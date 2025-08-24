Rescatan a persona secuestrada y detienen a cuatro con armas, cargadores y equipo táctico en Sonora

Foto: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) lograron el rescate de una persona que se encontrada privada de la libertad en el municipio de Cajeme, Sonora. En la acción también fueron detenidas cuatro personas que portaban armas, cargadores y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron luego de que se recibiera un reporte anónimo en la Colonia Agrónomos del municipio de Cajeme, por lo que en el marco de las acciones para mantener la paz en el estado se logró el rescate de la persona secuestrada.

La acción se efectuó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía municipal y Estatal, así como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes lograron liberar a la víctima, así como el aseguramiento de tres armas largas, un arma corta y los siguientes objetos:

20 cargadores

570 cargadores

15 municiones

3 chalecos tácticos

Una cubeta con ponchallantas

Un vehículo tipo Jeep

Foto: Marina

Cuatro personas fueron detenidas derivado de la acción, entre las que se encontraban tres hombres y una mujer, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con lo asegurado para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina Armada de México reafirma su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y continuará trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad y la justicia en nuestro país”, detalló la Marina.

Detienen a hombre requerido en EEUU por tráfico de armas

Este lunes 18 de agosto fue detenido en Sonora Ramón Guillermo “N”, quien contaba con una orden de arresto vigente en los Estados Unidos por el delito de tráfico de armas.

Ramón Guillermo “N”, de 28 años y originario de Yuma, Arizona, fue localizado y asegurado en San Luis Río Colorado durante un operativo conjunto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals).

Foto: FGJE Sonora

La acción fue posible tras el intercambio de información entre autoridades de ambos países, lo que permitió ubicar al individuo buscado en territorio mexicano por una orden de arresto emitida el 2 de mayo de 2025 en la ciudad estadounidense de Yuma.

El detenido fue entregado en la garita internacional al Instituto Nacional de Migración (INM), institución que lo puso a disposición de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de US Marshals para continuar su proceso legal en los Estados Unidos.