa que cuida tanto los textiles como el medio ambiente.

El método casero elimina manchas difíciles y devuelve la blancura a prendas y almohadas sin recurrir a químicos agresivos. - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de esta mezcla resulta sencilla y accesible. Se requieren las cáscaras de dos limones medianos, una taza (250 ml) de agua oxigenada de 10 o 20 volúmenes y un litro de agua caliente.

Es fundamental utilizar un recipiente de plástico o vidrio, ya que el contacto con metales puede reducir la eficacia del peróxido. Para potenciar el efecto blanqueador, se puede añadir una cucharada de bicarbonato de sodio.

Tras cortar las cáscaras en tiras finas y mezclarlas con el resto de los ingredientes, se deja reposar la solución entre 30 minutos y una hora, permitiendo que los aceites esenciales y compuestos del limón se liberen en el líquido.

El proceso de aplicación consiste en sumergir las prendas blancas previamente lavadas o enjuagadas en la mezcla durante dos horas, aunque en casos de manchas persistentes el remojo puede extenderse hasta cuatro horas.

Posteriormente, se recomienda lavar las prendas de manera habitual, ya sea a mano o en lavadora, y secarlas al aire libre para aprovechar el efecto blanqueador de la luz solar.

El método destaca por su bajo costo, impacto ambiental reducido y capacidad para eliminar bacterias y hongos de los textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método resulta especialmente útil para almohadas blancas, que suelen acumular manchas amarillas por la transpiración nocturna.

Entre las ventajas de esta solución destaca su bajo costo y su impacto ambiental reducido, ya que reutiliza ingredientes naturales y evita el uso de productos químicos agresivos. Además, la mezcla no solo blanquea y desodoriza, sino que también elimina bacterias y hongos, gracias a la acción antiséptica del limón y el agua oxigenada.

Un dato relevante es que, para tratar manchas localizadas, se puede aplicar una mezcla de partes iguales de agua oxigenada y agua fría directamente sobre la zona afectada, dejar actuar entre 10 y 15 minutos, enjuagar y secar al sol.

Antes de aplicar este método, se recomienda probar la mezcla en una zona poco visible de la prenda, especialmente si contiene encajes, bordados o fibras sintéticas. No debe utilizarse en ropa de color, ya que el agua oxigenada puede decolorar los tejidos.

Además, es importante evitar mezclar esta solución con lavandina u otros blanqueadores, para prevenir reacciones químicas peligrosas.

