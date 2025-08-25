Capacitan a mujeres conductoras de transporte público en el Edomex

El octavo curso de Mujeres al Volante capacita a 55 nuevas participantes en Texcoco para su inserción laboral. FOTO: Secretaría de Movilidad

Durante la inauguración del octavo curso de Mujeres al Volante, el Secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González, subrayó que la iniciativa representa un acto de justicia social.

El nuevo curso, que se desarrollará entre el 25 de agosto y el 19 de septiembre en Texcoco, contará con la participación de 55 mujeres.

Al finalizar la capacitación, estas participantes podrán incorporarse al mercado laboral como operadoras de transporte público, lo que les brindará la posibilidad de alcanzar independencia económica.

La Vocal Ejecutiva del Instituto del Transporte del Estado de México (ITEM), Candi Ashanti Domínguez Manjarrez, enfatizó que la inclusión y formación de mujeres en el sector está transformando la movilidad y el transporte público en la región.

El Instituto del Transporte del Estado de México resalta la importancia de la formación de mujeres para el futuro del sector. FOTO: Secretaría de Movilidad

Domínguez Manjarrez afirmó: “Con estas acciones se construyen comunidades más igualitarias y un mejor camino para las futuras generaciones”.

Daniel Sibaja destacó que el programa “fomenta la paridad en los ingresos”, con el objetivo de disminuir la desigualdad salarial que persiste en el ámbito laboral del transporte público.

El secretario de Movilidad también resaltó que las mujeres han demostrado ser conductoras responsables y atentas a la prevención de accidentes, además de mantener en óptimas condiciones las unidades a su cargo.

El avance de 427 mujeres capacitadas y certificadas como conductoras de transporte público en la zona oriente del Estado de México desde junio de 2024 marca un hito en la búsqueda de igualdad de género, destacó la Secretaría de Movilidad.

Esta cifra reafirma las oportunidades laborales equitativas y la reducción de la brecha económica entre hombres y mujeres en el sector del transporte.

El programa Mujeres al Volante se consolida así como una estrategia clave para promover la equidad y profesionalización en el transporte público, al tiempo que contribuye a la creación de entornos laborales más justos y seguros para las mujeres del Estado de México.

El Estado de México alista aumento a tarifa del transporte público

El gobierno del Estado de México anunció a principios de agosto que habrá un aumento en la tarifa del transporte público, una decisión que responde a la presión de los transportistas, quienes aseguran que no se ha registrado ningún incremento en siete años.

El subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado Reynoso, señaló que la medida aún no tiene un monto definido, aunque anticipó que el ajuste podría situarse entre dos y tres pesos.

El funcionario explicó que la actualización del pasaje será oficializada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Delgado Reynoso reconoció el impacto que tendrá la medida en la economía de los usuarios, ya que en el Estado de México se realizan alrededor de 18 millones de viajes diarios.